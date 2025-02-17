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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/emekli-generallerle-eski-yok-baskanin-yargilandigi-28-subat-davasina-devam-edildi-1093733140.html
Emekli generallerle eski YÖK başkanın yargılandığı 28 Şubat davasına devam edildi
Emekli generallerle eski YÖK başkanın yargılandığı 28 Şubat davasına devam edildi
Sputnik Türkiye
Yargıtay'ın bozma kararının ardından, emekli orgeneraller Orhan Yöney ve Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T13:55+0300
2025-02-17T13:58+0300
türkiye
yargıtay
yök
fetö
hanefi avcı
gökhan eski
tamer tatar
28 şubat
28 şubat
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Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Ersin Yılmaz, Muhittin Erdal Şenel, Metin Yaşar Yükselen, Erdoğan Öznal, Şükrü Sarıışık ve İbrahim Selman Yazıcı ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanık avukatlarına söz verdi.Sanık avukatlarından Mehmet Sever, dava dosyasının hazırlanmasında rol oynadıkları öne sürülen ve FETÖ üyeliğinden yargılanan Tamer Tatar, Deniz Ay ve Gökhan Eski'nin dosyalarının mahkemeye getirtilmesini talep etti.Sanık avukatı Aykanat Kaçmaz ise Tatar'ın Çorlu'da doktorluk yaparken bir MİT'çinin ismiyle kendisine gönderilen kargodan 28 Şubat'ın delillerinin çıktığını, Tatar'ın da bu dosyaları İstanbul'da kırmızı bültenle aranan eski Savcı Hüseyin Ayar'a götürdüğünü söyledi.'Tamer Tatar'ın bu kumpasın parçası olduğu ortada'Kaçmaz, "Hanefi Avcı'nın evinde ele geçirildiği öne sürülen dijitallerden 'Kampanya kontrol formu' yazılı bir belgenin üzerinde 'Tamer Tatar' ismi yazılıydı. Tamer Tatar'ın bu kumpasın parçası olduğu ortada. Aynı noktaya birden fazla yıldırım düşer mi? Bizim başka nasıl bir delil sunmamız gerekiyor?" ifadelerini kullandı.Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Tamer Tatar, Deniz Ay ve Gökhan Eski'nin dosyalarının davaya getirtilmesine hükmetti. Mahkeme, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi.Duruşma, 5 Mayıs'a ertelendiYargıtay 3. Ceza Dairesi, eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar ve Hakkı Kılınç, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp hakkında "hükümeti cebren vazife görmekten men" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onamıştı.Aynı cezaya çarptırılan sanıklar Halil Kemal Gürüz, Erdoğan Öznal, Hayri Bülent Alpkaya ve Muhittin Erdal Şenel'in ise "yardım eden" sıfatıyla cezalandırılmaları gerektiği gerekçesiyle haklarındaki mahkumiyet kararını bozan Daire, haklarında "zaman aşımı" nedeniyle düşme kararı verilen sanıklar Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık, İzzettin İyigün, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Şevket Turan, Yücel Özsır, Metin Yaşar Yükselen, Refik Zeytinci ve İbrahim Selman Yazıcı'nın ise diğer sanıklarla "gizli ittifakları"nın olduğu gerekçesiyle cezalandırılmalarını istemişti.Haklarında bozma kararı verilen 16 sanık, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başlanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/28-subat-davasi-hukumlusu-4-eski-general-cezaevinden-tahliye-edildi-1083930220.html
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yargıtay, yök, fetö, hanefi avcı, gökhan eski, tamer tatar, 28 şubat, 28 şubat
yargıtay, yök, fetö, hanefi avcı, gökhan eski, tamer tatar, 28 şubat, 28 şubat

Emekli generallerle eski YÖK başkanın yargılandığı 28 Şubat davasına devam edildi

13:55 17.02.2025 (güncellendi: 13:58 17.02.2025)
© AAYargı
Yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© AA
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Yargıtay'ın bozma kararının ardından, emekli orgeneraller Orhan Yöney ve Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılandığı 28 Şubat davasına devam edildi.
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Ersin Yılmaz, Muhittin Erdal Şenel, Metin Yaşar Yükselen, Erdoğan Öznal, Şükrü Sarıışık ve İbrahim Selman Yazıcı ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanık avukatlarına söz verdi.
Sanık avukatlarından Mehmet Sever, dava dosyasının hazırlanmasında rol oynadıkları öne sürülen ve FETÖ üyeliğinden yargılanan Tamer Tatar, Deniz Ay ve Gökhan Eski'nin dosyalarının mahkemeye getirtilmesini talep etti.
Sanık avukatı Aykanat Kaçmaz ise Tatar'ın Çorlu'da doktorluk yaparken bir MİT'çinin ismiyle kendisine gönderilen kargodan 28 Şubat'ın delillerinin çıktığını, Tatar'ın da bu dosyaları İstanbul'da kırmızı bültenle aranan eski Savcı Hüseyin Ayar'a götürdüğünü söyledi.

'Tamer Tatar'ın bu kumpasın parçası olduğu ortada'

Kaçmaz, "Hanefi Avcı'nın evinde ele geçirildiği öne sürülen dijitallerden 'Kampanya kontrol formu' yazılı bir belgenin üzerinde 'Tamer Tatar' ismi yazılıydı. Tamer Tatar'ın bu kumpasın parçası olduğu ortada. Aynı noktaya birden fazla yıldırım düşer mi? Bizim başka nasıl bir delil sunmamız gerekiyor?" ifadelerini kullandı.
Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Tamer Tatar, Deniz Ay ve Gökhan Eski'nin dosyalarının davaya getirtilmesine hükmetti. Mahkeme, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi.

Duruşma, 5 Mayıs'a ertelendi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar ve Hakkı Kılınç, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp hakkında "hükümeti cebren vazife görmekten men" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onamıştı.
Aynı cezaya çarptırılan sanıklar Halil Kemal Gürüz, Erdoğan Öznal, Hayri Bülent Alpkaya ve Muhittin Erdal Şenel'in ise "yardım eden" sıfatıyla cezalandırılmaları gerektiği gerekçesiyle haklarındaki mahkumiyet kararını bozan Daire, haklarında "zaman aşımı" nedeniyle düşme kararı verilen sanıklar Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık, İzzettin İyigün, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Şevket Turan, Yücel Özsır, Metin Yaşar Yükselen, Refik Zeytinci ve İbrahim Selman Yazıcı'nın ise diğer sanıklarla "gizli ittifakları"nın olduğu gerekçesiyle cezalandırılmalarını istemişti.
Haklarında bozma kararı verilen 16 sanık, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başlanmıştı.
28 Şubat davası hükümlüsü 4 eski general cezaevinden tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
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28 Şubat davası hükümlüsü 4 eski general cezaevinden tahliye edildi
17 Mayıs 2024, 14:53
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