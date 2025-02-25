https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/kar-keyfi-yaparken-kar-korlugu-riskini-yabana-atmayin-bu-belirtilere-dikkat--1093966009.html
Kar keyfi yaparken, 'kar körlüğü' riskini yabana atmayın: Bu belirtilere dikkat
Kar keyfi yaparken, 'kar körlüğü' riskini yabana atmayın: Bu belirtilere dikkat
Sputnik Türkiye
Kar fırtınası ve tipi, 'kar körlüğü'ne neden olabiliyor. Uzmanı göz sağlığı için yapılması gerekenleri anlattı. 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T12:54+0300
2025-02-25T12:54+0300
2025-02-25T12:54+0300
sağlik
kar körlüğü
kar yağışı
yoğun kar yağışı
göz hastalıkları
geçici körlük
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Tüm Türkiye'de etkisini gösteren kar fırtınası ve tipi halk arasında 'kar körlüğü' olarak bilinen gözlerde kızarma, batma, yanma, ağrı ve enfeksiyonla kendini gösteren 'fotokeratit' hastalığına neden oluyor. Bu tür vakaların son günlerde artış gösterdiğine dikkat çeken Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Evin Şingar, uzun süre kara ve buza baktıktan sonra geçici görme kaybına neden olan bu durumla ilgili alınması gereken önlemleri anlattı. Kör körlüğü nedir? Kar körlüğü belirtileri nelerdir? Kar körlüğü için ne gibi tedbirler alınmalı? Kar körlüğü nedir? Kar körlüğü neden olur?Bir çok ilde kendini gösteren şiddetli kar yağışı ve rüzgar göz sağlığını tehdit ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Evin Şingar, ultraviyole ışınının buz veya kardan yansıması sonucunda göze verdiği hasar nedeniyle kar körlüğünün meydana geldiğine dikkati çekti. Doç. Dr. Şingar, "Bizi bu dönemlerde etkileyen problem halk arasında 'kar körlüğü' olarak bilinen fotokeratit hastalığıdır. Hastalar bu dönemde gözde ağrı, yanma, batma, kızarıklık, yabancı cisim hissi, sulanma, gözü sıkma ve bu duruma bağlı olarak enfeksiyon ve görmede azalma şikayetleriyle başvuruyorlar. Hastalarımız uzun süre kara ve buza baktıktan sonra bu belirtilerin oluştuğunu söylüyor." dedi. Kar körlüğünün belirtileri nelerdir?Kar körlüğüyle birlikte gözün en ön kısmındaki kornea ve konjonktiva dokusunda hasar oluşumu gözlemlediklerini anlatan Şingar, "Bu dokularda ödem, kızarıklık, epitel tabakalarında küçük dökülmeler görüyoruz. Buna bağlı olarak gözün kaşınması sonucu epitel tabakasının dökülmesiyle enfeksiyona zemin hazırlayan bir ortam oluşuyor." ifadelerini kullandı.Kar körlüğü yaşayan hastaların şiddetli göz ağrısıyla kliniğe başvurduklarını belirten Evin Şingar, şunları kaydetti:Kar körlüğü oluşmaması için ne yapılmalı?Kar körlüğünün geçici görme kaybına yol açtığını ifade eden Doç. Dr. Şingar, "Kar körlüğü hastalığında kornea ve konjonktiva tabakasının zedelenmesinden dolayı hastalarda geçici görme kaybı oluşabiliyor. Dolayısıyla hastalar büyük panik halinde görme kaybıyla hastaneye geliyor. Kar körlüğü kalıcı değil ama uzun süre ve çok yoğun ultraviyole ışınlara maruz kalınmışsa gözün arka kısmı makula ve retina kısmı etkilenerek görme kayıplarına yol açabiliyor." şeklinde konuştu.Mutlaka güneş gözlüğü takınŞingar, kar körlüğünden korunmak için yazın olduğu gibi kış aylarında da güneş gözlüğü takılmasının önemine işaret ederek, bunu kullanamayanların ise mutlaka şapka takması gerektiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/elektronik-sigaradaki-buyuk-tehdide-dikkat-sigarayi-birakayim-derken-evaliye-yakalanmayin-1093929046.html
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kar körlüğü nedir, kar körlüğü nasıl olur, kar körlüğü belirtileri, kar körlüğü nasıl geçer, kar körlüğü neden olur, kar körlüğü ne demek
kar körlüğü nedir, kar körlüğü nasıl olur, kar körlüğü belirtileri, kar körlüğü nasıl geçer, kar körlüğü neden olur, kar körlüğü ne demek
Kar keyfi yaparken, 'kar körlüğü' riskini yabana atmayın: Bu belirtilere dikkat
Kar fırtınası ve tipi, 'kar körlüğü'ne neden olabiliyor. Uzmanı göz sağlığı için yapılması gerekenleri anlattı.
