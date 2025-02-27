https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/trafik-kazasinda-olen-keman-sanatcisi-lacin-akyolun-bobregi-18-yildir-organ-bekleyen-hastaya-1094047079.html

Trafik kazasında ölen keman sanatçısı Laçin Akyol'un böbreği 18 yıldır organ bekleyen hastaya nakledildi

Trafik kazasında ölen keman sanatçısı Laçin Akyol'un böbreği 18 yıldır organ bekleyen hastaya nakledildi

Sputnik Türkiye

Trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un böbreğinin 18 yıldır organ bekleyen bir hastaya nakledildiği ortaya çıktı. 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T18:39+0300

2025-02-27T18:39+0300

2025-02-27T18:39+0300

sağlik

laçin akyol

cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası (cso)

organ nakli

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olarak büyük bir başarıya imza atan keman sanatçısı Laçin Akyol, trafik kazasında yaşamını yitirmişti. 18 yaşındaki keman sanatçısının ailesi organlarını bağışlamıştı. Genç sanatçının böbreğinin Kayseri'de 18 yıldır nakil olmak için bekleyen kadın bir hastaya nakledildiği ortaya çıktı. Kızlarının bir parçası birine hayat verdiBöbrek naklini gerçekleştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkez Müdürü ve Organ Nakil Cerrahı Doç. Dr. Tutkun Talih, 7 Şubat'ta sabaha karşı Mersin'de kadavradan organ geldiğine dair bilgi aldıklarını söyledi. Bir yandan sevindiklerini, diğer yandan ise üzüldüklerini belirten Talih, şöyle konuştu:"Bir aile için belki kötü, başka bir aile içinse iyi haber. Can bağışlamak çok onurlu bir hareket. O gün sabah başlayıp diğer gün öğleye kadar uğraştık. Mersin'den sanatçı bir ailemizin sanatçı kızının böbreği. Böbreği burada 18 yıldır organ bekleyen bir hanımefendiye naklettik. Hastamız 18 yıldır diyalize girerken haftada 3 gün, artık diyalizden çıktı, idrarını yapmaya başladı, böbrek çalışmaya başladı. Herkes mutlu, umarım vericinin ailesi de çok mutlu olur. Çünkü kızlarının bir parçası birisine hayat verdi. Onurlu bir hareket. Tüm halkımızı, beyin ölümü gerçekleşen yakınlarının organlarını bağışlamaya davet ediyorum."

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Sputnik Türkiye

laçin akyol, cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası (cso), organ nakli