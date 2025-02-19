https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/jeoloji-muhendisleri-odasi-turkiyenin-her-yerinde-olasi-heyelanlara-karsi-uyardi-buyuk-tehlike-arz-1093803104.html
Jeoloji Mühendisleri Odası Türkiye'nin her yerinde olası heyelanlara karşı uyardı: 'Büyük tehlike arz ediyor'
Jeoloji Mühendisleri Odası Türkiye'nin her yerinde olası heyelanlara karşı uyardı: 'Büyük tehlike arz ediyor'
Sputnik Türkiye
Üsküdar'da yaşanan heyelandan örnek veren Jeoloji Mühendisleri Odası, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanabilecek heyelan... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T14:34+0300
2025-02-19T14:34+0300
2025-02-19T14:34+0300
türkiye
jeoloji mühendisleri odası
tmmob
heyelan
doğal afet
istanbul
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İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde olası heyelan tehlikesine dikkat çeken TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu bu konuda gerekli önlemlerin alınmadığının altını çizdi. 'Beklenen büyük İstanbul depremi de göz önünde bulundurulduğunda olası bir depremde heyelan riski olan bölgelerde oluşabilecek felaketi tahmin etmek pek de güç olmasa gerek' denilirken, ileride bu tür felaketlerin yaşanmaması için neler yapılabileceği dile getirildi.Sadece İstanbul değil Türkiye'nin birçok yerinde tehlike söz konusuİstanbul Üsküdar'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen heyelandan yola çıkarak Türkiye'de yaşanabilecek heyelan felaketleri hakkında bir açıklama yapan Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, bu felaketin 'ucuz atlatıldığını' ama başka herhangi bir kaybın yaşanmamasının tehlikeleri ortadan kaldırmadığını dile getirdi. Oda tarafından yapılan açıklamada, yalnız İstanbul'un değil Türkiye'nin birçok yerinde benzer heyelanların büyük tehlike arz ettiği vurgulandı. Heyelan riski belirleme çalışmaları yapılsa da bu riskleri ortadan kaldıracak çalışmaların da acilen hayata geçirilmesi gerektiğini belirtilen açıklamada, "Ülkemiz birçok doğa kaynaklı afete maruz kalabilecek durumdadır. Beklenen büyük İstanbul depremini de göz önünde bulundurduğumuzda, olası bir depremde heyelan riski olan bölgelerde oluşabilecek felaketi tahmin etmek pek de güç olmasa gerek! Geçmişte yaşanmış felaketlerden ders çıkarmak, ileride benzerlerinin yaşanmaması için ivedilikle çalışmalara başlamayı şart kılmaktadır. Zira ülkemiz bir felaketi daha kaldırabilecek durumda değildir. Vicdanlarımız ağır yükler altında ezilmişken, bir tanesini daha yaşamak yurdumuzun bu güzel insanlarının zihinlerinde bir travma daha yaratmaktan öteye gidemeyecektir. Aynı veriler ile aynı deneyi yapıp farklı sonuçlar beklemek nasıl mümkün değilse, afetlere karşı bakış açımızı da benzer politikalar ile düzeltebileceğimizi beklemek pek mümkün olmayacaktır." denildi. Afet riskleri bir an önce belirlenmeli, tedbirler alınmalı Doğa ve insan kaynaklı oluşabilecek afet risklerinin bir an önce belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin dile getirildiği açıklamada yapılması gerekenler de şöyle sıralandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/uskudarda-heyelan-yasandi-binalar-ucurumun-ucunda-kaldi-cokmeye-basladiysa-devami-gelecektir-1093670151.html
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jeoloji mühendisleri odası, tmmob, heyelan, doğal afet, istanbul
jeoloji mühendisleri odası, tmmob, heyelan, doğal afet, istanbul
Jeoloji Mühendisleri Odası Türkiye'nin her yerinde olası heyelanlara karşı uyardı: 'Büyük tehlike arz ediyor'
Üsküdar'da yaşanan heyelandan örnek veren Jeoloji Mühendisleri Odası, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanabilecek heyelan tehlikesine dikkat çekti.
İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde olası heyelan tehlikesine dikkat çeken TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu bu konuda gerekli önlemlerin alınmadığının altını çizdi. 'Beklenen büyük İstanbul depremi de göz önünde bulundurulduğunda olası bir depremde heyelan riski olan bölgelerde oluşabilecek felaketi tahmin etmek pek de güç olmasa gerek' denilirken, ileride bu tür felaketlerin yaşanmaması için neler yapılabileceği dile getirildi.
Sadece İstanbul değil Türkiye'nin birçok yerinde tehlike söz konusu
İstanbul Üsküdar'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen heyelandan yola çıkarak Türkiye'de yaşanabilecek heyelan felaketleri hakkında bir açıklama yapan Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, bu felaketin 'ucuz atlatıldığını' ama başka herhangi bir kaybın yaşanmamasının tehlikeleri ortadan kaldırmadığını dile getirdi. Oda tarafından yapılan açıklamada, yalnız İstanbul'un değil Türkiye'nin birçok yerinde benzer heyelanların büyük tehlike arz ettiği vurgulandı.
Heyelan riski belirleme çalışmaları yapılsa da bu riskleri ortadan kaldıracak çalışmaların da acilen hayata geçirilmesi gerektiğini belirtilen açıklamada, "Ülkemiz birçok doğa kaynaklı afete maruz kalabilecek durumdadır. Beklenen büyük İstanbul depremini de göz önünde bulundurduğumuzda, olası bir depremde heyelan riski olan bölgelerde oluşabilecek felaketi tahmin etmek pek de güç olmasa gerek! Geçmişte yaşanmış felaketlerden ders çıkarmak, ileride benzerlerinin yaşanmaması için ivedilikle çalışmalara başlamayı şart kılmaktadır. Zira ülkemiz bir felaketi daha kaldırabilecek durumda değildir. Vicdanlarımız ağır yükler altında ezilmişken, bir tanesini daha yaşamak yurdumuzun bu güzel insanlarının zihinlerinde bir travma daha yaratmaktan öteye gidemeyecektir. Aynı veriler ile aynı deneyi yapıp farklı sonuçlar beklemek nasıl mümkün değilse, afetlere karşı bakış açımızı da benzer politikalar ile düzeltebileceğimizi beklemek pek mümkün olmayacaktır." denildi.
Afet riskleri bir an önce belirlenmeli, tedbirler alınmalı
Doğa ve insan kaynaklı oluşabilecek afet risklerinin bir an önce belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin dile getirildiği açıklamada yapılması gerekenler de şöyle sıralandı:
"Bilimin ışığında, bu işin paydaşı bütün mesleki disiplinler, kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma arzumuzu yinelemeye devam ediyoruz. Sonuç olarak; yalnızca İstanbul’da değil, tüm Türkiye’de acilen doğa ve insan kaynaklı oluşabilecek afet riskleri belirlenerek, tedbirlerin alınması şarttır. Bu kapsamda, afete dönüşecek alanların derhal yapılaşmadan çıkartılarak imara kapatılması, hiç değilse buraların ağaçlık alanlara dönüştürülmesi önem arz etmektedir. Fay hatları üzerinde yerleşim alanlarına izin verilmeyerek, büyük deprem üretecek fay zonlarının dışında yapılaşma sağlanması zorunluluktur. Acilen bir Afet Bakanlığı kurularak, yalnızca deprem değil, oluşabilecek her türlü afete karşı planlı, bilimsel ve doğru adımlarla dirençli şehirler kurulmalıdır.