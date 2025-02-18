https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/cumhurbaskani-erdogan-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-gorusmesi-bestepede-basladi-1093772268.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesi Beştepe'de başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesi Beştepe'de başladı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T14:56+0300
2025-02-18T14:56+0300
2025-02-18T15:45+0300
politika
recep tayyip erdoğan
vladimir zelenskiy
cumhurbaşkanı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere dün Ankara'ya geldi.Erdoğan-Zelenskiy görüşmesiErdoğan-Zelenski görüşmesi Beştepe'de başladı.İki liderin görüşmesinde, Türkiye-Ukrayna arasındaki ilişkilerle birlikte bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.İki lider çalışma yemeği yediCumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Zelenskiy, Erdoğan ile baş başa görüşmesinin ardından çalışma yemeğine geçti.Çalışma yemeği basına kapalı yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/peskov-putin-trump-zirvesinin-tarihi-riyaddaki-gorusmelerde-belli-olabilir-1093769395.html
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recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesi Beştepe'de başladı
14:56 18.02.2025 (güncellendi: 15:45 18.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere dün Ankara'ya geldi.
Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi
Erdoğan-Zelenski görüşmesi Beştepe'de başladı.
İki liderin görüşmesinde, Türkiye-Ukrayna arasındaki ilişkilerle birlikte bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.
İki lider çalışma yemeği yedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Zelenskiy, Erdoğan ile baş başa görüşmesinin ardından çalışma yemeğine geçti.
Çalışma yemeği basına kapalı yapıldı.