Tüm Türkiye'de etkisini gösteren kar fırtınası ve tipi halk arasında 'kar körlüğü' olarak bilinen gözlerde kızarma, batma, yanma, ağrı ve enfeksiyonla kendini gösteren 'fotokeratit' hastalığına neden oluyor. Bu tür vakaların son günlerde artış gösterdiğine dikkat çeken Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Evin Şingar, uzun süre kara ve buza baktıktan sonra geçici görme kaybına neden olan bu durumla ilgili alınması gereken önlemleri anlattı. Kör körlüğü nedir? Kar körlüğü belirtileri nelerdir? Kar körlüğü için ne gibi tedbirler alınmalı?
Kar körlüğü nedir? Kar körlüğü neden olur?
Bir çok ilde kendini gösteren şiddetli kar yağışı ve rüzgar göz sağlığını tehdit ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Evin Şingar, ultraviyole ışınının buz veya kardan yansıması sonucunda göze verdiği hasar nedeniyle kar körlüğünün meydana geldiğine dikkati çekti. Doç. Dr. Şingar, "Bizi bu dönemlerde etkileyen problem halk arasında 'kar körlüğü' olarak bilinen fotokeratit hastalığıdır. Hastalar bu dönemde gözde ağrı, yanma, batma, kızarıklık, yabancı cisim hissi, sulanma, gözü sıkma ve bu duruma bağlı olarak enfeksiyon ve görmede azalma şikayetleriyle başvuruyorlar. Hastalarımız uzun süre kara ve buza baktıktan sonra bu belirtilerin oluştuğunu söylüyor." dedi.
Kar körlüğünün belirtileri nelerdir?
Kar körlüğüyle birlikte gözün en ön kısmındaki kornea ve konjonktiva dokusunda hasar oluşumu gözlemlediklerini anlatan Şingar, "Bu dokularda ödem, kızarıklık, epitel tabakalarında küçük dökülmeler görüyoruz. Buna bağlı olarak gözün kaşınması sonucu epitel tabakasının dökülmesiyle enfeksiyona zemin hazırlayan bir ortam oluşuyor." ifadelerini kullandı.
Kar körlüğü yaşayan hastaların şiddetli göz ağrısıyla kliniğe başvurduklarını belirten Evin Şingar, şunları kaydetti:
"Hastalar şiddetli ağrıyla geldikleri için ilk olarak soğuk ve buz uygulaması yapılabilir. Hasta bol miktarda gözyaşı damlası kullanabilir. Hastalarda enfeksiyon gibi bir durum söz konusuysa antibiyotik damlaları da önerebiliyoruz. Hastaların bazen ileri boyutlarda epitelleri açılmış olabiliyor, bu durumlarda gözün ya kapalı tutulması gerekiyor ya da tedavi amaçlı kontakt lens kullandırıyoruz. Tedaviyle birlikte semptomlar 2-3 gün içerisinde azalıyor."
Kar körlüğü oluşmaması için ne yapılmalı?
Kar körlüğünün geçici görme kaybına yol açtığını ifade eden Doç. Dr. Şingar, "Kar körlüğü hastalığında kornea ve konjonktiva tabakasının zedelenmesinden dolayı hastalarda geçici görme kaybı oluşabiliyor. Dolayısıyla hastalar büyük panik halinde görme kaybıyla hastaneye geliyor. Kar körlüğü kalıcı değil ama uzun süre ve çok yoğun ultraviyole ışınlara maruz kalınmışsa gözün arka kısmı makula ve retina kısmı etkilenerek görme kayıplarına yol açabiliyor." şeklinde konuştu.
Mutlaka güneş gözlüğü takın
Şingar, kar körlüğünden korunmak için yazın olduğu gibi kış aylarında da güneş gözlüğü takılmasının önemine işaret ederek, bunu kullanamayanların ise mutlaka şapka takması gerektiğini sözlerine ekledi.