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ABD Başkanı Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya ile ekonomik anlaşmalara yakın
ABD Başkanı Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya ile ekonomik anlaşmalara yakın
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ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Oval Ofis’te bir araya gelerek G7 Zirvesi kapsamında Rusya-Ukrayna krizinin üçüncü yıl... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya ile ekonomik anlaşmalar için görüşmelerin ilerlediğini belirtti.Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Rusya ve Ukrayna ile ekonomik anlaşmalar konusunda görüşüldüğünü duyurdu.'Görüşmeler çok iyi ilerliyor'Sosyal medya hesabından toplantı sonrası Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump şu ifadeleri kullandı:
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abd, ukrayna, abd, rusya, ekonomi, ekonomik veriler, ekonomik büyüme, ekonomik reform, ekonomi paketi, yeraltı, yeraltı kaynaklar

ABD Başkanı Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya ile ekonomik anlaşmalara yakın

00:09 25.02.2025
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisEl presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Finlandia en 2018
El presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Finlandia en 2018 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Oval Ofis’te bir araya gelerek G7 Zirvesi kapsamında Rusya-Ukrayna krizinin üçüncü yıl dönümünü değerlendirdi. Trump, ekonomik ilişkiler açısından iki ülke ile temasta olduklarını sosyal medya hesabından duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya ile ekonomik anlaşmalar için görüşmelerin ilerlediğini belirtti.
Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Rusya ve Ukrayna ile ekonomik anlaşmalar konusunda görüşüldüğünü duyurdu.

'Görüşmeler çok iyi ilerliyor'

Sosyal medya hesabından toplantı sonrası Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump şu ifadeleri kullandı:

Bugün, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 Zirvesi’ne katılmak üzere Oval Ofis’te bana katıldı. Toplantı, G7’nin mevcut dönem başkanı olan Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın üçüncü yıl dönümünü anmak amacıyla düzenlendi – ki bu savaş, eğer ben Başkan olsaydım asla başlamazdı. Herkes savaşın sona ermesini görmek istediğini dile getirdi ve ben de ABD ile Ukrayna arasında yakında imzalanmasını umduğumuz hayati öneme sahip “Kritik Mineraller ve Nadir Toprak Elementleri Anlaşması”nın önemini vurguladım! Bu anlaşma bir "Ekonomik Ortaklık" olup, Amerikan halkının Ukrayna’ya gönderilen on milyarlarca dolar ve askeri ekipmanı geri kazanmasını sağlayacak, aynı zamanda da bu acımasız ve vahşi savaş sona ererken Ukrayna ekonomisinin büyümesine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşın sona erdirilmesi ve ABD ile Rusya arasında gerçekleşecek büyük ekonomik kalkınma anlaşmaları konusunda ciddi görüşmeler içerisindeyim. Görüşmeler çok iyi ilerliyor!

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