ABD Başkanı Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya ile ekonomik anlaşmalara yakın

Bugün, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 Zirvesi’ne katılmak üzere Oval Ofis’te bana katıldı. Toplantı, G7’nin mevcut dönem başkanı olan Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın üçüncü yıl dönümünü anmak amacıyla düzenlendi – ki bu savaş, eğer ben Başkan olsaydım asla başlamazdı. Herkes savaşın sona ermesini görmek istediğini dile getirdi ve ben de ABD ile Ukrayna arasında yakında imzalanmasını umduğumuz hayati öneme sahip “Kritik Mineraller ve Nadir Toprak Elementleri Anlaşması”nın önemini vurguladım! Bu anlaşma bir "Ekonomik Ortaklık" olup, Amerikan halkının Ukrayna’ya gönderilen on milyarlarca dolar ve askeri ekipmanı geri kazanmasını sağlayacak, aynı zamanda da bu acımasız ve vahşi savaş sona ererken Ukrayna ekonomisinin büyümesine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşın sona erdirilmesi ve ABD ile Rusya arasında gerçekleşecek büyük ekonomik kalkınma anlaşmaları konusunda ciddi görüşmeler içerisindeyim. Görüşmeler çok iyi ilerliyor!