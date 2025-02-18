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Marmara'nın altında gizlenen tehdit: Büyükada ve Sivriada'da müsilaj alarmı
Marmara'nın altında gizlenen tehdit: Büyükada ve Sivriada'da müsilaj alarmı
Sputnik Türkiye
İstanbul açıklarında önce takımadaların en batıda olanı Sivriada'da, daha sonra da Prens Adaları olarak da bilinen adaların en büyüğü olan Büyükada'da dalış... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
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büyükada müsilaj, sivriada müsilaj, marmara denizi müsilaj, denizel ekosistem etkileri, tahsin ceylan belgesel, su altı görüntüleri, marmara müsilaj sorunu, mercan müsilaj etkisi, deniz kestanesi müsilaj, deniz marulu müsilaj, marmara denizi ekosistemi, müsilaj deniz canlıları, müsilaj fotosentez etkisi, marmara denizi çevre sorunu, büyükada su altı görüntüleri

Marmara'nın altında gizlenen tehdit: Büyükada ve Sivriada'da müsilaj alarmı

13:45 18.02.2025
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İstanbul açıklarında önce takımadaların en batıda olanı Sivriada'da, daha sonra da Prens Adaları olarak da bilinen adaların en büyüğü olan Büyükada'da dalış gerçekleşen ekipler, denizin derinliklerinde müsilajın ekosistemi ne derece etkilediğini su altı kamerasıyla görüntüledi.
© AA / Tahsin Ceylan

İstanbul açıklarındaki Büyükada ve Sivriada'nın derinliklerinde müsilajın denizel ekosisteme etkileri, su altı kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul açıklarındaki Büyükada ve Sivriada&#x27;nın derinliklerinde müsilajın denizel ekosisteme etkileri, su altı kamerasıyla görüntülendi. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Tahsin Ceylan

İstanbul açıklarındaki Büyükada ve Sivriada'nın derinliklerinde müsilajın denizel ekosisteme etkileri, su altı kamerasıyla görüntülendi.

© AA / Tahsin Ceylan

Büyükada ve Sivriada'da gerçekleştirilen dalışlarda kaydedilen görüntülerde, ağ şeklinde denizin dibini kaplayan müsilajın mercanlar, deniz kestaneleri, deniz marulları ve deniz yosunları üzerinde ciddi etkileri olduğu görüldü.

Büyükada ve Sivriada&#x27;da gerçekleştirilen dalışlarda kaydedilen görüntülerde, ağ şeklinde denizin dibini kaplayan müsilajın mercanlar, deniz kestaneleri, deniz marulları ve deniz yosunları üzerinde ciddi etkileri olduğu görüldü. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Tahsin Ceylan

Büyükada ve Sivriada'da gerçekleştirilen dalışlarda kaydedilen görüntülerde, ağ şeklinde denizin dibini kaplayan müsilajın mercanlar, deniz kestaneleri, deniz marulları ve deniz yosunları üzerinde ciddi etkileri olduğu görüldü.

© AA / Tahsin Ceylan

Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri ile dalış eğitmenleri eşliğinde önce Sivriada, ardından Büyükada'da dalış gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri ile dalış eğitmenleri eşliğinde önce Sivriada, ardından Büyükada&#x27;da dalış gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Tahsin Ceylan

Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri ile dalış eğitmenleri eşliğinde önce Sivriada, ardından Büyükada'da dalış gerçekleştirildi.

© AA / Tahsin Ceylan

Su altı kamerasıyla çekilen görüntülerde, müsilajın bazı bölgelerde yoğun şekilde mercanları ve diğer deniz canlılarını kapladığı, bu durumun fotosentez yapma kabiliyetlerini ciddi şekilde kısıtladığı gözlemlendi.

Su altı kamerasıyla çekilen görüntülerde, müsilajın bazı bölgelerde yoğun şekilde mercanları ve diğer deniz canlılarını kapladığı, bu durumun fotosentez yapma kabiliyetlerini ciddi şekilde kısıtladığı gözlemlendi. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Tahsin Ceylan

Su altı kamerasıyla çekilen görüntülerde, müsilajın bazı bölgelerde yoğun şekilde mercanları ve diğer deniz canlılarını kapladığı, bu durumun fotosentez yapma kabiliyetlerini ciddi şekilde kısıtladığı gözlemlendi.

© AA / Tahsin Ceylan

Özellikle Sivriada'nın Marmara Denizi'nde mercan popülasyonunun en yoğun olduğu bölgelerden biri. Müsilaj nedeniyle özellikle mercanlar, deniz marulları ve yosunlar yeterli ışık alamadıkları için büyüyemez ve zamanla ölürler.

Özellikle Sivriada&#x27;nın Marmara Denizi&#x27;nde mercan popülasyonunun en yoğun olduğu bölgelerden biri. Müsilaj nedeniyle özellikle mercanlar, deniz marulları ve yosunlar yeterli ışık alamadıkları için büyüyemez ve zamanla ölürler. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Tahsin Ceylan

Özellikle Sivriada'nın Marmara Denizi'nde mercan popülasyonunun en yoğun olduğu bölgelerden biri. Müsilaj nedeniyle özellikle mercanlar, deniz marulları ve yosunlar yeterli ışık alamadıkları için büyüyemez ve zamanla ölürler.

© AA / Tahsin Ceylan

Müsilajın oluşumunu engellemek için öncelikle deniz kirliliğini azaltmak gerekmekte. Atık su arıtma tesislerinin etkin kullanımı, tarımda kimyasal gübre kullanımının azaltılması ve sanayi atıklarının kontrol altına alınması, müsilaj oluşumunu önleyebilir.

Müsilajın oluşumunu engellemek için öncelikle deniz kirliliğini azaltmak gerekmekte. Atık su arıtma tesislerinin etkin kullanımı, tarımda kimyasal gübre kullanımının azaltılması ve sanayi atıklarının kontrol altına alınması, müsilaj oluşumunu önleyebilir. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Tahsin Ceylan

Müsilajın oluşumunu engellemek için öncelikle deniz kirliliğini azaltmak gerekmekte. Atık su arıtma tesislerinin etkin kullanımı, tarımda kimyasal gübre kullanımının azaltılması ve sanayi atıklarının kontrol altına alınması, müsilaj oluşumunu önleyebilir.

© AA / Tahsin Ceylan

Marmara Denizi'nin derinliklerinde müsilajın denizel ekosisteme olan etkileri, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından gözler önüne serildi.

Marmara Denizi&#x27;nin derinliklerinde müsilajın denizel ekosisteme olan etkileri, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından gözler önüne serildi. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Tahsin Ceylan

Marmara Denizi'nin derinliklerinde müsilajın denizel ekosisteme olan etkileri, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından gözler önüne serildi.

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