https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/yarin-hangi-illerde-okullar-tatil-kar-tatili-olan-iller-hangileri-valiliklerden-okul-tatili-karari-1093944006.html
Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? Valiliklerden 'okul tatili' kararı
Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? Valiliklerden 'okul tatili' kararı
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Meteoroloji’den kar alarmı! Samsun ve Ordu’da yoğun kar yağışı nedeniyle 25 Şubat’ta okullar tatil edildi. MGM, buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı sarı kodlu uyarı yaptı. Peki, başka hangi illerde okullar tatil?
2025-02-24T17:14+0300
2025-02-24T17:14+0300
2025-02-24T17:20+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Karadeniz Bölgesi’nde etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle Samsun, Ordu, Kastamonu ve Sinop için kritik uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, bu illerde halen devam eden kar sağanaklarının akşam saatlerine kadar sürebileceği ve ulaşımda ciddi aksamalara yol açabileceği belirtildi.MGM, Artvin, Rize, Ordu ve Samsun için sarı kodlu alarm vererek vatandaşları buzlanma, don, tipi ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi?Soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken, valilikler de hava koşullarını göz önünde bulundurarak eğitim ve kamu çalışanlarına yönelik kararlar aldı. Bu kapsamda Samsun ve Ordu’da okullar 25 Şubat Salı günü tatil edildi.Yarın (25 Şubat) kar tatili olan iller hangileri?Samsun Valisi Orhan Tavlı, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında 25 Şubat Salı günü eğitime ara verildiğini açıkladı.Valilikten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, ilimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildiğinden, il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 25 Şubat 2025 Salı günü bir gün ara verilmiştir."Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de idari izinli sayılacak.Ordu’da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiOrdu Valiliği de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, "Meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesi beklendiğinden, il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 25 Şubat Salı günü ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile 0-6 yaş çocuğu olan anneler de idari izinli sayılacak.Hava koşullarına bağlı olarak farklı illerde de eğitime ara verilmesi ihtimali bulunuyor. Yeni gelişmeleri takip etmek isteyen vatandaşlar, valiliklerin ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi duyurularını takip edebilir.
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samsun, ordu, kastamonu, meteoroloji, son dakika, son dakika okullar tatil, kar yağışı, yoğun kar yağışı
samsun, ordu, kastamonu, meteoroloji, son dakika, son dakika okullar tatil, kar yağışı, yoğun kar yağışı
Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? Valiliklerden 'okul tatili' kararı
17:14 24.02.2025 (güncellendi: 17:20 24.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Meteoroloji, Samsun, Ordu, Kastamonu ve Sinop'ta etkili olan kuvvetli kar yağışlarının akşam saatlerine kadar süreceğini duyurdu. MGM, Artvin, Rize, Ordu ve Samsun için sarı kodlu alarm vererek buzlanma, don, tipi ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Peki, yarın hangi illerde okullar tatil edildi? 25 Şubat kar tatili olan iller hangileri?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Karadeniz Bölgesi’nde etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle Samsun, Ordu, Kastamonu ve Sinop için kritik uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, bu illerde halen devam eden kar sağanaklarının akşam saatlerine kadar sürebileceği ve ulaşımda ciddi aksamalara yol açabileceği belirtildi.
MGM, Artvin, Rize, Ordu ve Samsun için sarı kodlu alarm vererek vatandaşları buzlanma, don, tipi ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi?
Soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken, valilikler de hava koşullarını göz önünde bulundurarak eğitim ve kamu çalışanlarına yönelik kararlar aldı. Bu kapsamda Samsun ve Ordu’da okullar 25 Şubat Salı günü tatil edildi.
Yarın (25 Şubat) kar tatili olan iller hangileri?
Samsun Valisi Orhan Tavlı, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında 25 Şubat Salı günü eğitime ara verildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, ilimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildiğinden, il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 25 Şubat 2025 Salı günü bir gün ara verilmiştir."
Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de idari izinli sayılacak.
Ordu’da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
Ordu Valiliği de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, "Meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesi beklendiğinden, il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 25 Şubat Salı günü ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile 0-6 yaş çocuğu olan anneler de idari izinli sayılacak.
Hava koşullarına bağlı olarak farklı illerde de eğitime ara verilmesi ihtimali bulunuyor. Yeni gelişmeleri takip etmek isteyen vatandaşlar, valiliklerin ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi duyurularını takip edebilir.