https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/abd-baskani-trump-ukraynaya-300-milyar-dolardan-fazla-harcadik-1093949199.html

ABD Başkanı Trump: Ukrayna'ya 300 milyar dolardan fazla harcadık

ABD Başkanı Trump: Ukrayna'ya 300 milyar dolardan fazla harcadık

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Oval Ofis’te gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak bir... 24.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-24T23:19+0300

2025-02-24T23:19+0300

2025-02-24T23:28+0300

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ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray’da bir araya geldi.Basın toplantısında ABD ve Fransa arasındaki ticaret ilişkilerine değinen ABD Başkanı Donald Trump, "Fransa ile özel bir ilişkimiz var ve bunu uzun yıllar sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Trump, Ukrayna’nın güvenliği konusunda ise Avrupa’nın aktif rol oynayacağını belirterek barışın yakında geleceğini söyledi. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna için Avrupa ülkelerinden çok daha fazla para harcadığını tekrar etti. '300 milyar dolardan fazla harcadık'ABD Başkanı Trump "Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'ya diğer tüm ülkelerden çok daha fazla yardım sağladı. 300 milyar dolardan fazla harcadık ve Avrupa yaklaşık 100 milyar dolar harcadı. Bu büyük bir fark ve bir noktada bunu eşitlemeliyiz" dedi.'Zelenskiy ile görüşeceğim'Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yakın zamanda bir görüşme yapacağını belirterek, "Başkan Zelenskiy ile görüşeceğim. 1-2 hafta içinde anlaşma imzalamak için ABD'ye gelebilir" dedi. Trump, Ukrayna'nın nadir yeraltı mineralleri konusunda ABD ile bir anlaşma imzalamasını beklediğini ifade etti.Üçüncü Dünya Savaşı uyarısıTrump, Ukrayna’daki kriz konusunda uyarıda bulunarak, "Bu çok kanlı ve vahşi. Haftada binlerce insan ölüyor. Eğer kontrol altına alınmazsa Üçüncü Dünya Savaşı’na dönüşebilir. Ve biz bunun olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.Avrupa Barış Gücü önerisiAvrupa ülkelerinin Ukrayna'da barışı koruma sürecine dahil olabileceğini belirten Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın sona ermesinin ardından Avrupa barış gücünün Ukrayna'da görev yapmasını kabul edecek. Fransa da dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi bu konuda bir rol üstlenebilir" dedi.Rusya ile ekonomik işbirliğiTrump, Rusya ile olası ekonomik iş birliklerine de değinerek, "Rusya'nın büyük miktarda nadir toprak elementleri ve diğer kaynakları var. Eğer iş birliği yapabilirsek, bu dünya barışı ve kalıcı istikrar için çok iyi olur" dedi. 'Ortak hedefimiz uzun vadeli barış'Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna’daki krizin üçüncü yılına girildiğini hatırlatarak, "Ortak hedefimiz sağlam ve uzun vadeli bir barış" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/abd-ukrayna-anlasmasinin-taslak-metni-yayinlandi-kiev-dogal-kaynak-gelirlerinin-yuzde-50sini-1093948044.html

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abd, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, donald trump, fransa, emmanuel macron, joe biden, barış