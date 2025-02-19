İstanbul, Ankara ve İzmir’in yöresel sözlükleri yayınlandı: İşte 3 büyükşehirden dikkat çeken kelimeler

Türkiye
İstanbul'da okullar yarın tatil mi? Valilik 20 Şubat kararını açıkladı, Meteoroloji'den son dakika kar yağışı alarmı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Moldova’dan demokrasi dersi: USAID’in mali akışlarının araştırılması talep edildi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Adli Tıp, Zehra Kınık’ın kusurlu buldu’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:19
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TÜİK 2024 yılı ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ yayımlandı: Mutluluk Oranı Düşüşte
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden Beyaz Saray'a çıkmasıyla başlayan yeni dönemde Msokova ve Washington arasındaki ilk yüz yüze temas gerçekleşti.
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
10 dk
SESLİ HABER
Boşanma davalarında süreci kısaltacak adım
15:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
SGK’dan yaşlılık aylığı açıklaması
17:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
HAVA DURUMU
Kuvvetli kar yağışı geliyor
20:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
TÜSİAD’dan "Halkın menfaatini öncelikli kılıyoruz" mesajı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Hastanede 'fiyat pazarlığı' yapan muhasebeci tutuklandı
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Voleybolun Tarihi
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/istanbul-ankara-ve-izmirin-yoresel-sozlukleri-yayinlandi-iste-3-buyuksehirden-dikkat-ceken-1093805417.html
İstanbul, Ankara ve İzmir’in yöresel sözlükleri yayınlandı: İşte 3 büyükşehirden dikkat çeken kelimeler
İstanbul, Ankara ve İzmir’in yöresel sözlükleri yayınlandı: İşte 3 büyükşehirden dikkat çeken kelimeler
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin üç büyük şehri İstanbul, Ankara ve İzmir’e özgü yöresel kelimeler derlenerek sözlük haline getirildi. Şehirlerin kültürel mirasını yansıtan bu... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T15:18+0300
2025-02-19T15:18+0300
türkiye
istanbul
ankara
izmir
sözlük
türkçe sözlük
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/13/1093805517_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fc4f6daa93e0dd08594fa9e5004bb84e.jpg
Türkiye’nin farklı bölgelerine ait kelimeleri kayıt altına almak amacıyla hazırlanan Yöresel Sözlükler projesi kapsamında, İstanbul, Ankara ve İzmir'e özgü kelimeler derlenerek birer sözlük oluşturuldu.Bu çalışma, üç büyükşehrin konuşma dili, günlük kullanımda sıkça yer alan kelimeleri ve bölgelere özgü sözcükleri içeren kapsamlı bir araştırma niteliği taşıyor.İstanbul’un yöresel kelimeleriİstanbul’un 39 ilçesinden derlenen İstanbul Türkçesi Sözlüğü, şehrin kültürel yapısını yansıtan kelimeler içeriyor. İşte dikkat çeken bazı sözcükler:📌 Ayana: Şaşkınlık, hayret ifadesi.📌 Burgaş: Karşı görüş.📌 Cudam: Çirkin, sevimsiz.📌 Ellenem: Herhalde.📌 Fodul: Kavgacı, karıştırıcı, geveze.📌 Göbü: Hamurlu, mayalı bir ekmek türü.📌 Horayaramaz: İşe yaramaz.Ankara’nın yöresel kelimeleriAnkara’nın ilçelerinden derlenen Ankara Türkçesi Sözlüğü, özellikle İç Anadolu kültürüne ait kelimeleri barındırıyor. İşte en dikkat çekenler:📌 Aba: Abla, büyük kız kardeş.📌 Badak: Tek hayalı erkek hayvan.📌 Cımrak: Kedi tırmalaması.📌 Dobalan: Toprak altında yetişen bir tür mantar.📌 Elemeşgere: Açıkça.📌 Galgımak: Hoplayıp zıplamak, yerinde duramamak.📌 Hobu: Kaba, yakışıksız.📌 Kança: Çene.📌 Manık: Kedi yavrusu.📌 Çangal: Asma ağaçları için dikilen kuru dal.İzmir’in yöresel kelimeleriİzmir’in ilçelerinden derlenen İzmir Türkçesi Sözlüğü, Ege Bölgesi’ne özgü kelimeleri içeriyor. İşte bazıları:📌 Andaç: Okul yıllığı.📌 Bekmez: Pekmez.📌 Cılk: Bozuk, çürük.📌 Dalıgan: Isırgan otu.📌 Etah: Bunak, bunamış.📌 Fışkın: Ağaç dibindeki sürgün.📌 Gıygıdı: Keman.📌 Kavzamak: Kavramak, yakalamak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/tdknin-yilin-kelimesi-oylamasi-sonuclandi-iste-2024un-kelimesi-1091901178.html
türkiye
istanbul
ankara
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/13/1093805517_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_960bf231a6961a87107d031f2d5e437b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbul, ankara, izmir, sözlük, türkçe sözlük
istanbul, ankara, izmir, sözlük, türkçe sözlük

