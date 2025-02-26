İletişim Başkanlığı'ndan İngiliz medyasındaki habere yalanlama: 'Tamamen yanlış bir algı yaratılmaya çalışılmakta'

"Haberde 'Türkiye'nin, Suriye'de Kürtlere karşı bir savaş yürüttüğü' yönünde tamamen yanlış bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve halkının huzur içinde yaşamasına önem vermekte, ülkedeki tüm etnik ve dini grupları gözeten bir yaklaşım benimsemektedir. Türkiye, geçmişte Baas rejimi döneminde kimlikleri yok sayılan, vatandaşlık hakları elinden alınan ve sistematik baskılara maruz kalan Kürtler dahil olmak üzere milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Bugün Türkiye'de yaşayan binlerce Kürt kökenli Suriyeli, Türkiye'nin kapsayıcı ve insan odaklı politikalarının en açık göstergesidir.

Türkiye, bölgedeki kadın ve çocukları silahlı çatışmalardan koruma konusunda büyük bir hassasiyet göstermektedir. Türkiye’nin operasyonları, sivillere zarar vermemek adına en yüksek hassasiyetle planlanmakta, bölgedeki insani yardım çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Ancak PKK/YPG terör örgütünün, çocukları zorla silah altına aldığı, kadınları istismar ettiği ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı uluslararası raporlarla da belgelenmiş bir gerçektir. Türkiye'nin mücadelesi, bu tür insan hakları ihlallerinin önüne geçmeyi ve bölgedeki halkın güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır."