Trafik kazasında ölen keman sanatçısı Laçin Akyol'un böbreği 18 yıldır organ bekleyen hastaya nakledildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Bayram ikramiyesi alacak emekliler için tek tek hesapladı
06:33
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul’da taksi sorunu çözülebilir mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi şikayetleri artıyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ÖZEL HABER
Cezaevlerinde yatacak yer yok: 100 bin kişiyi buldu
11:33
5 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mehmet Gem: 'Kaçak acentalık faaliyeti, reel sektörünün iki buçuk katına çıktı'
12:06
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya’dan çocuk oyunları
13:31
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye yatırım yoluyla vatandaşlıkta ilk 10’da
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
SESLİ HABER
Bankamatik yüzünüzü görmeden para vermeyecek
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Yeliz Albayrak: ‘Trump, artık Avrupa'nın arkasında değil'
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Trump'tan “altın kart” hamlesi: 5 milyon dolara ABD vatandaşlığı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
AK Parti’de tasfiye tartışması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Deliller ortada ama dosya kapandı: Hac vurgunu
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Gıda imalatında kullanılan uygunsuz fırçalar sağlığımızı riske mi atıyor?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Evde oynanacak aile oyunları.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Trump’ın yapay zekayla oluşturulmuş Gazze paylaşımının etik yönleri
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. İpek Özkal Sayan siyasetteki gelişmeleri yorumluyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
57 dk
GÜNDEM ÖZEL
İmralı Açıklaması Okundu
17:24
126 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/trafik-kazasinda-olen-keman-sanatcisi-lacin-akyolun-bobregi-18-yildir-organ-bekleyen-hastaya-1094047079.html
Trafik kazasında ölen keman sanatçısı Laçin Akyol'un böbreği 18 yıldır organ bekleyen hastaya nakledildi
Trafik kazasında ölen keman sanatçısı Laçin Akyol'un böbreği 18 yıldır organ bekleyen hastaya nakledildi
Sputnik Türkiye
Trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un böbreğinin 18 yıldır organ bekleyen bir hastaya nakledildiği ortaya çıktı. 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T18:39+0300
2025-02-27T18:39+0300
sağlik
laçin akyol
cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası (cso)
organ nakli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093463528_0:0:1242:699_1920x0_80_0_0_6afdeec1f13efc18bbe2df7eeb168cd7.jpg
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olarak büyük bir başarıya imza atan keman sanatçısı Laçin Akyol, trafik kazasında yaşamını yitirmişti. 18 yaşındaki keman sanatçısının ailesi organlarını bağışlamıştı. Genç sanatçının böbreğinin Kayseri'de 18 yıldır nakil olmak için bekleyen kadın bir hastaya nakledildiği ortaya çıktı. Kızlarının bir parçası birine hayat verdiBöbrek naklini gerçekleştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkez Müdürü ve Organ Nakil Cerrahı Doç. Dr. Tutkun Talih, 7 Şubat'ta sabaha karşı Mersin'de kadavradan organ geldiğine dair bilgi aldıklarını söyledi. Bir yandan sevindiklerini, diğer yandan ise üzüldüklerini belirten Talih, şöyle konuştu:"Bir aile için belki kötü, başka bir aile içinse iyi haber. Can bağışlamak çok onurlu bir hareket. O gün sabah başlayıp diğer gün öğleye kadar uğraştık. Mersin'den sanatçı bir ailemizin sanatçı kızının böbreği. Böbreği burada 18 yıldır organ bekleyen bir hanımefendiye naklettik. Hastamız 18 yıldır diyalize girerken haftada 3 gün, artık diyalizden çıktı, idrarını yapmaya başladı, böbrek çalışmaya başladı. Herkes mutlu, umarım vericinin ailesi de çok mutlu olur. Çünkü kızlarının bir parçası birisine hayat verdi. Onurlu bir hareket. Tüm halkımızı, beyin ölümü gerçekleşen yakınlarının organlarını bağışlamaya davet ediyorum."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093463528_0:0:1242:933_1920x0_80_0_0_e0f930878ddd172cd957274ebd9afbba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
laçin akyol, cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası (cso), organ nakli
laçin akyol, cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası (cso), organ nakli

Trafik kazasında ölen keman sanatçısı Laçin Akyol'un böbreği 18 yıldır organ bekleyen hastaya nakledildi

18:39 27.02.2025
Laçin Akyol sosyal medya
Laçin Akyol sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
Abone ol
Trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un böbreğinin 18 yıldır organ bekleyen bir hastaya nakledildiği ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olarak büyük bir başarıya imza atan keman sanatçısı Laçin Akyol, trafik kazasında yaşamını yitirmişti. 18 yaşındaki keman sanatçısının ailesi organlarını bağışlamıştı. Genç sanatçının böbreğinin Kayseri'de 18 yıldır nakil olmak için bekleyen kadın bir hastaya nakledildiği ortaya çıktı.

Kızlarının bir parçası birine hayat verdi

Böbrek naklini gerçekleştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkez Müdürü ve Organ Nakil Cerrahı Doç. Dr. Tutkun Talih, 7 Şubat'ta sabaha karşı Mersin'de kadavradan organ geldiğine dair bilgi aldıklarını söyledi. Bir yandan sevindiklerini, diğer yandan ise üzüldüklerini belirten Talih, şöyle konuştu:
"Bir aile için belki kötü, başka bir aile içinse iyi haber. Can bağışlamak çok onurlu bir hareket. O gün sabah başlayıp diğer gün öğleye kadar uğraştık. Mersin'den sanatçı bir ailemizin sanatçı kızının böbreği. Böbreği burada 18 yıldır organ bekleyen bir hanımefendiye naklettik. Hastamız 18 yıldır diyalize girerken haftada 3 gün, artık diyalizden çıktı, idrarını yapmaya başladı, böbrek çalışmaya başladı. Herkes mutlu, umarım vericinin ailesi de çok mutlu olur. Çünkü kızlarının bir parçası birisine hayat verdi. Onurlu bir hareket. Tüm halkımızı, beyin ölümü gerçekleşen yakınlarının organlarını bağışlamaya davet ediyorum."

Ne olmuştu?

İsviçre'de müzik eğitimi alan Laçin Akyol, kayak yaparken ayağının kırılması nedeniyle geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına dönmüş, 25 Ocak'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanmıştı. Genç kemancı hastanedeki bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Kazaya neden olan sürücü "taksirle öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала