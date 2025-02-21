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Türkiye'nin dört bir yanı beyaza büründü: Kar manzaraları kartpostalları aratmadı
Türkiye'nin dört bir yanı beyaza büründü: Kar manzaraları kartpostalları aratmadı
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Sakarya’dan Van’a, Karadeniz kıyılarından Doğu Anadolu’nun yüksek tepelerine… Türkiye’nin dört bir yanında etkili olan kar yağışı, şehirleri beyaz bir örtüyle... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, kar yağışı, van, samsun, kars, sakarya, kar
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, kar yağışı, van, samsun, kars, sakarya, kar

Türkiye'nin dört bir yanı beyaza büründü: Kar manzaraları kartpostalları aratmadı

14:06 21.02.2025
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Sakarya’dan Van’a, Karadeniz kıyılarından Doğu Anadolu’nun yüksek tepelerine… Türkiye’nin dört bir yanında etkili olan kar yağışı, şehirleri beyaz bir örtüyle kaplayarak kartpostallık manzaralar sundu.
© AA / Davut Genç

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, şehirleri kış masalına çevirdi. Sakarya’dan Van’a kadar uzanan beyaz örtü, hem doğa tutkunlarını hem de fotoğrafçılığı sevenleri büyüledi.

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, şehirleri kış masalına çevirdi. Sakarya’dan Van’a kadar uzanan beyaz örtü, hem doğa tutkunlarını hem de fotoğrafçılığı sevenleri büyüledi. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / Davut Genç

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, şehirleri kış masalına çevirdi. Sakarya’dan Van’a kadar uzanan beyaz örtü, hem doğa tutkunlarını hem de fotoğrafçılığı sevenleri büyüledi.

© AA / Ahmet Can Akyol

Karadeniz’e uzanan kıyı şeridi, karın dokunuşuyla masalsı bir görünüme kavuştu.

Karadeniz’e uzanan kıyı şeridi, karın dokunuşuyla masalsı bir görünüme kavuştu. - Sputnik Türkiye
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© AA / Ahmet Can Akyol

Karadeniz’e uzanan kıyı şeridi, karın dokunuşuyla masalsı bir görünüme kavuştu.

© AA / Uğur Subaşı

Sakarya'da kar yağışı sonrasında kent merkezindeki Aziz Duran Parkı ziyaretçilerini ağırladı.

Sakarya&#x27;da kar yağışı sonrasında kent merkezindeki Aziz Duran Parkı ziyaretçilerini ağırladı. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / Uğur Subaşı

Sakarya'da kar yağışı sonrasında kent merkezindeki Aziz Duran Parkı ziyaretçilerini ağırladı.

© AA / Necmettin Karaca

Van'ın Erciş ilçesinde, zaman zaman yoğunlaşan kar yağışıyla Van Gölü'nün kıyı kesimleri beyaza büründü. Sahile gelenler, güzel manzara eşliğinde yürüyüş yaparak fotoğraf çekti.

Van&#x27;ın Erciş ilçesinde, zaman zaman yoğunlaşan kar yağışıyla Van Gölü&#x27;nün kıyı kesimleri beyaza büründü. Sahile gelenler, güzel manzara eşliğinde yürüyüş yaparak fotoğraf çekti. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / Necmettin Karaca

Van'ın Erciş ilçesinde, zaman zaman yoğunlaşan kar yağışıyla Van Gölü'nün kıyı kesimleri beyaza büründü. Sahile gelenler, güzel manzara eşliğinde yürüyüş yaparak fotoğraf çekti.

© AA / Hüseyin Demirci

Kars'ın Sarıkamış ilçesinden manzaralar

Kars&#x27;ın Sarıkamış ilçesinden manzaralar - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / Hüseyin Demirci

Kars'ın Sarıkamış ilçesinden manzaralar

© AA / Beşir Kelleci

Doğal güzellikleriyle tanınan Bayburt'ta etkili olan kar yağışı

Doğal güzellikleriyle tanınan Bayburt&#x27;ta etkili olan kar yağışı - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / Beşir Kelleci

Doğal güzellikleriyle tanınan Bayburt'ta etkili olan kar yağışı

© AA / Özkan Bilgin

Van'ın Edremit ilçesinde etkili olan kar sonrası sahil bandı ve marina

Van&#x27;ın Edremit ilçesinde etkili olan kar sonrası sahil bandı ve marina - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / Özkan Bilgin

Van'ın Edremit ilçesinde etkili olan kar sonrası sahil bandı ve marina

© AA / Recep Bilek

Şehrin yüksek kesimlerinde karla kaplanan köy yolları ve çam ağaçları, doğanın kışla buluştuğu huzurlu bir tablo çizerken Samsun'un İlkadım ilçesi, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Şehrin yüksek kesimlerinde karla kaplanan köy yolları ve çam ağaçları, doğanın kışla buluştuğu huzurlu bir tablo çizerken Samsun&#x27;un İlkadım ilçesi, kar yağışının ardından beyaza büründü. - Sputnik Türkiye
8/8
© AA / Recep Bilek

Şehrin yüksek kesimlerinde karla kaplanan köy yolları ve çam ağaçları, doğanın kışla buluştuğu huzurlu bir tablo çizerken Samsun'un İlkadım ilçesi, kar yağışının ardından beyaza büründü.

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