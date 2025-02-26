Kış ortasında bahar dokunuşu: Datça'da mevsimin ilk badem çağlası toplanmaya başladı

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve soğuk hava etkili olurken Muğla'nın Datça ilçesinde badem ağaçları çiçek ve meyve verdi.
Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve soğuk hava etkili olurken Muğla'nın Datça ilçesinde badem ağaçları çiçek ve meyve verdi.
İlçede mevsimin ilk çağlalarını toplayan üreticiler, ürünü İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Bursa, Çanakkale ve Denizli'deki toptancılara satıyor.
İlçede mevsimin ilk çağlalarını toplayan üreticiler, ürünü İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Bursa, Çanakkale ve Denizli'deki toptancılara satıyor.
Palamutbükü Mahallesi'ndeki üreticilerden 92 yaşındaki Ayhan Mehmet Karayurt, mahallede ilk çağla hasadını kendilerinin yaptığını, ilk ürünün kilogramını 600 liradan satışa sunduklarını anlattı.
Palamutbükü Mahallesi'ndeki üreticilerden 92 yaşındaki Ayhan Mehmet Karayurt, mahallede ilk çağla hasadını kendilerinin yaptığını, ilk ürünün kilogramını 600 liradan satışa sunduklarını anlattı.
Bademin ilçe halkı için önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu vurgulayan Karayurt, Datça bademinin lezzetinin diğerlerinden daha farklı olduğunu söylüyor.
Bademin ilçe halkı için önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu vurgulayan Karayurt, Datça bademinin lezzetinin diğerlerinden daha farklı olduğunu söylüyor.
Doğmamış yağlarla zengin bir içeriği sahip olan badem, protein, lif ve magnezyumla besin değeri açısından oldukça yüksek. Datça bademi, özellikle nurlu badem, diğer bademlere göre daha iri ve lezzetli olmasıyla biliniyor.
Doğmamış yağlarla zengin bir içeriği sahip olan badem, protein, lif ve magnezyumla besin değeri açısından oldukça yüksek. Datça bademi, özellikle nurlu badem, diğer bademlere göre daha iri ve lezzetli olmasıyla biliniyor.