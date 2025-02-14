https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/meclis-lokantasinda-8-kisi-yemek-yedi-bin-82-lira-hesap-odedi-1093677993.html
Meclis Lokantası'nda 8 kişi yemek yedi: Bin 82 lira hesap ödedi
Meclis Lokantası'nda 8 kişi yemek yedi: Bin 82 lira hesap ödedi
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantasının yemek fiyatları, sosyal medyada paylaşılan bir listeyle yeniden gündeme geldi. Listede Hasan Paşa Köfte 66 TL, Kuzu... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T18:09+0300
2025-02-14T18:09+0300
2025-02-14T18:09+0300
türkiye
meclis
tbmm
tbmm genel kurulu
tbmm başkanlığı
lokanta
yemek
sosyal medya
sosyal medya akımı
sosyal medya yasası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0e/1093677822_32:0:619:330_1920x0_80_0_0_b18d6f302ebffa12a2c04ada8d079133.jpg
TBMM lokantasının yemek fiyatları, bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımıyla tartışmalara neden oldu.Bir sosyal medya kullanıcısının TBMM lokantasındaki fiyatları paylaşmasıyla, yemeklerin maliyeti gündem oldu. Paylaşılan listeye göre, Hasan Paşa Köfte 66 TL, Keşkekli Kuzu İncik 72 TL, Izgara Köfte 160 TL, Kuzu Şiş 175 TL, Mevsim Salata 24 TL ve tatlı olarak sunulan Fıstık Şöleni 18 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, dışarıdaki restoranlarda sunulan benzer yemeklerle kıyaslandığında oldukça uygun bulunurken, bazı kullanıcılar kamu kaynaklarıyla desteklenen Meclis lokantasının fiyatlarının düşük kalmasını eleştirdi. Enflasyon nedeniyle birçok lokanta ve restoranda fiyatların hızla yükselmesine rağmen, TBMM lokantasındaki fiyatların görece daha düşük olması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/mahkemeden-yemek-ucreti-karari-ozel-okul-fazladan-aldigi-parayi-faiziyle-odeyecek-1092455565.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0e/1093677822_78:0:518:330_1920x0_80_0_0_4129a90e6ea7e771c99e9c54308ac8b6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meclis, tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı, lokanta, yemek, sosyal medya, sosyal medya akımı, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi
meclis, tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı, lokanta, yemek, sosyal medya, sosyal medya akımı, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi
Meclis Lokantası'nda 8 kişi yemek yedi: Bin 82 lira hesap ödedi
Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantasının yemek fiyatları, sosyal medyada paylaşılan bir listeyle yeniden gündeme geldi. Listede Hasan Paşa Köfte 66 TL, Kuzu Şiş 175 TL, Keşkekli Kuzu İncik 72 TL gibi fiyatlarla yer aldı. Meclis lokantasındaki uygun fiyatları paylaşan sosyal medya kullanıcısı tartışmalara neden oldu.
TBMM lokantasının yemek fiyatları, bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımıyla tartışmalara neden oldu.
Bir sosyal medya kullanıcısının TBMM lokantasındaki fiyatları paylaşmasıyla, yemeklerin maliyeti gündem oldu. Paylaşılan listeye göre, Hasan Paşa Köfte 66 TL, Keşkekli Kuzu İncik 72 TL, Izgara Köfte 160 TL, Kuzu Şiş 175 TL, Mevsim Salata 24 TL ve tatlı olarak sunulan Fıstık Şöleni 18 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, dışarıdaki restoranlarda sunulan benzer yemeklerle kıyaslandığında oldukça uygun bulunurken, bazı kullanıcılar kamu kaynaklarıyla desteklenen Meclis lokantasının fiyatlarının düşük kalmasını eleştirdi. Enflasyon nedeniyle birçok lokanta ve restoranda fiyatların hızla yükselmesine rağmen, TBMM lokantasındaki fiyatların görece daha düşük olması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.