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Santorini sessizliğe büründü: Sismik hareketlilik adayı 'hayalet kente' dönüştürdü
Santorini sessizliğe büründü: Sismik hareketlilik adayı 'hayalet kente' dönüştürdü
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Yunanistan'ın ünlü turizm kenti Santorini, son dönemdeki artan sismik hareketlilik nedeniyle adeta bir hayalet kente dönüşmüş durumda. Ege Denizi'ndeki... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, avrupa, yunanistan, santorini, santorini adası, deprem, ege denizi

Santorini sessizliğe büründü: Sismik hareketlilik adayı 'hayalet kente' dönüştürdü

13:00 24.02.2025
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Yunanistan'ın ünlü turizm kenti Santorini, son dönemdeki artan sismik hareketlilik nedeniyle adeta bir hayalet kente dönüşmüş durumda. Ege Denizi'ndeki volkanik ada, benzersiz manzarası ve tarihi yapılarıyla turistlerin ilgisini çekerken, olası volkanik patlama endişeleri, adadaki atmosferi oldukça değiştirdi.
© AA / Nikos Oikonomou

Beyaz badanalı küp şeklindeki mimarisiyle Yunanistan’ın önemli turizm destinasyonun başında gelen Santorini Adası ardı ardına yaşanan depremler ve sismik hareketlilik nedeniyle zor günler yaşıyor.

Beyaz badanalı küp şeklindeki mimarisiyle Yunanistan’ın önemli turizm destinasyonun başında gelen Santorini Adası ardı ardına yaşanan depremler ve sismik hareketlilik nedeniyle zor günler yaşıyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Nikos Oikonomou

Beyaz badanalı küp şeklindeki mimarisiyle Yunanistan’ın önemli turizm destinasyonun başında gelen Santorini Adası ardı ardına yaşanan depremler ve sismik hareketlilik nedeniyle zor günler yaşıyor.

© AA / Nikos Oikonomou

Ada genelinde yaşanan sismik ve volkanik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan edilirken, sakinlerinin de terk ettiği Fira Kasabası görüntülendi.

Ada genelinde yaşanan sismik ve volkanik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan edilirken, sakinlerinin de terk ettiği Fira Kasabası görüntülendi. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Nikos Oikonomou

Ada genelinde yaşanan sismik ve volkanik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan edilirken, sakinlerinin de terk ettiği Fira Kasabası görüntülendi.

© AA / Nikos Oikonomou

Boş sokaklarda, birkaç kedi ve az sayıda kişinin görüldüğü ada hayalet kenti anımsatıyor.

Boş sokaklarda, birkaç kedi ve az sayıda kişinin görüldüğü ada hayalet kenti anımsatıyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Nikos Oikonomou

Boş sokaklarda, birkaç kedi ve az sayıda kişinin görüldüğü ada hayalet kenti anımsatıyor.

© AA / Nikos Oikonomou

Uzmanlar, deprem tehlikesi dışında bölgedeki şiddetli yağışların da heyelanı tetikleyebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Uzmanlar, deprem tehlikesi dışında bölgedeki şiddetli yağışların da heyelanı tetikleyebileceği konusunda uyarılarda bulundu. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Nikos Oikonomou

Uzmanlar, deprem tehlikesi dışında bölgedeki şiddetli yağışların da heyelanı tetikleyebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

© AA / Nikos Oikonomou

Santorini ve çevresindeki adalarda heyelan riski analizlerinin sürecini belirten uzmanlar, yetkililerin gerekli önlemleri hızla alması gerektiğini belirtiyor.

Santorini ve çevresindeki adalarda heyelan riski analizlerinin sürecini belirten uzmanlar, yetkililerin gerekli önlemleri hızla alması gerektiğini belirtiyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Nikos Oikonomou

Santorini ve çevresindeki adalarda heyelan riski analizlerinin sürecini belirten uzmanlar, yetkililerin gerekli önlemleri hızla alması gerektiğini belirtiyor.

© AA / Nikos Oikonomou

Uzmanlar, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğin sona yaklaştığını belirtse de, yetkililer 4 adada bir hafta daha eğitime ara verildiğini duyurdu.

Uzmanlar, Ege Denizi&#x27;ndeki sismik hareketliliğin sona yaklaştığını belirtse de, yetkililer 4 adada bir hafta daha eğitime ara verildiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Nikos Oikonomou

Uzmanlar, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğin sona yaklaştığını belirtse de, yetkililer 4 adada bir hafta daha eğitime ara verildiğini duyurdu.

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