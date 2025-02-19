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İstanbul'da okullar yarın tatil mi? Valilik 20 Şubat kararını açıkladı, Meteoroloji'den son dakika kar yağışı alarmı
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Kanada'da hava sıcaklığı eksi 38 dereceyi buldu: Kar fırtınası kartpostallık manzaralar yarattı
Kanada'da hava sıcaklığı eksi 38 dereceyi buldu: Kar fırtınası kartpostallık manzaralar yarattı
Sputnik Türkiye
Kanada'da aşırı soğuklarla birlikte bazı bölgelerde hava sıcaklığı eksi 38 dereceyi gördü. Yoğun kar yağışıyla birlikte fırtınaların görüldüğü bölgelerde... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, kanada, dünya, kar yağışı, yoğun kar yağışı

Kanada'da hava sıcaklığı eksi 38 dereceyi buldu: Kar fırtınası kartpostallık manzaralar yarattı

15:00 19.02.2025
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Kanada'da aşırı soğuklarla birlikte bazı bölgelerde hava sıcaklığı eksi 38 dereceyi gördü. Yoğun kar yağışıyla birlikte fırtınaların görüldüğü bölgelerde sıcaklıklar tehlikeli derecelere düştü. Çevrede dev buz sarkıtları oluştu.
© AA / Artur Widak

Kanada yoğun kar yağışıyla mücadele ediyor. Bazı bölgelerinde, özellikle Prairie eyaletleri ve Batı Kanada tehlikeli derecede düşük sıcaklıklarla karşı karşıya.

Kanada yoğun kar yağışıyla mücadele ediyor. Bazı bölgelerinde, özellikle Prairie eyaletleri ve Batı Kanada tehlikeli derecede düşük sıcaklıklarla karşı karşıya. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Artur Widak

Kanada yoğun kar yağışıyla mücadele ediyor. Bazı bölgelerinde, özellikle Prairie eyaletleri ve Batı Kanada tehlikeli derecede düşük sıcaklıklarla karşı karşıya.

© AA / Artur Widak

Hava sıcaklıkları Alberta eyaletinin başkenti Edmonton'da -29 santigrat dereceye kadar düşerken, rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık -38 santigrat dereceyi buldu.

Hava sıcaklıkları Alberta eyaletinin başkenti Edmonton&#x27;da -29 santigrat dereceye kadar düşerken, rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık -38 santigrat dereceyi buldu. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Artur Widak

Hava sıcaklıkları Alberta eyaletinin başkenti Edmonton'da -29 santigrat dereceye kadar düşerken, rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık -38 santigrat dereceyi buldu.

© AA / Artur Widak

Aşırı soğuk hava nedeniyle evlerin çatılarında, arabaların üzerinde, ağaç dallarında ve sokak lambalarında dev buz sarkıtları oluştu.

Aşırı soğuk hava nedeniyle evlerin çatılarında, arabaların üzerinde, ağaç dallarında ve sokak lambalarında dev buz sarkıtları oluştu. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Artur Widak

Aşırı soğuk hava nedeniyle evlerin çatılarında, arabaların üzerinde, ağaç dallarında ve sokak lambalarında dev buz sarkıtları oluştu.

© AA / Artur Widak

Toronto yetkilileri, üst üste gelen kar fırtınaları nedeniyle kar temizleme çalışmalarının 3 haftaya kadar uzayabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Toronto yetkilileri, üst üste gelen kar fırtınaları nedeniyle kar temizleme çalışmalarının 3 haftaya kadar uzayabileceği konusunda uyarılarda bulundu. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Artur Widak

Toronto yetkilileri, üst üste gelen kar fırtınaları nedeniyle kar temizleme çalışmalarının 3 haftaya kadar uzayabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

© AA / Artur Widak

Yetkililerden gelen açıklamalarda, Toronto'ya hafta sonu boyunca 16 ila 23 santimetre kalınlığında kar yağdığı ve bunun geçen çarşamba yağan yaklaşık 20 santimetreye eklendiği duyuruldu.

Yetkililerden gelen açıklamalarda, Toronto&#x27;ya hafta sonu boyunca 16 ila 23 santimetre kalınlığında kar yağdığı ve bunun geçen çarşamba yağan yaklaşık 20 santimetreye eklendiği duyuruldu. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Artur Widak

Yetkililerden gelen açıklamalarda, Toronto'ya hafta sonu boyunca 16 ila 23 santimetre kalınlığında kar yağdığı ve bunun geçen çarşamba yağan yaklaşık 20 santimetreye eklendiği duyuruldu.

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