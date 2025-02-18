https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/cumhurbaskani-erdogan-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-gorusmesi-bestepede-basladi-1093772268.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesi Beştepe'de başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesi Beştepe'de başladı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T14:56+0300

2025-02-18T14:56+0300

2025-02-18T15:45+0300

politika

recep tayyip erdoğan

vladimir zelenskiy

cumhurbaşkanı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere dün Ankara'ya geldi.Erdoğan-Zelenskiy görüşmesiErdoğan-Zelenski görüşmesi Beştepe'de başladı.İki liderin görüşmesinde, Türkiye-Ukrayna arasındaki ilişkilerle birlikte bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.İki lider çalışma yemeği yediCumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Zelenskiy, Erdoğan ile baş başa görüşmesinin ardından çalışma yemeğine geçti.Çalışma yemeği basına kapalı yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/peskov-putin-trump-zirvesinin-tarihi-riyaddaki-gorusmelerde-belli-olabilir-1093769395.html

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recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, cumhurbaşkanı