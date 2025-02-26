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Kış ortasında bahar dokunuşu: Datça'da mevsimin ilk badem çağlası toplanmaya başladı
Kış ortasında bahar dokunuşu: Datça'da mevsimin ilk badem çağlası toplanmaya başladı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Muğla'nın Datça ilçesinde bahar havası esiyor. Badem ağaçları çiçek açarken bir yandan... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, muğla, datça, badem, badem ağacı, hasat

Kış ortasında bahar dokunuşu: Datça'da mevsimin ilk badem çağlası toplanmaya başladı

16:07 26.02.2025
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Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Muğla'nın Datça ilçesinde bahar havası esiyor. Badem ağaçları çiçek açarken bir yandan da meyve vermeye başladı. Bölgede mevsimin ilk çağla hasadı yapıldı.
© AA / Durmuş Genç

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve soğuk hava etkili olurken Muğla'nın Datça ilçesinde badem ağaçları çiçek ve meyve verdi.

Türkiye&#x27;nin birçok bölgesinde kar ve soğuk hava etkili olurken Muğla&#x27;nın Datça ilçesinde badem ağaçları çiçek ve meyve verdi. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Durmuş Genç

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve soğuk hava etkili olurken Muğla'nın Datça ilçesinde badem ağaçları çiçek ve meyve verdi.

© AA / Durmuş Genç

İlçede mevsimin ilk çağlalarını toplayan üreticiler, ürünü İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Bursa, Çanakkale ve Denizli'deki toptancılara satıyor.

İlçede mevsimin ilk çağlalarını toplayan üreticiler, ürünü İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Bursa, Çanakkale ve Denizli&#x27;deki toptancılara satıyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Durmuş Genç

İlçede mevsimin ilk çağlalarını toplayan üreticiler, ürünü İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Bursa, Çanakkale ve Denizli'deki toptancılara satıyor.

© AA / Durmuş Genç

Palamutbükü Mahallesi'ndeki üreticilerden 92 yaşındaki Ayhan Mehmet Karayurt, mahallede ilk çağla hasadını kendilerinin yaptığını, ilk ürünün kilogramını 600 liradan satışa sunduklarını anlattı.

Palamutbükü Mahallesi&#x27;ndeki üreticilerden 92 yaşındaki Ayhan Mehmet Karayurt, mahallede ilk çağla hasadını kendilerinin yaptığını, ilk ürünün kilogramını 600 liradan satışa sunduklarını anlattı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Durmuş Genç

Palamutbükü Mahallesi'ndeki üreticilerden 92 yaşındaki Ayhan Mehmet Karayurt, mahallede ilk çağla hasadını kendilerinin yaptığını, ilk ürünün kilogramını 600 liradan satışa sunduklarını anlattı.

© AA / Durmuş Genç

Bademin ilçe halkı için önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu vurgulayan Karayurt, Datça bademinin lezzetinin diğerlerinden daha farklı olduğunu söylüyor.

Bademin ilçe halkı için önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu vurgulayan Karayurt, Datça bademinin lezzetinin diğerlerinden daha farklı olduğunu söylüyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Durmuş Genç

Bademin ilçe halkı için önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu vurgulayan Karayurt, Datça bademinin lezzetinin diğerlerinden daha farklı olduğunu söylüyor.

© AA / Durmuş Genç

Doğmamış yağlarla zengin bir içeriği sahip olan badem, protein, lif ve magnezyumla besin değeri açısından oldukça yüksek. Datça bademi, özellikle nurlu badem, diğer bademlere göre daha iri ve lezzetli olmasıyla biliniyor.

Doğmamış yağlarla zengin bir içeriği sahip olan badem, protein, lif ve magnezyumla besin değeri açısından oldukça yüksek. Datça bademi, özellikle nurlu badem, diğer bademlere göre daha iri ve lezzetli olmasıyla biliniyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Durmuş Genç

Doğmamış yağlarla zengin bir içeriği sahip olan badem, protein, lif ve magnezyumla besin değeri açısından oldukça yüksek. Datça bademi, özellikle nurlu badem, diğer bademlere göre daha iri ve lezzetli olmasıyla biliniyor.

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