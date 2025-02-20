https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/disisleri-bakani-hakan-fidan-iki-devletli-cozum-barisa-giden-tek-yol-1093846838.html

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm barışa giden tek yol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm barışa giden tek yol

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılarak küresel jeopolitik... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T18:48+0300

2025-02-20T18:48+0300

2025-02-20T18:48+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda siyasi değerlendirmelerde bulundu.G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Bakan Fidan "Günümüzde çatışmalar, yakın tarihin herhangi bir noktasında olduğundan daha uzun süreli, yıkıcı ve yaygın hale gelmiştir. Milyonlarca insan yerlerinden edilmeye, insani yardım sistemleri aşırı yük altında kalmaya ve ekonomik aksaklıkların yarattığı küresel kırılganlıklar devam ediyor. Eş zamanlı olarak, özellikle yapay zeka ve robot teknolojisi alanındaki hızlı atılımlar dünyamızı yeniden tanımlıyor. Çok taraflı kurumlar, değişen güç dinamikleri karşısında etkin kalabilmek için mücadele ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, son derece kutuplaşmış bir küresel ortamda barış ve güvenliği koruma sorumluluğunu yerine getirememektedir'' açıklamasında bulundu.'İki devletli çözüm'Filistin mücadelesi hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''Adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın yolu, milyonlarca Filistinlinin topraklarından sürülmesi değildir. Filistinlilerin uğruna büyük fedakârlıklarda bulunduğu topraklar, müzakere konusu değildir. İki devletli çözüm gecikmiş ve kalıcı barışa giden tek yol olmaya devam etmektedir. Bu çözümün hayata geçirilmemesi, yalnızca çatışma döngüsünü devam ettirecektir. Diğer taraftan, Suriye'deki son gelişmeler umut vermektedir. Suriye'nin toparlanmasının anlamlı bir şekilde ilerleyebilmesi için yaptırımların önkoşulsuz olarak kaldırılması gerekmektedir" dedi.Suriye'nin toparlanmasıSuriye'deki son gelişmelerin umut verici olduğunu belirten Fidan, Suriye'nin toparlanması için yaptırımların önkoşulsuz olarak kaldırılması gerektiğini savundu.Ukrayna kriziUkrayna krizi hakkında konuşan Bakan Fidan "Ukrayna'da diplomasi tek yol olmaya devam etmektedir. Bir taraftan diplomatik bir çözümü savunurken, aynı zamanda Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi de sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.Afrika'nın artan küresel etkisiTürkiye ile Afrika arasındaki ilişkiler hakkında Bakan Fidan ''Afrika, siyasi, ekonomik, sosyal, güvenlik ve insani alanlarda yapılan önemli yatırımlarla Türkiye'nin dış politikasının temel taşlarından biri haline gelmiştir. Afrika'nın artan küresel etkisini memnuniyetle karşılıyor ve Afrika Birliği'yle stratejik ortaklığımıza olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Türkiye, Afrika'nın küresel düzende hak ettiği yeri savunmaya ve çok taraflı sistemde sesinin daha çok duyulmasını sağlamaya devam edecektir'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/disisleri-bakani-fidan-pkkypg-suriye-ve-tum-bolge-icin-deas-gibi-buyuk-bir-tehdit-1093701463.html

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