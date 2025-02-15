Rusya'da geleneksel kayaklı koşu sprint yarışı yapıldı

Çocuklar için 500 metre ve yetişkinler için 1.2 kilometre olarak düzenlenen pistte katılımcılar, sıfırın altında sıcaklıkta yarıştı. ( Alexander Manzyuk - Anadolu Ajansı )
Çocuklar için 500 metre ve yetişkinler için 1.2 kilometre olarak düzenlenen pistte katılımcılar, sıfırın altında sıcaklıkta yarıştı. ( Alexander Manzyuk - Anadolu Ajansı )
Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde 1982'den beri her yıl geleneksel olarak, binlerce amatör ve profesyonel sporcunun bir araya gelerek gerçekleştirdiği kayaklı koşu sprint yarışı ‘’2025 Rusya Kayak Pisti’’ gerçekleşti.
Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde 1982'den beri her yıl geleneksel olarak, binlerce amatör ve profesyonel sporcunun bir araya gelerek gerçekleştirdiği kayaklı koşu sprint yarışı ‘’2025 Rusya Kayak Pisti’’ gerçekleşti.
43 yıldır binlerce amatör ve profesyonel sporcu katılıyor.
43 yıldır binlerce amatör ve profesyonel sporcu katılıyor.
‘’2025 Rusya Kayak Pisti’’ yarışında güzel görüntüler ortaya çıktı.
‘’2025 Rusya Kayak Pisti’’ yarışında güzel görüntüler ortaya çıktı.
1982'den beri her yıl yapılıyor.
1982'den beri her yıl yapılıyor.
Rusya'da geleneksel kayaklı koşu sprint yarışında amatör sporcular keyifli anlar yaşadı.
Rusya'da geleneksel kayaklı koşu sprint yarışında amatör sporcular keyifli anlar yaşadı.