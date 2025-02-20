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Yılda sadece bir kaç gün görülen California'daki 'Alev Şelalesi'nin büyüleyici manzarası nefesleri kesiyor
Yılda sadece bir kaç gün görülen California'daki 'Alev Şelalesi'nin büyüleyici manzarası nefesleri kesiyor
Sputnik Türkiye
Her yıl sadece birkaç gün görülebilen “Firefall” (Alev Şelalesi) doğa tutkunlarını Yosemite Ulusal Parkı’na çekti. Gün batımında şelale, gökyüzünün... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
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yosemite ulusal parkı, horsetail fall, alev şelalesi, firefall olayı, yosemite şubat etkinliği, doğa fotoğrafçılığı, california doğa harikaları, yosemite gezi rehberi, yosemite şelale ışık oyunu, galen rowell, yosemite ziyaretçi rehberi, yosemite firefall ne zaman, abd ulusal parkları, yosemite doğa olayları, yosemite manzara fotoğrafçılığı

Yılda sadece bir kaç gün görülen California'daki 'Alev Şelalesi'nin büyüleyici manzarası nefesleri kesiyor

14:49 20.02.2025
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Her yıl sadece birkaç gün görülebilen “Firefall” (Alev Şelalesi) doğa tutkunlarını Yosemite Ulusal Parkı’na çekti. Gün batımında şelale, gökyüzünün kızıllığıyla adeta lav akıntısına dönüştü.
© AA / Tayfun Coşkun

ABD'nin California eyaletinde yer alan Yosemite Ulusal Parkı’ndaki Horsetail Fall (At Kuyruğu Şelalesi), her yıl Şubat ayında doğanın büyüleyici bir gösterisine sahne oluyor.

ABD&#x27;nin California eyaletinde yer alan Yosemite Ulusal Parkı’ndaki Horsetail Fall (At Kuyruğu Şelalesi), her yıl Şubat ayında doğanın büyüleyici bir gösterisine sahne oluyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Tayfun Coşkun

ABD'nin California eyaletinde yer alan Yosemite Ulusal Parkı’ndaki Horsetail Fall (At Kuyruğu Şelalesi), her yıl Şubat ayında doğanın büyüleyici bir gösterisine sahne oluyor.

© AA / Tayfun Coşkun

“Firefall” (Alev Şelalesi) olarak bilinen bu doğa olayı, gün batımında güneş ışınlarının belirli bir açıyla şelaleye vurmasıyla gerçekleşiyor. Su damlaları, gökyüzünün kızıllığını yansıtarak adeta lav akıntısı gibi parlıyor.

“Firefall” (Alev Şelalesi) olarak bilinen bu doğa olayı, gün batımında güneş ışınlarının belirli bir açıyla şelaleye vurmasıyla gerçekleşiyor. Su damlaları, gökyüzünün kızıllığını yansıtarak adeta lav akıntısı gibi parlıyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Tayfun Coşkun

“Firefall” (Alev Şelalesi) olarak bilinen bu doğa olayı, gün batımında güneş ışınlarının belirli bir açıyla şelaleye vurmasıyla gerçekleşiyor. Su damlaları, gökyüzünün kızıllığını yansıtarak adeta lav akıntısı gibi parlıyor.

© AA / Tayfun Coşkun

Ancak bu etkileyici manzarayı yakalamak için doğa şartlarının kusursuz olması gerekiyor: Gökyüzü tamamen açık olmalı, şelalede yeterli su akışı bulunmalı ve güneşin batış açısı doğru olmalı.

Ancak bu etkileyici manzarayı yakalamak için doğa şartlarının kusursuz olması gerekiyor: Gökyüzü tamamen açık olmalı, şelalede yeterli su akışı bulunmalı ve güneşin batış açısı doğru olmalı. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Tayfun Coşkun

Ancak bu etkileyici manzarayı yakalamak için doğa şartlarının kusursuz olması gerekiyor: Gökyüzü tamamen açık olmalı, şelalede yeterli su akışı bulunmalı ve güneşin batış açısı doğru olmalı.

© AA / Tayfun Coşkun

Bu özel anı kaçırmak istemeyen fotoğrafçılar ve doğa severler, yılın bu döneminde Yosemite’e akın etti.

Bu özel anı kaçırmak istemeyen fotoğrafçılar ve doğa severler, yılın bu döneminde Yosemite’e akın etti. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Tayfun Coşkun

Bu özel anı kaçırmak istemeyen fotoğrafçılar ve doğa severler, yılın bu döneminde Yosemite’e akın etti.

© AA / Tayfun Coşkun

Şelaleyi “alev şelalesine” dönüştüren bu doğa olayı, ilk kez 1973 yılında ünlü doğa fotoğrafçısı Galen Rowell tarafından belgelenmişti. O zamandan bu yana, bu görsel şölen Yosemite’nin en çok beklenen anlarından biri haline geldi.

Şelaleyi “alev şelalesine” dönüştüren bu doğa olayı, ilk kez 1973 yılında ünlü doğa fotoğrafçısı Galen Rowell tarafından belgelenmişti. O zamandan bu yana, bu görsel şölen Yosemite’nin en çok beklenen anlarından biri haline geldi. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Tayfun Coşkun

Şelaleyi “alev şelalesine” dönüştüren bu doğa olayı, ilk kez 1973 yılında ünlü doğa fotoğrafçısı Galen Rowell tarafından belgelenmişti. O zamandan bu yana, bu görsel şölen Yosemite’nin en çok beklenen anlarından biri haline geldi.

© AA / Tayfun Coşkun

Ziyaretçilerin unutulmaz kareler yakalamak için haftalar önceden rezervasyon yaptığı parkta, çevreyi koruma adına sıkı kurallar uygulanıyor.

Ziyaretçilerin unutulmaz kareler yakalamak için haftalar önceden rezervasyon yaptığı parkta, çevreyi koruma adına sıkı kurallar uygulanıyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Tayfun Coşkun

Ziyaretçilerin unutulmaz kareler yakalamak için haftalar önceden rezervasyon yaptığı parkta, çevreyi koruma adına sıkı kurallar uygulanıyor.

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