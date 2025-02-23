https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/cumhurbaskani-erdogan-ankarada-ak-parti-8-olagan-buyuk-kongresinde-konusuyor-1093900110.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İl başkanlarımızın dörtte üçü, ilçe başkanlarımızın üçte ikisi değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İl başkanlarımızın dörtte üçü, ilçe başkanlarımızın üçte ikisi değişti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nde konuşuyor. 23.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-23T11:47+0300
2025-02-23T11:47+0300
2025-02-23T11:59+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
kongre
mkyk
mkyk
ak parti mkyk
ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk)
cumhurbaşkanı
chp
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nde konuşuyor:AK Parti Kongresi: Kadrolarda büyük değişim
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recep tayyip erdoğan, ak parti, kongre, mkyk, mkyk, ak parti mkyk, ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk), cumhurbaşkanı, chp
recep tayyip erdoğan, ak parti, kongre, mkyk, mkyk, ak parti mkyk, ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk), cumhurbaşkanı, chp
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İl başkanlarımızın dörtte üçü, ilçe başkanlarımızın üçte ikisi değişti
11:47 23.02.2025 (güncellendi: 11:59 23.02.2025)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nde konuşuyor:
AK Parti Kongresi: Kadrolarda büyük değişim
Dün rahattık, bugün sıkıntı çekeriz yarın yeniden rahata kavuşuruz. 8. Olağan Kongremiz sürecinde il başkanlarımızın dörtte üçünün, ilçe başkanlarımızın üçte ikiye yakınının değiştiğini görüyoruz"