https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/lavrov-abdli-mevkidasi-rubio-ile-gorustu-duzenli-temaslar-konusunda-mutabik-kalindi-1093701714.html

Lavrov, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü: 'Düzenli temaslar konusunda mutabık kalındı'

Lavrov, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü: 'Düzenli temaslar konusunda mutabık kalındı'

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Devlet Başkanı Putin ile Trump arasında... 15.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-15T22:24+0300

2025-02-15T22:24+0300

2025-02-15T22:24+0300

politika

rusya dışişleri bakanlığı

dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin girişimiyle Sergey Lavrov ve Marco Rubio arasında bir telefon görüşmesi yapıldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada “Amerikan tarafının girişimiyle iki ülke dışişleri bakanları arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi” denildi.Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tarafların şu hususlarda mutabık kaldıkları ifade edildi:Çarşamba günü Vladimir Putin ve Donald Trump yaklaşık bir buçuk saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/disisleri-bakani-fidan-pkkypg-suriye-ve-tum-bolge-icin-deas-gibi-buyuk-bir-tehdit-1093701463.html

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rusya dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı, abd, ukrayna, marco rubio, sergey lavrov, barack obama, donald trump, vladimir putin