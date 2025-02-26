https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/altin-kart-sonrasi-merak-konusu-oldu-yatirim-karsiligi-vatandaslik-veren-ulkeler-hangisi-1094008610.html
Altın kart sonrası merak konusu oldu: Yatırım karşılığı vatandaşlık veren ülkeler hangisi?
Altın kart sonrası merak konusu oldu: Yatırım karşılığı vatandaşlık veren ülkeler hangisi?
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın 5 milyon dolar yatırım karşılığı vatandaşlık vermesinin ardından benzer uygulamalar merak konusu oldu. Türkiye dahil pek çok ülke... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T17:28+0300
2025-02-26T17:28+0300
2025-02-26T17:39+0300
dünya
abd
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vatandaşlık
nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü
vatandaşlık verme
çifte vatandaşlık
vatandaşlık yasası
yatırım
yatırım alanı
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Dünyada yatırım karşılığı vatandaşlık veren ülkeler arasında en pahalı ülke ABD olurken, en ucuzu Nauru oldu.Henley Global'in verilerine göre, dünyada yatırım karşılığında vatandaşlık veren ülkeler sıralandı. Listenin başında 5 milyon dolarlık yatırım şartıyla ABD yer alırken, en uygun vatandaşlık programını 130 bin dolarla Nauru'nun sunduğu ifade edildi. Türkiye ise 400 bin dolarlık yatırım gerekliliğiyle en pahalı vatandaşlık veren 5. ülke konumunda bulundu. Malta, 630 bin dolarlık yatırım karşılığında vatandaşlık sağlarken, Ürdün 750 bin dolarlık yatırım şartıyla en pahalı ikinci ülke olarak öne çıktı.Ürdün ve Malta üst sıralarda yer alıyorABD’den sonra en pahalı vatandaşlık programının 750 bin dolarlık yatırım bedeliyle Ürdün tarafından sunulduğu açıklandı. Stratejik konumu ve gelişen ekonomisiyle dikkat çeken Ürdün’ü, Avrupa Birliği üyesi olan Malta takip etti.. Malta, 630 bin dolarlık bir yatırım karşılığında vatandaşlık verirken, pasaportuyla 185 ülkeye vizesiz giriş imkanı sağladığı belirtildi.Türkiye, en pahalı 5. ülke konumundaSon yıllarda yatırım yoluyla vatandaşlık programı oldukça popüler hale gelen Türkiye, 400 bin dolarlık yatırım şartıyla listede 5. sırada yer aldı. Özellikle gayrimenkul yatırımı yoluyla vatandaşlık veren Türkiye, London School of Economics Siyaset Sosyolojisi Doçenti Kristin Surak'a göre, dünyada en çok vatandaşlık satan ülke konumuna yükseldi.Diğer ülkeler ve yatırım şartları
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/vatandasliginin-iptal-edilmesi-talep-edilen-musk-kanada-gercek-bir-ulke-degil-zaten-1093963452.html
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abd, türkiye, vatandaşlık, nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü, vatandaşlık verme, çifte vatandaşlık, vatandaşlık yasası, yatırım, yatırım alanı, iş yatırım, yabancı yatırım
abd, türkiye, vatandaşlık, nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü, vatandaşlık verme, çifte vatandaşlık, vatandaşlık yasası, yatırım, yatırım alanı, iş yatırım, yabancı yatırım
Altın kart sonrası merak konusu oldu: Yatırım karşılığı vatandaşlık veren ülkeler hangisi?
17:28 26.02.2025 (güncellendi: 17:39 26.02.2025)
ABD Başkanı Donald Trump'ın 5 milyon dolar yatırım karşılığı vatandaşlık vermesinin ardından benzer uygulamalar merak konusu oldu. Türkiye dahil pek çok ülke vatandaşlık verirken Nauru, 130 bin dolarlık vatandaşlık programıyla dünyada en ucuz vatandaşlık veren ülke olarak açıklandı.
Dünyada yatırım karşılığı vatandaşlık veren ülkeler arasında en pahalı ülke ABD olurken, en ucuzu Nauru oldu.
Henley Global'in verilerine göre, dünyada yatırım karşılığında vatandaşlık veren ülkeler sıralandı. Listenin başında 5 milyon dolarlık yatırım şartıyla ABD yer alırken, en uygun vatandaşlık programını 130 bin dolarla Nauru'nun sunduğu ifade edildi. Türkiye ise 400 bin dolarlık yatırım gerekliliğiyle en pahalı vatandaşlık veren 5. ülke konumunda bulundu. Malta, 630 bin dolarlık yatırım karşılığında vatandaşlık sağlarken, Ürdün 750 bin dolarlık yatırım şartıyla en pahalı ikinci ülke olarak öne çıktı.
Ürdün ve Malta üst sıralarda yer alıyor
ABD’den sonra en pahalı vatandaşlık programının 750 bin dolarlık yatırım bedeliyle Ürdün tarafından sunulduğu açıklandı. Stratejik konumu ve gelişen ekonomisiyle dikkat çeken Ürdün’ü, Avrupa Birliği üyesi olan Malta takip etti.. Malta, 630 bin dolarlık bir yatırım karşılığında vatandaşlık verirken, pasaportuyla 185 ülkeye vizesiz giriş imkanı sağladığı belirtildi.
Türkiye, en pahalı 5. ülke konumunda
Son yıllarda yatırım yoluyla vatandaşlık programı oldukça popüler hale gelen Türkiye, 400 bin dolarlık yatırım şartıyla listede 5. sırada yer aldı. Özellikle gayrimenkul yatırımı yoluyla vatandaşlık veren Türkiye, London School of Economics Siyaset Sosyolojisi Doçenti Kristin Surak'a göre, dünyada en çok vatandaşlık satan ülke konumuna yükseldi.
Diğer ülkeler ve yatırım şartları
Saint Kitts ve Nevis:
250 bin dolar
Saint Lucia:
240 bin dolar
Kuzey Makedonya:
210 bin dolar