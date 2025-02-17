17 Şubat Kediler Günü dünya genelinde kutlanıyor

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Kediler Günü'nün 17 Şubat olarak seçilmesinin altında ise kedilerin özgür ruhu yatıyor. Şubat ayı kova borcunun ayı olduğu, burcun özellikleri arasında da özgür ve bağımsız ruh ön plana çıktığı için kedilerin karakterleriyle özdeşleştiriliyor.