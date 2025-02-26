https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/fidan-turkiye-ve-gurcistan-hazarin-enerji-kaynaklarinin-dunya-pazarlarina-ulastirilmasinda-kilit-1094006367.html

Fidan: Türkiye ve Gürcistan, Hazar'ın enerji kaynaklarının dünya pazarlarına ulaştırılmasında kilit önem taşıyor

Fidan: Türkiye ve Gürcistan, Hazar'ın enerji kaynaklarının dünya pazarlarına ulaştırılmasında kilit önem taşıyor

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan "Her iki ülke, Hazar'ın enerji... 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T16:10+0300

2025-02-26T16:10+0300

2025-02-26T16:10+0300

poli̇ti̇ka

dışişleri bakanlığı

gürcistan

hakan fidan

suriye

türkiye

maka botchorishvili

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Suriye'deki gelişmeleri de yakından takip ettiklerine işaret eden Fidan şunları kaydetti:Botchorishvili, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne verdiği desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür edip Türkiye'nin desteğinin ülkeler arasındaki ilişkileri daha da güçlendirdiğini vurgulayarak, "Bu iki ülke arasındaki son derece örnek bir komşuluk ilişkisidir" ifadelerini kullandı.Fidan, Türkiye ve Gürcistan'ın bölgesel barış, istikrar ve refah içinde güçlerini birleştirdiğini belirterek, "Her iki ülke, Hazar'ın enerji kaynaklarının dünya ve Avrupa pazarlarına ulaştırılmasında kilit önem taşımaktadır" dedi.Fidan, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere dair ise şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/disisleri-bakani-hakan-fidan-rusya-disisleri-bakani-sergey-lavrov-ile-ortak-basin-toplantisi-1093926835.html

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