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AK Parti'de MKYK belli oldu: Hangi isimler listede?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İl başkanlarımızın dörtte üçü, ilçe başkanlarımızın üçte ikisi değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İl başkanlarımızın dörtte üçü, ilçe başkanlarımızın üçte ikisi değişti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nde konuşuyor. 23.02.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nde konuşuyor:AK Parti Kongresi: Kadrolarda büyük değişim
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recep tayyip erdoğan, ak parti, kongre, mkyk, mkyk, ak parti mkyk, ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk), cumhurbaşkanı, chp
recep tayyip erdoğan, ak parti, kongre, mkyk, mkyk, ak parti mkyk, ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk), cumhurbaşkanı, chp

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İl başkanlarımızın dörtte üçü, ilçe başkanlarımızın üçte ikisi değişti

11:47 23.02.2025 (güncellendi: 11:59 23.02.2025)
© Utku UçrakErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2025
© Utku Uçrak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nde konuşuyor:
AK Parti Kongresi: Kadrolarda büyük değişim

Dün rahattık, bugün sıkıntı çekeriz yarın yeniden rahata kavuşuruz. 8. Olağan Kongremiz sürecinde il başkanlarımızın dörtte üçünün, ilçe başkanlarımızın üçte ikiye yakınının değiştiğini görüyoruz"

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