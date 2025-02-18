https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/ankarada-su-kesintisi-sular-ne-zaman-gelecek--1093755762.html

Ankara'da su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?

Ankara'da su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?

Sputnik Türkiye

Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı. 18 Şubat itibarıyla bir çok semtte su kesintisi... 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T09:31+0300

2025-02-18T09:31+0300

2025-02-18T09:31+0300

türkiye

ankara

türkiye

yenimahalle

etlik

aski

su kesintisi

su

ankara su ve kanalizasyon idaresi (aski)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102655/62/1026556284_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_1ccf0fd44af1f3cdbf477bed1952b345.jpg

Ankara'nın bazı ilçelerine bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemiyor. Ankara'da sular ne zaman gelecek?ASKİ'den yapılan açıklamaya göre; kentin 3 ilçesinde su kesintisi yaşanacak. Bölgede ikamet eden vatandaşlar, 18 Şubat tarihli kesintisi programını araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 18 Şubat ASKİ su kesintisi programıEtimesgut su kesintisiArıza Tarihi: 18.02.2025 09:00:00Tamir Tarihi: 18.02.2025 17:00:00Detay: Etimesgut İlçesi Eryaman Mahallesin de sıfır basınç testi uygulamasından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.Etkilenen Yerler: Eryaman Mahallesinin bir kısmı, Yeşilova Mahallesinin bir kısmıYenimahalle su kesintisiArıza Tarihi: 18.02.2025 04:00:00Tamir Tarihi: 18.02.2025 19:00:00Detay: Keçiören İlçesi P2 pompa istasyonunda oluşan arıza sebebiyle Yenimahalle istasyonumuz faaliyetini durdurmuş olup, bazı Mahallelerimizde su kesintisi yaşanmıştır. Çalışma Keçiören Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.Etkilenen Yerler: ÇİĞDEMTEPE MAHALLESİ , AVCILAR MAHALLESİ , KAYALAR MAHALLESİ, KALETEPE MAHALLESİ, BURÇ MAHALLESİ, BARIŞTEPE MAHALLESİ.Keçiören su kesintisiArıza Tarihi: 18.02.2025 04:00:00Tamir Tarihi: 18.02.2025 17:00:00Detay: Keçiören İlçesi P2 pompa istasyonunda oluşan arıza sebebiyle su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.Etkilenen Yerler: Etlik ,Ayyvalı ,Aşağı Eğlence ,Emrah İncirli, Sancak Tepe ,Şehit Kubilay , Yükseltepe ,Esentepe ,Yayla ,Kuşçağız ,Pınarbaşı Uyanış ,Tepebaşı, Yeşilöz ,Yeşiltepe ,Kamil Ocak , Çladıran ,Aktepe ,Köşk ,23 Nisan ,Bademlik ,Ufuktepe ,Kanuni ,Atapark, Bağlarbaşı ,Adnan ,Menderes, Basınevleri Mahalleleri.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/elektrik-tarifesinde-yeni-karar-muaf-tutulacaklar-1093529960.html

türkiye

ankara

yenimahalle

etlik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara su kesintisi, ankarada su kesilen yerler, ankara su ne zaman gelecek, yenimahalle su kesintisi, keçiören su kesintisi, etimesgut su kesintisi, aski su kesintisi, aski soru, aski su