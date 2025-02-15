Rusya'da geleneksel kayaklı koşu sprint yarışı yapıldı

Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde 1982'den beri her yıl geleneksel olarak, binlerce amatör ve profesyonel sporcunun bir araya geldiği kayaklı koşu sprint yarışı ‘’2025 Rusya Kayak Pisti’’ gerçekleşti.