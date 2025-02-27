Tenerife Karnavalı öncesi kraliçe adayları kostümleriyle büyüledi

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Tenerife Karnavalı, bir dönüm noktası yaşadıktan sonra, 19. yüzyılda halk arasında daha da yaygınlaşmaya başladı. O dönemde, adanın sosyal ve kültürel yapısı daha da gelişti ve karnaval halk arasında geniş bir kutlama haline geldi. 1980'lerde ise, karnavalın UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak kabul edilmesi, etkinliğin uluslararası anlamda da tanınmasını sağladı.