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17 Şubat Kediler Günü dünya genelinde kutlanıyor
17 Şubat Kediler Günü dünya genelinde kutlanıyor
Sputnik Türkiye
Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü. 1990 yılından beri bu özel gün insanoğlunun en eski dostu kediler günü olarak kutlanıyor. 17.02.2025, Sputnik Türkiye
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17 şubat dünya kediler günü
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фото, fotoğraf, kedi, kedi yavrusu, 17 şubat dünya kediler günü, dünya kediler günü
фото, fotoğraf, kedi, kedi yavrusu, 17 şubat dünya kediler günü, dünya kediler günü

17 Şubat Kediler Günü dünya genelinde kutlanıyor

17:03 17.02.2025
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Bugün 17 Şubat Dünya Kediler Günü. 1990 yılından beri bu özel gün insanoğlunun en eski dostu kediler günü olarak kutlanıyor.
© AA / Imtiyaz Khan

İtalya’da evsiz kedilere dikkati çekmek amacıyla ortaya çıkan 17 Şubat Dünya Kediler Günü, geleneksel olarak dünya çapında kutlanmaya devam ediyor.

İtalya’da evsiz kedilere dikkati çekmek amacıyla ortaya çıkan 17 Şubat Dünya Kediler Günü, geleneksel olarak dünya çapında kutlanmaya devam ediyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Imtiyaz Khan

İtalya’da evsiz kedilere dikkati çekmek amacıyla ortaya çıkan 17 Şubat Dünya Kediler Günü, geleneksel olarak dünya çapında kutlanmaya devam ediyor.

© AA / Imtiyaz Khan

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, kediler için geleneksel Feline Club of India (FCI) Şampiyonluk Gösterisi düzenleniyor.

Hindistan&#x27;ın başkenti Yeni Delhi&#x27;de, kediler için geleneksel Feline Club of India (FCI) Şampiyonluk Gösterisi düzenleniyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Imtiyaz Khan

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, kediler için geleneksel Feline Club of India (FCI) Şampiyonluk Gösterisi düzenleniyor.

© AA / Imtiyaz Khan

Hayvanseverler tarafından korunan ve beslenen sokak kedileri, mahallelerin vazgeçilmez sakinleri olarak yaşamlarını sürdürüyor.

Hayvanseverler tarafından korunan ve beslenen sokak kedileri, mahallelerin vazgeçilmez sakinleri olarak yaşamlarını sürdürüyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Imtiyaz Khan

Hayvanseverler tarafından korunan ve beslenen sokak kedileri, mahallelerin vazgeçilmez sakinleri olarak yaşamlarını sürdürüyor.

© AA / Mustafa Hatipoğlu

Sosyal medyada İstanbul'u 'kedi başkenti' olarak tanıtan turist videoları milyonlarca kez paylaşılıyor.

Sosyal medyada İstanbul&#x27;u &#x27;kedi başkenti&#x27; olarak tanıtan turist videoları milyonlarca kez paylaşılıyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Mustafa Hatipoğlu

Sosyal medyada İstanbul'u 'kedi başkenti' olarak tanıtan turist videoları milyonlarca kez paylaşılıyor.

© AA / Mustafa Hatipoğlu

Farklı ülkelerde farklı tarihlerde kedi günleri de kutlanıyor. 8 Ağustos 'Uluslararası Kediler Günü' olarak kutlanırken, 29 Ekim ABD Ulusal Kediler Günü, 1 Mart Rusya Kediler Günü ve 17 Kasım Japonya Kediler Günü olarak kutlanıyor.

Farklı ülkelerde farklı tarihlerde kedi günleri de kutlanıyor. 8 Ağustos &#x27;Uluslararası Kediler Günü&#x27; olarak kutlanırken, 29 Ekim ABD Ulusal Kediler Günü, 1 Mart Rusya Kediler Günü ve 17 Kasım Japonya Kediler Günü olarak kutlanıyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Mustafa Hatipoğlu

Farklı ülkelerde farklı tarihlerde kedi günleri de kutlanıyor. 8 Ağustos 'Uluslararası Kediler Günü' olarak kutlanırken, 29 Ekim ABD Ulusal Kediler Günü, 1 Mart Rusya Kediler Günü ve 17 Kasım Japonya Kediler Günü olarak kutlanıyor.

© AA / Mustafa Hatipoğlu

Kediler Günü'nün 17 Şubat olarak seçilmesinin altında ise kedilerin özgür ruhu yatıyor. Şubat ayı kova borcunun ayı olduğu, burcun özellikleri arasında da özgür ve bağımsız ruh ön plana çıktığı için kedilerin karakterleriyle özdeşleştiriliyor.

Kediler Günü&#x27;nün 17 Şubat olarak seçilmesinin altında ise kedilerin özgür ruhu yatıyor. Şubat ayı kova borcunun ayı olduğu, burcun özellikleri arasında da özgür ve bağımsız ruh ön plana çıktığı için kedilerin karakterleriyle özdeşleştiriliyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Mustafa Hatipoğlu

Kediler Günü'nün 17 Şubat olarak seçilmesinin altında ise kedilerin özgür ruhu yatıyor. Şubat ayı kova borcunun ayı olduğu, burcun özellikleri arasında da özgür ve bağımsız ruh ön plana çıktığı için kedilerin karakterleriyle özdeşleştiriliyor.

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