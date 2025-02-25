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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile , Türkiye ile Sırbistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldığı bir telefon... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T19:40+0300
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dünya
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aleksandr vucic
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamaya göre Türkiye ile Sırbistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın güçlendiğini, Türkiye'nin Sırbistan'da bir an önce yeni hükümetin kurulmasını, barış ve istikrarın sürdürülmesini enni ettiğini, oluşacak yeni hükümetle ikili ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini dile getirdi.Erdoğan, savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliği alanlarının artırılması için ortaya konan ortak çabaların yakın zamanda meyvelerini vermesinin beklendiğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic'in 8 Şubat’ta makam aracıyla geçirdiği kaza nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletirken; Sırbistan Cumhurbaşkanı da Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.
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sırbistan, aleksandr vucic, recep tayyip erdoğan, doğumgünü
sırbistan, aleksandr vucic, recep tayyip erdoğan, doğumgünü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü

19:40 25.02.2025 (güncellendi: 19:43 25.02.2025)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile , Türkiye ile Sırbistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ayrıca görüşmede Vucic, Erdoğan'ın doğum gününü de kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamaya göre Türkiye ile Sırbistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın güçlendiğini, Türkiye'nin Sırbistan'da bir an önce yeni hükümetin kurulmasını, barış ve istikrarın sürdürülmesini enni ettiğini, oluşacak yeni hükümetle ikili ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini dile getirdi.
Erdoğan, savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliği alanlarının artırılması için ortaya konan ortak çabaların yakın zamanda meyvelerini vermesinin beklendiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic'in 8 Şubat’ta makam aracıyla geçirdiği kaza nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletirken; Sırbistan Cumhurbaşkanı da Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.
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