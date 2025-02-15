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ABD, Avrupa masada olmayacak demişti: AB Diplomasi Şefi Kallas'tan Ukrayna'da askeri harekatın sürdürülmesi çağrısı
ABD, Avrupa masada olmayacak demişti: AB Diplomasi Şefi Kallas'tan Ukrayna'da askeri harekatın sürdürülmesi çağrısı
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, AB'yi Ukrayna'daki çatışmanın devamını sağlamak için kaynakları yeniden... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas Münih'te yaptığı açıklamada AB'nin Ukrayna'nın askeri harekata devam etmesini sağlamak için 'bazı kaynakları yeniden tahsis etmesi' gerektiğini söyledi.Kallas daha önce defalarca AB'nin Ukrayna'nın çatışmayı 'kazanmasını' sağlaması gerektiğini söylemişti.Kallas konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Daha önce Kallas'ın Pazar günü Münih'te, Donald Trump ve yönetiminin temsilcilerinin hem Ukrayna hem de AB ile ilişkiler konusundaki açıklamalarının ardından durumu görüşmek üzere Almanya'daki Avrupa dışişleri bakanlarının gayrı resmi bir toplantısını düzenleyeceği belirtilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü yaklaşık bir buçuk saat süren bir telefon görüşmesi yapmıştı. Kremlin Sözcüsü Peskov, liderlerin Rus ve ABD vatandaşlarının değişiminin yanı sıra Ukrayna'daki durumun çözümüne ilişkin konuları ele aldığını belirterek Washington'un Ukrayna'daki durumun çözümünde Moskova'nın başlıca muhatabı olduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/trumpin-ukrayna-ozel-temsilcisi-kellogg-avrupa-ukrayna-gorusmelerinde-fiziksel-olarak-yer-1093700727.html
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avrupa, abd, avrupa birliği, ab, ukrayna, donald trump, kaja kallas, vladimir putin, kremlin
ABD, Avrupa masada olmayacak demişti: AB Diplomasi Şefi Kallas'tan Ukrayna'da askeri harekatın sürdürülmesi çağrısı
22:56 15.02.2025 (güncellendi: 22:57 15.02.2025)
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, AB'yi Ukrayna'daki çatışmanın devamını sağlamak için kaynakları yeniden tahsis etmeye çağırdı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas Münih'te yaptığı açıklamada AB'nin Ukrayna'nın askeri harekata devam etmesini sağlamak için 'bazı kaynakları yeniden tahsis etmesi' gerektiğini söyledi.
Kallas daha önce defalarca AB'nin Ukrayna'nın çatışmayı 'kazanmasını' sağlaması gerektiğini söylemişti.
Kallas konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Şu anda Ukraynalıların saldırgana karşı savaşmaya karar verdikleri kritik bir noktadayız. Bizden tek talepleri, bu güzel yerde savaş endişesi yaşamamamız için saldırgana karşı savaşmalarına yardımcı olmak üzere bazı kaynakları yeniden tahsis etmemizdir. Kendimi gerçekten buna adamak istiyorum.
Daha önce Kallas'ın Pazar günü Münih'te, Donald Trump ve yönetiminin temsilcilerinin hem Ukrayna hem de AB ile ilişkiler konusundaki açıklamalarının ardından durumu görüşmek üzere Almanya'daki Avrupa dışişleri bakanlarının gayrı resmi bir toplantısını düzenleyeceği belirtilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü yaklaşık bir buçuk saat süren bir telefon görüşmesi yapmıştı. Kremlin Sözcüsü Peskov, liderlerin Rus ve ABD vatandaşlarının değişiminin yanı sıra Ukrayna'daki durumun çözümüne ilişkin konuları ele aldığını belirterek Washington'un Ukrayna'daki durumun çözümünde Moskova'nın başlıca muhatabı olduğunu kaydetmişti.