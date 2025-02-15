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Lavrov, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü: 'Düzenli temaslar konusunda mutabık kalındı'
Lavrov, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü: 'Düzenli temaslar konusunda mutabık kalındı'
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Devlet Başkanı Putin ile Trump arasında... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T22:24+0300
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politika
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin girişimiyle Sergey Lavrov ve Marco Rubio arasında bir telefon görüşmesi yapıldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada “Amerikan tarafının girişimiyle iki ülke dışişleri bakanları arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi” denildi.Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tarafların şu hususlarda mutabık kaldıkları ifade edildi:Çarşamba günü Vladimir Putin ve Donald Trump yaklaşık bir buçuk saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/disisleri-bakani-fidan-pkkypg-suriye-ve-tum-bolge-icin-deas-gibi-buyuk-bir-tehdit-1093701463.html
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rusya dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı, abd, ukrayna, marco rubio, sergey lavrov, barack obama, donald trump, vladimir putin
rusya dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı, abd, ukrayna, marco rubio, sergey lavrov, barack obama, donald trump, vladimir putin

Lavrov, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü: 'Düzenli temaslar konusunda mutabık kalındı'

22:24 15.02.2025
© Sputnik / Сергей КарпухинRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefon
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
© Sputnik / Сергей Карпухин
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Devlet Başkanı Putin ile Trump arasında gerçekleşecek görüşmeye hazırlık da dahil olmak üzere düzenli temaslarda bulunma konusunda anlaştıkları duyuruldu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin girişimiyle Sergey Lavrov ve Marco Rubio arasında bir telefon görüşmesi yapıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada “Amerikan tarafının girişimiyle iki ülke dışişleri bakanları arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi” denildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tarafların şu hususlarda mutabık kaldıkları ifade edildi:
Karşılıklı saygıya dayalı diyaloğun yeniden tesis edilmesi için çalışmaya hazır olduklarının teyidi,
Putin ve Trump arasındaki görüşmenin hazırlıkları da dahil olmak üzere düzenli temaslar konusunda mutabık kalınması,
İki ülke arasındaki ilişkilerde biriken sorunların çözümü için bir iletişim kanalının sürdürülmesi konusunda fikir birliği,
Eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından ABD'deki Rus diplomatik misyonlarının çalışma koşullarını sıkılaştırmak üzere başlatılan hattı durdurmanın yollarının görüşülmesi,
Rus ve ABD dış temsilciliklerinin çalışmalarının önündeki karşılıklı engellerin kaldırılmasına yönelik adımlar üzerinde mutabık kalınması amacıyla bir uzmanlar toplantısı düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varılması,
Ukrayna ve Ortadoğu da dahil olmak üzere güncel uluslararası meselelerde işbirliğine olan bağlılıkların teyidi.
Çarşamba günü Vladimir Putin ve Donald Trump yaklaşık bir buçuk saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
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