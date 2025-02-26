https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/yonetmen-sinan-cetin-polis-esliginde-ifade-vermeye-geldi-bu-kadar-sacma-bir-sey-gormedim-1094008166.html

Yönetmen Sinan Çetin polis eşliğinde ifade vermeye gitti: 'Bu kadar saçma bir şey görmedim'

Yönetmen Sinan Çetin polis eşliğinde ifade vermeye gitti: 'Bu kadar saçma bir şey görmedim'

Sputnik Türkiye

Yönetmen Sinan Çetin hakkında Sarıyer'deki arsasına kaçak yapı yaptırdığı iddiasına ilişkin, "Boğaziçi İmar Yasasına aykırılık" ve "imar kirliliğine neden... 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T16:56+0300

2025-02-26T16:56+0300

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sinan çetin

türkiye

ifade

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Yönetmen Sinan Çetin'e soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çetin hakkında Sarıyer'deki arsası üzerine 4-5 kaçak yapı yaptırdığına dair ihbarlar üzerine soruşturma açtı."Boğaziçi İmar Yasasına aykırılık" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Çetin, savcılıkta konuya ilişkin ifade vermek üzere adliyeye geldi.EKOL TV'nin haberine göre polis eşliğinde ifadeye giden Sinan Çetin'e muhabirler soru sorunca ünlü yönetmen "Bu kadar saçma bir şey görmedim" yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/sinan-cetine-sorusturma-ifadeye-cagrildi-1093943877.html

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sinan çetin, türkiye, ifade