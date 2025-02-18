Marmara'nın altında gizlenen tehdit: Büyükada ve Sivriada'da müsilaj alarmı

İstanbul açıklarındaki Büyükada ve Sivriada'nın derinliklerinde müsilajın denizel ekosisteme etkileri, su altı kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul açıklarındaki Büyükada ve Sivriada'nın derinliklerinde müsilajın denizel ekosisteme etkileri, su altı kamerasıyla görüntülendi.
Büyükada ve Sivriada'da gerçekleştirilen dalışlarda kaydedilen görüntülerde, ağ şeklinde denizin dibini kaplayan müsilajın mercanlar, deniz kestaneleri, deniz marulları ve deniz yosunları üzerinde ciddi etkileri olduğu görüldü.
Büyükada ve Sivriada'da gerçekleştirilen dalışlarda kaydedilen görüntülerde, ağ şeklinde denizin dibini kaplayan müsilajın mercanlar, deniz kestaneleri, deniz marulları ve deniz yosunları üzerinde ciddi etkileri olduğu görüldü.
Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri ile dalış eğitmenleri eşliğinde önce Sivriada, ardından Büyükada'da dalış gerçekleştirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri ile dalış eğitmenleri eşliğinde önce Sivriada, ardından Büyükada'da dalış gerçekleştirildi.
Su altı kamerasıyla çekilen görüntülerde, müsilajın bazı bölgelerde yoğun şekilde mercanları ve diğer deniz canlılarını kapladığı, bu durumun fotosentez yapma kabiliyetlerini ciddi şekilde kısıtladığı gözlemlendi.
Su altı kamerasıyla çekilen görüntülerde, müsilajın bazı bölgelerde yoğun şekilde mercanları ve diğer deniz canlılarını kapladığı, bu durumun fotosentez yapma kabiliyetlerini ciddi şekilde kısıtladığı gözlemlendi.
Özellikle Sivriada'nın Marmara Denizi'nde mercan popülasyonunun en yoğun olduğu bölgelerden biri. Müsilaj nedeniyle özellikle mercanlar, deniz marulları ve yosunlar yeterli ışık alamadıkları için büyüyemez ve zamanla ölürler.
Özellikle Sivriada'nın Marmara Denizi'nde mercan popülasyonunun en yoğun olduğu bölgelerden biri. Müsilaj nedeniyle özellikle mercanlar, deniz marulları ve yosunlar yeterli ışık alamadıkları için büyüyemez ve zamanla ölürler.
Müsilajın oluşumunu engellemek için öncelikle deniz kirliliğini azaltmak gerekmekte. Atık su arıtma tesislerinin etkin kullanımı, tarımda kimyasal gübre kullanımının azaltılması ve sanayi atıklarının kontrol altına alınması, müsilaj oluşumunu önleyebilir.
Müsilajın oluşumunu engellemek için öncelikle deniz kirliliğini azaltmak gerekmekte. Atık su arıtma tesislerinin etkin kullanımı, tarımda kimyasal gübre kullanımının azaltılması ve sanayi atıklarının kontrol altına alınması, müsilaj oluşumunu önleyebilir.
Marmara Denizi'nin derinliklerinde müsilajın denizel ekosisteme olan etkileri, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından gözler önüne serildi.
Marmara Denizi'nin derinliklerinde müsilajın denizel ekosisteme olan etkileri, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından gözler önüne serildi.