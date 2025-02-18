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Ankara'da su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?
Ankara'da su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?
Sputnik Türkiye
Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı. 18 Şubat itibarıyla bir çok semtte su kesintisi... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
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Ankara'nın bazı ilçelerine bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemiyor. Ankara'da sular ne zaman gelecek?ASKİ'den yapılan açıklamaya göre; kentin 3 ilçesinde su kesintisi yaşanacak. Bölgede ikamet eden vatandaşlar, 18 Şubat tarihli kesintisi programını araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 18 Şubat ASKİ su kesintisi programıEtimesgut su kesintisiArıza Tarihi: 18.02.2025 09:00:00Tamir Tarihi: 18.02.2025 17:00:00Detay: Etimesgut İlçesi Eryaman Mahallesin de sıfır basınç testi uygulamasından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.Etkilenen Yerler: Eryaman Mahallesinin bir kısmı, Yeşilova Mahallesinin bir kısmıYenimahalle su kesintisiArıza Tarihi: 18.02.2025 04:00:00Tamir Tarihi: 18.02.2025 19:00:00Detay: Keçiören İlçesi P2 pompa istasyonunda oluşan arıza sebebiyle Yenimahalle istasyonumuz faaliyetini durdurmuş olup, bazı Mahallelerimizde su kesintisi yaşanmıştır. Çalışma Keçiören Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.Etkilenen Yerler: ÇİĞDEMTEPE MAHALLESİ , AVCILAR MAHALLESİ , KAYALAR MAHALLESİ, KALETEPE MAHALLESİ, BURÇ MAHALLESİ, BARIŞTEPE MAHALLESİ.Keçiören su kesintisiArıza Tarihi: 18.02.2025 04:00:00Tamir Tarihi: 18.02.2025 17:00:00Detay: Keçiören İlçesi P2 pompa istasyonunda oluşan arıza sebebiyle su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.Etkilenen Yerler: Etlik ,Ayyvalı ,Aşağı Eğlence ,Emrah İncirli, Sancak Tepe ,Şehit Kubilay , Yükseltepe ,Esentepe ,Yayla ,Kuşçağız ,Pınarbaşı Uyanış ,Tepebaşı, Yeşilöz ,Yeşiltepe ,Kamil Ocak , Çladıran ,Aktepe ,Köşk ,23 Nisan ,Bademlik ,Ufuktepe ,Kanuni ,Atapark, Bağlarbaşı ,Adnan ,Menderes, Basınevleri Mahalleleri.
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ankara su kesintisi, ankarada su kesilen yerler, ankara su ne zaman gelecek, yenimahalle su kesintisi, keçiören su kesintisi, etimesgut su kesintisi, aski su kesintisi, aski soru, aski su

Ankara'da su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?

09:31 18.02.2025
© AAMusluk - su kesintisi
Musluk - su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
© AA
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Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı. 18 Şubat itibarıyla bir çok semtte su kesintisi belirli saatlere kadar yaşanacak. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara'nın bazı ilçelerine bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemiyor.

Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ'den yapılan açıklamaya göre; kentin 3 ilçesinde su kesintisi yaşanacak. Bölgede ikamet eden vatandaşlar, 18 Şubat tarihli kesintisi programını araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 18 Şubat ASKİ su kesintisi programı

Etimesgut su kesintisi

Arıza Tarihi: 18.02.2025 09:00:00
Tamir Tarihi: 18.02.2025 17:00:00
Detay: Etimesgut İlçesi Eryaman Mahallesin de sıfır basınç testi uygulamasından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Eryaman Mahallesinin bir kısmı, Yeşilova Mahallesinin bir kısmı

Yenimahalle su kesintisi

Arıza Tarihi: 18.02.2025 04:00:00
Tamir Tarihi: 18.02.2025 19:00:00
Detay: Keçiören İlçesi P2 pompa istasyonunda oluşan arıza sebebiyle Yenimahalle istasyonumuz faaliyetini durdurmuş olup, bazı Mahallelerimizde su kesintisi yaşanmıştır. Çalışma Keçiören Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: ÇİĞDEMTEPE MAHALLESİ , AVCILAR MAHALLESİ , KAYALAR MAHALLESİ, KALETEPE MAHALLESİ, BURÇ MAHALLESİ, BARIŞTEPE MAHALLESİ.

Keçiören su kesintisi

Arıza Tarihi: 18.02.2025 04:00:00
Tamir Tarihi: 18.02.2025 17:00:00
Detay: Keçiören İlçesi P2 pompa istasyonunda oluşan arıza sebebiyle su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Etlik ,Ayyvalı ,Aşağı Eğlence ,Emrah İncirli, Sancak Tepe ,Şehit Kubilay , Yükseltepe ,Esentepe ,Yayla ,Kuşçağız ,Pınarbaşı Uyanış ,Tepebaşı, Yeşilöz ,Yeşiltepe ,Kamil Ocak , Çladıran ,Aktepe ,Köşk ,23 Nisan ,Bademlik ,Ufuktepe ,Kanuni ,Atapark, Bağlarbaşı ,Adnan ,Menderes, Basınevleri Mahalleleri.
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