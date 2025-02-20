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Dışişleri Bakanı Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirmeye yönelik müzakere süreci ele... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
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2025-02-20T21:25+0300
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir araya geldi.Fidan ve Lavrov, Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirmeye dönük süreci değerlendirdi; bu çerçevede son dönemde yapılan görüşmeler ele aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/putin-suudi-arabistan-veliaht-prensi-ile-telefonda-gorustu-1093846691.html
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sergey lavrov, fidan, son dakika
sergey lavrov, fidan, son dakika
Dışişleri Bakanı Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
21:25 20.02.2025 (güncellendi: 21:32 20.02.2025)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirmeye yönelik müzakere süreci ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir araya geldi.
Fidan ve Lavrov, Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirmeye dönük süreci değerlendirdi; bu çerçevede son dönemde yapılan görüşmeler ele aldı.