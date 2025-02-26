https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/fidan-turkiye-ve-gurcistan-hazarin-enerji-kaynaklarinin-dunya-pazarlarina-ulastirilmasinda-kilit-1094006367.html
Fidan: Türkiye ve Gürcistan, Hazar'ın enerji kaynaklarının dünya pazarlarına ulaştırılmasında kilit önem taşıyor
Fidan: Türkiye ve Gürcistan, Hazar'ın enerji kaynaklarının dünya pazarlarına ulaştırılmasında kilit önem taşıyor
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan "Her iki ülke, Hazar'ın enerji... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T16:10+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Suriye'deki gelişmeleri de yakından takip ettiklerine işaret eden Fidan şunları kaydetti:Botchorishvili, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne verdiği desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür edip Türkiye'nin desteğinin ülkeler arasındaki ilişkileri daha da güçlendirdiğini vurgulayarak, "Bu iki ülke arasındaki son derece örnek bir komşuluk ilişkisidir" ifadelerini kullandı.Fidan, Türkiye ve Gürcistan'ın bölgesel barış, istikrar ve refah içinde güçlerini birleştirdiğini belirterek, "Her iki ülke, Hazar'ın enerji kaynaklarının dünya ve Avrupa pazarlarına ulaştırılmasında kilit önem taşımaktadır" dedi.Fidan, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere dair ise şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/disisleri-bakani-hakan-fidan-rusya-disisleri-bakani-sergey-lavrov-ile-ortak-basin-toplantisi-1093926835.html
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dışişleri bakanlığı, gürcistan, hakan fidan, suriye, türkiye, maka botchorishvili
dışişleri bakanlığı, gürcistan, hakan fidan, suriye, türkiye, maka botchorishvili
Fidan: Türkiye ve Gürcistan, Hazar'ın enerji kaynaklarının dünya pazarlarına ulaştırılmasında kilit önem taşıyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan "Her iki ülke, Hazar'ın enerji kaynaklarının dünya ve Avrupa pazarlarına ulaştırılmasında kilit önem taşımaktadır" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Suriye'deki gelişmeleri de yakından takip ettiklerine işaret eden Fidan şunları kaydetti:
"Ulusal Diyalog Konferansı'nın düzenlenmesini, Suriye halkının geleceğine sahip çıkma çabasının önemli bir parçası olarak görüyoruz. Konferansın, Suriye'de geçiş sürecinin kapsayıcı bir şekilde sürdürülmesine, devlet kurumlarının birlik ve beraberlik anlayışıyla tesis edilmesine ve Suriye halkının ortak müreffeh geleceğine katkı vereceğini düşünüyoruz. Siyasi geçiş sürecinin sonraki adımlarının da kapsayıcı olmasını ve ayrılıkçı hareketlere geçit vermeyen bir şekilde hayata geçirilmesini bekliyoruz."
Botchorishvili, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne verdiği desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür edip Türkiye'nin desteğinin ülkeler arasındaki ilişkileri daha da güçlendirdiğini vurgulayarak, "Bu iki ülke arasındaki son derece örnek bir komşuluk ilişkisidir" ifadelerini kullandı.
Fidan, Türkiye ve Gürcistan'ın bölgesel barış, istikrar ve refah içinde güçlerini birleştirdiğini belirterek, "Her iki ülke, Hazar'ın enerji kaynaklarının dünya ve Avrupa pazarlarına ulaştırılmasında kilit önem taşımaktadır" dedi.
Fidan, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere dair ise şu açıklamayı yaptı:
"Türkiye, Gürcistan'ın 16 senedir bir numaralı ticaret ortağı konumundadır. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 3 milyar doları aşmıştı. Bu rakamı 5 milyar dolara çıkarmak üzere çalışmalarımız devam etmekte. Gürcistan'daki Türk yatırımlarının da artması için çaba harcıyoruz. Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor, doğu-batı bağlantısallığında önemli bir unsur. Bu bağlamda Orta Koridor'un belkemiği olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun tam kapasite çalışmasına büyük önem veriyoruz. Bu konuyu değerli meslektaşımla da ayrıca konuştum."