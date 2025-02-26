https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/yonetmen-sinan-cetin-polis-esliginde-ifade-vermeye-geldi-bu-kadar-sacma-bir-sey-gormedim-1094008166.html
Yönetmen Sinan Çetin polis eşliğinde ifade vermeye gitti: 'Bu kadar saçma bir şey görmedim'
Yönetmen Sinan Çetin polis eşliğinde ifade vermeye gitti: 'Bu kadar saçma bir şey görmedim'
Sputnik Türkiye
Yönetmen Sinan Çetin hakkında Sarıyer'deki arsasına kaçak yapı yaptırdığı iddiasına ilişkin, "Boğaziçi İmar Yasasına aykırılık" ve "imar kirliliğine neden... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T16:56+0300
2025-02-26T16:56+0300
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Yönetmen Sinan Çetin'e soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çetin hakkında Sarıyer'deki arsası üzerine 4-5 kaçak yapı yaptırdığına dair ihbarlar üzerine soruşturma açtı."Boğaziçi İmar Yasasına aykırılık" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Çetin, savcılıkta konuya ilişkin ifade vermek üzere adliyeye geldi.EKOL TV'nin haberine göre polis eşliğinde ifadeye giden Sinan Çetin'e muhabirler soru sorunca ünlü yönetmen "Bu kadar saçma bir şey görmedim" yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/sinan-cetine-sorusturma-ifadeye-cagrildi-1093943877.html
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Yönetmen Sinan Çetin polis eşliğinde ifade vermeye gitti: 'Bu kadar saçma bir şey görmedim'
16:56 26.02.2025 (güncellendi: 16:57 26.02.2025)
Yönetmen Sinan Çetin hakkında Sarıyer'deki arsasına kaçak yapı yaptırdığı iddiasına ilişkin, "Boğaziçi İmar Yasasına aykırılık" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Çetin ifade için geldiği adliyede bakın ne dedi.
Yönetmen Sinan Çetin'e soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çetin hakkında Sarıyer'deki arsası üzerine 4-5 kaçak yapı yaptırdığına dair ihbarlar üzerine soruşturma açtı.
"Boğaziçi İmar Yasasına aykırılık" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Çetin, savcılıkta konuya ilişkin ifade vermek üzere adliyeye geldi.
EKOL TV'nin haberine göre polis eşliğinde ifadeye giden Sinan Çetin'e muhabirler soru sorunca ünlü yönetmen "Bu kadar saçma bir şey görmedim" yanıtını verdi.