17 Şubat Kediler Günü dünya genelinde kutlanıyor

İtalya’da evsiz kedilere dikkati çekmek amacıyla ortaya çıkan 17 Şubat Dünya Kediler Günü, geleneksel olarak dünya çapında kutlanmaya devam ediyor.
İtalya’da evsiz kedilere dikkati çekmek amacıyla ortaya çıkan 17 Şubat Dünya Kediler Günü, geleneksel olarak dünya çapında kutlanmaya devam ediyor.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, kediler için geleneksel Feline Club of India (FCI) Şampiyonluk Gösterisi düzenleniyor.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, kediler için geleneksel Feline Club of India (FCI) Şampiyonluk Gösterisi düzenleniyor.
Hayvanseverler tarafından korunan ve beslenen sokak kedileri, mahallelerin vazgeçilmez sakinleri olarak yaşamlarını sürdürüyor.
Hayvanseverler tarafından korunan ve beslenen sokak kedileri, mahallelerin vazgeçilmez sakinleri olarak yaşamlarını sürdürüyor.
Sosyal medyada İstanbul'u 'kedi başkenti' olarak tanıtan turist videoları milyonlarca kez paylaşılıyor.
Sosyal medyada İstanbul'u 'kedi başkenti' olarak tanıtan turist videoları milyonlarca kez paylaşılıyor.
Farklı ülkelerde farklı tarihlerde kedi günleri de kutlanıyor. 8 Ağustos 'Uluslararası Kediler Günü' olarak kutlanırken, 29 Ekim ABD Ulusal Kediler Günü, 1 Mart Rusya Kediler Günü ve 17 Kasım Japonya Kediler Günü olarak kutlanıyor.
Farklı ülkelerde farklı tarihlerde kedi günleri de kutlanıyor. 8 Ağustos 'Uluslararası Kediler Günü' olarak kutlanırken, 29 Ekim ABD Ulusal Kediler Günü, 1 Mart Rusya Kediler Günü ve 17 Kasım Japonya Kediler Günü olarak kutlanıyor.
Kediler Günü'nün 17 Şubat olarak seçilmesinin altında ise kedilerin özgür ruhu yatıyor. Şubat ayı kova borcunun ayı olduğu, burcun özellikleri arasında da özgür ve bağımsız ruh ön plana çıktığı için kedilerin karakterleriyle özdeşleştiriliyor.
Kediler Günü'nün 17 Şubat olarak seçilmesinin altında ise kedilerin özgür ruhu yatıyor. Şubat ayı kova borcunun ayı olduğu, burcun özellikleri arasında da özgür ve bağımsız ruh ön plana çıktığı için kedilerin karakterleriyle özdeşleştiriliyor.