İstanbul, Ankara ve İzmir’in yöresel sözlükleri yayınlandı: İşte 3 büyükşehirden dikkat çeken kelimeler

15:18 19.02.2025
© AASözlük
Sözlük - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
© AA
Abone ol
Türkiye’nin üç büyük şehri İstanbul, Ankara ve İzmir’e özgü yöresel kelimeler derlenerek sözlük haline getirildi. Şehirlerin kültürel mirasını yansıtan bu sözcükler, bölgelere göre farklı anlamlar taşıyor. İşte en dikkat çekici kelimeler ve anlamları...
Türkiye’nin farklı bölgelerine ait kelimeleri kayıt altına almak amacıyla hazırlanan Yöresel Sözlükler projesi kapsamında, İstanbul, Ankara ve İzmir'e özgü kelimeler derlenerek birer sözlük oluşturuldu.
Bu çalışma, üç büyükşehrin konuşma dili, günlük kullanımda sıkça yer alan kelimeleri ve bölgelere özgü sözcükleri içeren kapsamlı bir araştırma niteliği taşıyor.

İstanbul’un yöresel kelimeleri

İstanbul’un 39 ilçesinden derlenen İstanbul Türkçesi Sözlüğü, şehrin kültürel yapısını yansıtan kelimeler içeriyor. İşte dikkat çeken bazı sözcükler:
📌 Ayana: Şaşkınlık, hayret ifadesi.
📌 Burgaş: Karşı görüş.
📌 Cudam: Çirkin, sevimsiz.
📌 Ellenem: Herhalde.
📌 Fodul: Kavgacı, karıştırıcı, geveze.
📌 Göbü: Hamurlu, mayalı bir ekmek türü.
📌 Horayaramaz: İşe yaramaz.

Ankara’nın yöresel kelimeleri

Ankara’nın ilçelerinden derlenen Ankara Türkçesi Sözlüğü, özellikle İç Anadolu kültürüne ait kelimeleri barındırıyor. İşte en dikkat çekenler:
📌 Aba: Abla, büyük kız kardeş.
📌 Badak: Tek hayalı erkek hayvan.
📌 Cımrak: Kedi tırmalaması.
📌 Dobalan: Toprak altında yetişen bir tür mantar.
📌 Elemeşgere: Açıkça.
📌 Galgımak: Hoplayıp zıplamak, yerinde duramamak.
📌 Hobu: Kaba, yakışıksız.
📌 Kança: Çene.
📌 Manık: Kedi yavrusu.
📌 Çangal: Asma ağaçları için dikilen kuru dal.

İzmir’in yöresel kelimeleri

İzmir’in ilçelerinden derlenen İzmir Türkçesi Sözlüğü, Ege Bölgesi’ne özgü kelimeleri içeriyor. İşte bazıları:
📌 Andaç: Okul yıllığı.
📌 Bekmez: Pekmez.
📌 Cılk: Bozuk, çürük.
📌 Dalıgan: Isırgan otu.
📌 Etah: Bunak, bunamış.
📌 Fışkın: Ağaç dibindeki sürgün.
📌 Gıygıdı: Keman.
📌 Kavzamak: Kavramak, yakalamak.
Kalabalık - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
TÜRKİYE
TDK'nın yılın kelimesi oylaması sonuçlandı: İşte 2024'ün kelimesi
23 Aralık 2024, 12:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала