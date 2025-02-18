Marmara'nın altında gizlenen tehdit: Büyükada ve Sivriada'da müsilaj alarmı

İstanbul açıklarında önce takımadaların en batıda olanı Sivriada'da, daha sonra da Prens Adaları olarak da bilinen adaların en büyüğü olan Büyükada'da dalış gerçekleşen ekipler, denizin derinliklerinde müsilajın ekosistemi ne derece etkilediğini su altı kamerasıyla görüntüledi.