Yılda sadece bir kaç gün görülen California'daki 'Alev Şelalesi'nin büyüleyici manzarası nefesleri kesiyor

ABD'nin California eyaletinde yer alan Yosemite Ulusal Parkı’ndaki Horsetail Fall (At Kuyruğu Şelalesi), her yıl Şubat ayında doğanın büyüleyici bir gösterisine sahne oluyor.
ABD'nin California eyaletinde yer alan Yosemite Ulusal Parkı’ndaki Horsetail Fall (At Kuyruğu Şelalesi), her yıl Şubat ayında doğanın büyüleyici bir gösterisine sahne oluyor.
“Firefall” (Alev Şelalesi) olarak bilinen bu doğa olayı, gün batımında güneş ışınlarının belirli bir açıyla şelaleye vurmasıyla gerçekleşiyor. Su damlaları, gökyüzünün kızıllığını yansıtarak adeta lav akıntısı gibi parlıyor.
“Firefall” (Alev Şelalesi) olarak bilinen bu doğa olayı, gün batımında güneş ışınlarının belirli bir açıyla şelaleye vurmasıyla gerçekleşiyor. Su damlaları, gökyüzünün kızıllığını yansıtarak adeta lav akıntısı gibi parlıyor.
Ancak bu etkileyici manzarayı yakalamak için doğa şartlarının kusursuz olması gerekiyor: Gökyüzü tamamen açık olmalı, şelalede yeterli su akışı bulunmalı ve güneşin batış açısı doğru olmalı.
Ancak bu etkileyici manzarayı yakalamak için doğa şartlarının kusursuz olması gerekiyor: Gökyüzü tamamen açık olmalı, şelalede yeterli su akışı bulunmalı ve güneşin batış açısı doğru olmalı.
Bu özel anı kaçırmak istemeyen fotoğrafçılar ve doğa severler, yılın bu döneminde Yosemite’e akın etti.
Bu özel anı kaçırmak istemeyen fotoğrafçılar ve doğa severler, yılın bu döneminde Yosemite’e akın etti.
Şelaleyi “alev şelalesine” dönüştüren bu doğa olayı, ilk kez 1973 yılında ünlü doğa fotoğrafçısı Galen Rowell tarafından belgelenmişti. O zamandan bu yana, bu görsel şölen Yosemite’nin en çok beklenen anlarından biri haline geldi.
Şelaleyi “alev şelalesine” dönüştüren bu doğa olayı, ilk kez 1973 yılında ünlü doğa fotoğrafçısı Galen Rowell tarafından belgelenmişti. O zamandan bu yana, bu görsel şölen Yosemite’nin en çok beklenen anlarından biri haline geldi.
Ziyaretçilerin unutulmaz kareler yakalamak için haftalar önceden rezervasyon yaptığı parkta, çevreyi koruma adına sıkı kurallar uygulanıyor.
Ziyaretçilerin unutulmaz kareler yakalamak için haftalar önceden rezervasyon yaptığı parkta, çevreyi koruma adına sıkı kurallar uygulanıyor.