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İletişim Başkanlığı'ndan İngiliz medyasındaki habere yalanlama: 'Tamamen yanlış bir algı yaratılmaya çalışılmakta'
İletişim Başkanlığı'ndan İngiliz medyasındaki habere yalanlama: 'Tamamen yanlış bir algı yaratılmaya çalışılmakta'
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanlığı, İngiliz medyasında yer alan 'Hala Savaştayız' başlıklı habere ilişkin yaptığı açıklamada 'Türkiye'nin, Suriye'de Kürtlere karşı bir savaş... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İngiliz medyasında yer alan 'Hala Savaştayız. Suriye'nin Kürtleri Esad'ın Düşüşünden Aylar Sonra Türkiye ile Savaşıyor' başlıklı habere ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı ve habere derhal müdahale edilerek tekzip gönderildiği belirtildi.Yayıncı kuruma gönderilen tekzip metninde haberde Türkiye'nin, Suriye'de yürüttüğü meşru terörle mücadele faaliyetlerini çarpıtan, tek taraflı ve yanıltıcı içeriklerin bulunduğuna yönelik ifadelerin yer aldığı bildirildi.Söz konusu açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesinde herhangi bir etnik grubu ya da sivil halkı hedef almadığı vurgulandı.Açıklamada Türkiye'nin tek hedefinin bölgedeki barış ve güvenliği tehdit eden PKK/YPG ve IŞİD gibi terör örgütleri olduğu, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonların uluslararası hukuka uygun şekilde sivillerin korunmasına öncelik verilerek yürütüldüğü belirtildi ve şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/rubio-bazi-nato-ulkeleri-40-yildir-savunma-harcamasi-yapmiyor-boyle-gitmez-1094008452.html
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İletişim Başkanlığı'ndan İngiliz medyasındaki habere yalanlama: 'Tamamen yanlış bir algı yaratılmaya çalışılmakta'

19:37 26.02.2025 (güncellendi: 19:38 26.02.2025)
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© AA
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İletişim Başkanlığı, İngiliz medyasında yer alan 'Hala Savaştayız' başlıklı habere ilişkin yaptığı açıklamada 'Türkiye'nin, Suriye'de Kürtlere karşı bir savaş yürüttüğü' yönünde tamamen yanlış bir algı yaratılmaya çalışıldığını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İngiliz medyasında yer alan 'Hala Savaştayız. Suriye'nin Kürtleri Esad'ın Düşüşünden Aylar Sonra Türkiye ile Savaşıyor' başlıklı habere ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.
Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı ve habere derhal müdahale edilerek tekzip gönderildiği belirtildi.
Yayıncı kuruma gönderilen tekzip metninde haberde Türkiye'nin, Suriye'de yürüttüğü meşru terörle mücadele faaliyetlerini çarpıtan, tek taraflı ve yanıltıcı içeriklerin bulunduğuna yönelik ifadelerin yer aldığı bildirildi.
Söz konusu açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesinde herhangi bir etnik grubu ya da sivil halkı hedef almadığı vurgulandı.
Açıklamada Türkiye'nin tek hedefinin bölgedeki barış ve güvenliği tehdit eden PKK/YPG ve IŞİD gibi terör örgütleri olduğu, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonların uluslararası hukuka uygun şekilde sivillerin korunmasına öncelik verilerek yürütüldüğü belirtildi ve şu ifadeler yer aldı:

"Haberde 'Türkiye'nin, Suriye'de Kürtlere karşı bir savaş yürüttüğü' yönünde tamamen yanlış bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve halkının huzur içinde yaşamasına önem vermekte, ülkedeki tüm etnik ve dini grupları gözeten bir yaklaşım benimsemektedir. Türkiye, geçmişte Baas rejimi döneminde kimlikleri yok sayılan, vatandaşlık hakları elinden alınan ve sistematik baskılara maruz kalan Kürtler dahil olmak üzere milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Bugün Türkiye'de yaşayan binlerce Kürt kökenli Suriyeli, Türkiye'nin kapsayıcı ve insan odaklı politikalarının en açık göstergesidir.

Türkiye, bölgedeki kadın ve çocukları silahlı çatışmalardan koruma konusunda büyük bir hassasiyet göstermektedir. Türkiye’nin operasyonları, sivillere zarar vermemek adına en yüksek hassasiyetle planlanmakta, bölgedeki insani yardım çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Ancak PKK/YPG terör örgütünün, çocukları zorla silah altına aldığı, kadınları istismar ettiği ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı uluslararası raporlarla da belgelenmiş bir gerçektir. Türkiye'nin mücadelesi, bu tür insan hakları ihlallerinin önüne geçmeyi ve bölgedeki halkın güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır."

Sen. Marco Rubio, R-Fla., speaks at the Forum Club of the Palm Beaches, Wednesday, Aug. 25, 2021, in West Palm Beach, Fla. Rubio spoke about the situation in Afghanistan, the COVID-19 pandemic and China-US trade. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
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