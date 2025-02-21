Türkiye'nin dört bir yanı beyaza büründü: Kar manzaraları kartpostalları aratmadı

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, şehirleri kış masalına çevirdi. Sakarya’dan Van’a kadar uzanan beyaz örtü, hem doğa tutkunlarını hem de fotoğrafçılığı sevenleri büyüledi.
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, şehirleri kış masalına çevirdi. Sakarya’dan Van’a kadar uzanan beyaz örtü, hem doğa tutkunlarını hem de fotoğrafçılığı sevenleri büyüledi.
Karadeniz’e uzanan kıyı şeridi, karın dokunuşuyla masalsı bir görünüme kavuştu.
Karadeniz’e uzanan kıyı şeridi, karın dokunuşuyla masalsı bir görünüme kavuştu.
Sakarya'da kar yağışı sonrasında kent merkezindeki Aziz Duran Parkı ziyaretçilerini ağırladı.
Sakarya'da kar yağışı sonrasında kent merkezindeki Aziz Duran Parkı ziyaretçilerini ağırladı.
Van'ın Erciş ilçesinde, zaman zaman yoğunlaşan kar yağışıyla Van Gölü'nün kıyı kesimleri beyaza büründü. Sahile gelenler, güzel manzara eşliğinde yürüyüş yaparak fotoğraf çekti.
Van'ın Erciş ilçesinde, zaman zaman yoğunlaşan kar yağışıyla Van Gölü'nün kıyı kesimleri beyaza büründü. Sahile gelenler, güzel manzara eşliğinde yürüyüş yaparak fotoğraf çekti.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinden manzaralar
Kars'ın Sarıkamış ilçesinden manzaralar
Doğal güzellikleriyle tanınan Bayburt'ta etkili olan kar yağışı
Doğal güzellikleriyle tanınan Bayburt'ta etkili olan kar yağışı
Van'ın Edremit ilçesinde etkili olan kar sonrası sahil bandı ve marina
Van'ın Edremit ilçesinde etkili olan kar sonrası sahil bandı ve marina
Şehrin yüksek kesimlerinde karla kaplanan köy yolları ve çam ağaçları, doğanın kışla buluştuğu huzurlu bir tablo çizerken Samsun'un İlkadım ilçesi, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Şehrin yüksek kesimlerinde karla kaplanan köy yolları ve çam ağaçları, doğanın kışla buluştuğu huzurlu bir tablo çizerken Samsun'un İlkadım ilçesi, kar yağışının ardından beyaza büründü.