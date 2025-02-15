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Rusya'da geleneksel kayaklı koşu sprint yarışı yapıldı
Rusya'da geleneksel kayaklı koşu sprint yarışı yapıldı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde 1982'den beri her yıl geleneksel olarak, binlerce amatör ve profesyonel sporcunun bir araya geldiği kayaklı koşu sprint yarışı... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, krasnoyarsk, kış sporları, kayak
фото, fotoğraf, krasnoyarsk, kış sporları, kayak

Rusya'da geleneksel kayaklı koşu sprint yarışı yapıldı

16:40 15.02.2025
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Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde 1982'den beri her yıl geleneksel olarak, binlerce amatör ve profesyonel sporcunun bir araya geldiği kayaklı koşu sprint yarışı ‘’2025 Rusya Kayak Pisti’’ gerçekleşti.
© AA / Alexander Manzyuk

Çocuklar için 500 metre ve yetişkinler için 1.2 kilometre olarak düzenlenen pistte katılımcılar, sıfırın altında sıcaklıkta yarıştı. ( Alexander Manzyuk - Anadolu Ajansı )

Çocuklar için 500 metre ve yetişkinler için 1.2 kilometre olarak düzenlenen pistte katılımcılar, sıfırın altında sıcaklıkta yarıştı. ( Alexander Manzyuk - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Alexander Manzyuk

Çocuklar için 500 metre ve yetişkinler için 1.2 kilometre olarak düzenlenen pistte katılımcılar, sıfırın altında sıcaklıkta yarıştı. ( Alexander Manzyuk - Anadolu Ajansı )

© AA / Alexander Manzyuk

Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde 1982'den beri her yıl geleneksel olarak, binlerce amatör ve profesyonel sporcunun bir araya gelerek gerçekleştirdiği kayaklı koşu sprint yarışı ‘’2025 Rusya Kayak Pisti’’ gerçekleşti.

Rusya&#x27;nın Krasnoyarsk kentinde 1982&#x27;den beri her yıl geleneksel olarak, binlerce amatör ve profesyonel sporcunun bir araya gelerek gerçekleştirdiği kayaklı koşu sprint yarışı ‘’2025 Rusya Kayak Pisti’’ gerçekleşti. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Alexander Manzyuk

Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde 1982'den beri her yıl geleneksel olarak, binlerce amatör ve profesyonel sporcunun bir araya gelerek gerçekleştirdiği kayaklı koşu sprint yarışı ‘’2025 Rusya Kayak Pisti’’ gerçekleşti.

© AA / Alexander Manzyuk

43 yıldır binlerce amatör ve profesyonel sporcu katılıyor.

43 yıldır binlerce amatör ve profesyonel sporcu katılıyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Alexander Manzyuk

43 yıldır binlerce amatör ve profesyonel sporcu katılıyor.

© AA / Alexander Manzyuk

‘’2025 Rusya Kayak Pisti’’ yarışında güzel görüntüler ortaya çıktı.

‘’2025 Rusya Kayak Pisti’’ yarışında güzel görüntüler ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Alexander Manzyuk

‘’2025 Rusya Kayak Pisti’’ yarışında güzel görüntüler ortaya çıktı.

© AA / Alexander Manzyuk

1982'den beri her yıl yapılıyor.

1982&#x27;den beri her yıl yapılıyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Alexander Manzyuk

1982'den beri her yıl yapılıyor.

© AA / Alexander Manzyuk

Rusya'da geleneksel kayaklı koşu sprint yarışında amatör sporcular keyifli anlar yaşadı.

Rusya&#x27;da geleneksel kayaklı koşu sprint yarışında amatör sporcular keyifli anlar yaşadı. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Alexander Manzyuk

Rusya'da geleneksel kayaklı koşu sprint yarışında amatör sporcular keyifli anlar yaşadı.

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