https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/65-yildir-beklenen-an-gerceklesiyor-antik-cagin-en-degerli-eserlerinden-marcus-aurelius-heykeli-1093689328.html

65 yıldır beklenen an gerçekleşiyor: Antik çağın en değerli eserlerinden Marcus Aurelius heykeli Türkiye’ye dönüyor

65 yıldır beklenen an gerçekleşiyor: Antik çağın en değerli eserlerinden Marcus Aurelius heykeli Türkiye’ye dönüyor

Sputnik Türkiye

ABD'nin Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonunda bulunan ve Burdur’daki Boubon Antik Kenti’nden kaçırıldığı bilimsel ve hukuki çalışmalarla kanıtlanan Marcus... 15.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-15T12:52+0300

2025-02-15T12:52+0300

2025-02-15T12:52+0300

yaşam

mehmet nuri ersoy

kültür ve turizm bakanlığı

burdur

roma

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1960’lı yıllarda Burdur’daki Boubon Antik Kenti’nden kaçırılarak ABD’nin Cleveland Sanat Müzesi’ne götürülen Marcus Aurelius heykelinin Türkiye’ye ait olduğunu yıllar süren bilimsel ve hukuki çalışmalarla kanıtladı.Antik Roma dönemine tarihlenen bu eşsiz bronz eser, Boubon Antik Kenti’nde bulunan Sebasteion yapısına ait. Antik kentte yapılan kazı ve analiz çalışmalarının yanı sıra, görgü tanıklarının ifadeleri ve bilimsel veriler, heykelin Türkiye’den kaçırıldığını kesinleştirdi. Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi (HSI), Türkiye’nin iade talebini haklı bularak esere el konulmasına karar verdi.Mahkeme süreci ve i̇tirazlarCleveland Sanat Müzesi, Türkiye’nin iade talebine itiraz ederek heykelin kökeninin net olmadığını savundu. Ancak Türkiye, bilimsel analiz taleplerini olumlu karşılayarak heykele ilişkin inceleme sürecine katıldı. 2024 yılının Mayıs ayında, heykelin silikon ayak kalıbı Boubon Antik Kenti’ndeki bronz heykel kaideleriyle karşılaştırıldı ve birebir uyumlu olduğu tespit edildi.Ayrıca, Almanya’daki Curt Engelhorn Arkeometri Merkezi tarafından yapılan kurşun izotop, taş ve toprak analizleri, heykelin uzun yıllar Boubon’da gömülü kaldığını ortaya koydu. Bu bilimsel kanıtlar sonucunda Cleveland Sanat Müzesi, Marcus Aurelius heykelinin Türkiye’ye iadesini kabul etti.Boubon’un kaybolan hazineleri geri dönüyorMarcus Aurelius heykeli, Türkiye’nin Boubon Antik Kenti kökenli eserleri geri kazandırma mücadelesinde bir dönüm noktası oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü iş birliği sayesinde, daha önce Lucius Verus, Septimius Severus ve İmparator Caracalla’ya ait heykeller de Türkiye’ye getirilmişti.Marcus Aurelius heykelinin iadesi, sadece tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede değil, aynı zamanda kültürel mirasın korunmasında da büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor.Antik çağın en değerli eserlerinden biriMarcus Aurelius heykeli, Roma İmparatoru’nu bir filozof olarak tasvir etmesiyle antik çağın en nadide bronz eserleri arasında yer alıyor. Sebasteion yapısında bulunan bu heykel, Roma döneminin sanatsal ve kültürel zenginliğini yansıtıyor.Heykelin, doğduğu topraklar olan Türkiye’ye dönüşüyle Boubon Antik Kenti’ndeki kültürel miras tamamlanmış olacak. Eserin 2024 yılı içerisinde Türkiye’ye getirilmesi ve Burdur Müzesi’nde sergilenmesi bekleniyor.Bakan Ersoy’dan açıklama: Tarih yerinde güzeldirKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marcus Aurelius heykelinin iadesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Ersoy, şunları söyledi:"Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Uluslararası iş birlikleriyle kaçırılan eserlerimizi tek tek geri alıyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm kurumlarımıza, uzmanlarımıza ve yetkililere teşekkür ediyorum. Tarih yerinde güzeldir, koruyacağız."Uluslararası i̇ş birliğinde başarıTürkiye’nin Marcus Aurelius heykelini geri kazanması, uluslararası platformda tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Kültürel mirasın korunmasına yönelik bu kararlı adım, Türkiye’nin dünya mirasına sahip çıkma konusundaki başarısını da tescilledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/havada-mucize-ucakta-dogdu-ismi-fanta-oldu-1093685616.html

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mehmet nuri ersoy, kültür ve turizm bakanlığı, burdur, roma