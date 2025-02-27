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Tenerife Karnavalı öncesi kraliçe adayları kostümleriyle büyüledi
Tenerife Karnavalı öncesi kraliçe adayları kostümleriyle büyüledi
Sputnik Türkiye
Tenerife adasında düzenlenen karnaval öncesi kraliçe adayı seçim etkinliği, renkli kostümler ve enerjik performanslarla göz kamaştırdı. Adaylar, 800 kilogramı... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
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Tenerife Karnavalı öncesi kraliçe adayları kostümleriyle büyüledi

15:58 27.02.2025
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Tenerife adasında düzenlenen karnaval öncesi kraliçe adayı seçim etkinliği, renkli kostümler ve enerjik performanslarla göz kamaştırdı. Adaylar, 800 kilogramı aşan kostümleriyle yeteneklerini sergileyerek karnaval coşkusunu ön plana çıkardı. Kostüm tasarımları ise dokuz ay süren bir emeğin ürünüydü.
© AA / Andres Gutierrez

İspanya'nın Kanarya Adaları'nda yer alan Tenerife adası, renkli kostümler ve enerjik performanslarla dolu Tenerife Karnavalı kraliçe adayı seçim etkinliğine ev sahipliği yaptı. Santa Cruz de Tenerife kentinde düzenlenen etkinlik, karnaval öncesinde adayların yeteneklerini sergileyerek büyük bir coşkuya sahne oldu.

İspanya&#x27;nın Kanarya Adaları&#x27;nda yer alan Tenerife adası, renkli kostümler ve enerjik performanslarla dolu Tenerife Karnavalı kraliçe adayı seçim etkinliğine ev sahipliği yaptı. Santa Cruz de Tenerife kentinde düzenlenen etkinlik, karnaval öncesinde adayların yeteneklerini sergileyerek büyük bir coşkuya sahne oldu. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Andres Gutierrez

İspanya'nın Kanarya Adaları'nda yer alan Tenerife adası, renkli kostümler ve enerjik performanslarla dolu Tenerife Karnavalı kraliçe adayı seçim etkinliğine ev sahipliği yaptı. Santa Cruz de Tenerife kentinde düzenlenen etkinlik, karnaval öncesinde adayların yeteneklerini sergileyerek büyük bir coşkuya sahne oldu.

© AA / Andres Gutierrez

Tenerife Karnavalı, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgiyle takip edildi. Adaylar, devasa ve göz alıcı kostümleriyle dikkat çekerken, her bir tasarım, dokuz aya kadar süren yoğun bir çaba ve emeğin ürünüydü.

Tenerife Karnavalı, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgiyle takip edildi. Adaylar, devasa ve göz alıcı kostümleriyle dikkat çekerken, her bir tasarım, dokuz aya kadar süren yoğun bir çaba ve emeğin ürünüydü. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Andres Gutierrez

Tenerife Karnavalı, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgiyle takip edildi. Adaylar, devasa ve göz alıcı kostümleriyle dikkat çekerken, her bir tasarım, dokuz aya kadar süren yoğun bir çaba ve emeğin ürünüydü.

© AA / Andres Gutierrez

800 kilogramı aşan ağırlığa sahip olan kostümler, karnavalın en heyecan verici unsurlarından biri olarak öne çıktı.

800 kilogramı aşan ağırlığa sahip olan kostümler, karnavalın en heyecan verici unsurlarından biri olarak öne çıktı. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Andres Gutierrez

800 kilogramı aşan ağırlığa sahip olan kostümler, karnavalın en heyecan verici unsurlarından biri olarak öne çıktı.

© AA / Andres Gutierrez

Tenerife Karnavalı, kökenlerini 15. yüzyıla kadar takip eder. . Karnavalın tarihçesi, adaya gelen İspanyol sömürgecileri ve Afrikalı kölelerin kültürlerinin birleşiminden kaynaklanır.

Tenerife Karnavalı, kökenlerini 15. yüzyıla kadar takip eder. . Karnavalın tarihçesi, adaya gelen İspanyol sömürgecileri ve Afrikalı kölelerin kültürlerinin birleşiminden kaynaklanır. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Andres Gutierrez

Tenerife Karnavalı, kökenlerini 15. yüzyıla kadar takip eder. . Karnavalın tarihçesi, adaya gelen İspanyol sömürgecileri ve Afrikalı kölelerin kültürlerinin birleşiminden kaynaklanır.

© AA / Andres Gutierrez

Tenerife Karnavalı, bir dönüm noktası yaşadıktan sonra, 19. yüzyılda halk arasında daha da yaygınlaşmaya başladı. O dönemde, adanın sosyal ve kültürel yapısı daha da gelişti ve karnaval halk arasında geniş bir kutlama haline geldi. 1980'lerde ise, karnavalın UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak kabul edilmesi, etkinliğin uluslararası anlamda da tanınmasını sağladı.

Tenerife Karnavalı, bir dönüm noktası yaşadıktan sonra, 19. yüzyılda halk arasında daha da yaygınlaşmaya başladı. O dönemde, adanın sosyal ve kültürel yapısı daha da gelişti ve karnaval halk arasında geniş bir kutlama haline geldi. 1980&#x27;lerde ise, karnavalın UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak kabul edilmesi, etkinliğin uluslararası anlamda da tanınmasını sağladı. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Andres Gutierrez

Tenerife Karnavalı, bir dönüm noktası yaşadıktan sonra, 19. yüzyılda halk arasında daha da yaygınlaşmaya başladı. O dönemde, adanın sosyal ve kültürel yapısı daha da gelişti ve karnaval halk arasında geniş bir kutlama haline geldi. 1980'lerde ise, karnavalın UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak kabul edilmesi, etkinliğin uluslararası anlamda da tanınmasını sağladı.

© AA / Andres Gutierrez

Bugün, adadaki en büyük eğlencelerden biri olarak bilinen Tenerife Karnavalı, renkli geçit törenleri, danslar, müzik performansları ve en dikkat çekici olan kraliçe adayı seçimleriyle ünlü.

Bugün, adadaki en büyük eğlencelerden biri olarak bilinen Tenerife Karnavalı, renkli geçit törenleri, danslar, müzik performansları ve en dikkat çekici olan kraliçe adayı seçimleriyle ünlü. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Andres Gutierrez

Bugün, adadaki en büyük eğlencelerden biri olarak bilinen Tenerife Karnavalı, renkli geçit törenleri, danslar, müzik performansları ve en dikkat çekici olan kraliçe adayı seçimleriyle ünlü.

© AA / Andres Gutierrez

Kostüm tasarımları ve büyük, gösterişli yürüyüşler dikkat çeken bu karnaval, Tenerife'nin kültürünü, tarihini ve adadaki insanların enerjisini dünyaya tanıtan bir etkinlik haline geldi.

Kostüm tasarımları ve büyük, gösterişli yürüyüşler dikkat çeken bu karnaval, Tenerife&#x27;nin kültürünü, tarihini ve adadaki insanların enerjisini dünyaya tanıtan bir etkinlik haline geldi. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Andres Gutierrez

Kostüm tasarımları ve büyük, gösterişli yürüyüşler dikkat çeken bu karnaval, Tenerife'nin kültürünü, tarihini ve adadaki insanların enerjisini dünyaya tanıtan bir etkinlik haline geldi.

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