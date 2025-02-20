Yılda sadece bir kaç gün görülen California'daki 'Alev Şelalesi'nin büyüleyici manzarası nefesleri kesiyor

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Şelaleyi “alev şelalesine” dönüştüren bu doğa olayı, ilk kez 1973 yılında ünlü doğa fotoğrafçısı Galen Rowell tarafından belgelenmişti. O zamandan bu yana, bu görsel şölen Yosemite’nin en çok beklenen anlarından biri haline geldi.