https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/abd-avrupa-masada-olmayacak-demisti-ab-diplomasi-sefi-kallastan-askeri-harekatin-surdurulmesi-1093702327.html

ABD, Avrupa masada olmayacak demişti: AB Diplomasi Şefi Kallas'tan Ukrayna'da askeri harekatın sürdürülmesi çağrısı

ABD, Avrupa masada olmayacak demişti: AB Diplomasi Şefi Kallas'tan Ukrayna'da askeri harekatın sürdürülmesi çağrısı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, AB'yi Ukrayna'daki çatışmanın devamını sağlamak için kaynakları yeniden... 15.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-15T22:56+0300

2025-02-15T22:56+0300

2025-02-15T22:57+0300

ukrayna krizi

avrupa

abd

avrupa birliği

ab

ukrayna

donald trump

kaja kallas

vladimir putin

kremlin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090322005_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91f9eeef43bfd1cc79359acf6d3c09ef.jpg

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas Münih'te yaptığı açıklamada AB'nin Ukrayna'nın askeri harekata devam etmesini sağlamak için 'bazı kaynakları yeniden tahsis etmesi' gerektiğini söyledi.Kallas daha önce defalarca AB'nin Ukrayna'nın çatışmayı 'kazanmasını' sağlaması gerektiğini söylemişti.Kallas konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Daha önce Kallas'ın Pazar günü Münih'te, Donald Trump ve yönetiminin temsilcilerinin hem Ukrayna hem de AB ile ilişkiler konusundaki açıklamalarının ardından durumu görüşmek üzere Almanya'daki Avrupa dışişleri bakanlarının gayrı resmi bir toplantısını düzenleyeceği belirtilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü yaklaşık bir buçuk saat süren bir telefon görüşmesi yapmıştı. Kremlin Sözcüsü Peskov, liderlerin Rus ve ABD vatandaşlarının değişiminin yanı sıra Ukrayna'daki durumun çözümüne ilişkin konuları ele aldığını belirterek Washington'un Ukrayna'daki durumun çözümünde Moskova'nın başlıca muhatabı olduğunu kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/trumpin-ukrayna-ozel-temsilcisi-kellogg-avrupa-ukrayna-gorusmelerinde-fiziksel-olarak-yer-1093700727.html

abd

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, abd, avrupa birliği, ab, ukrayna, donald trump, kaja kallas, vladimir putin, kremlin