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Meclis Lokantası'nda 8 kişi yemek yedi: Bin 82 lira hesap ödedi
Meclis Lokantası'nda 8 kişi yemek yedi: Bin 82 lira hesap ödedi
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantasının yemek fiyatları, sosyal medyada paylaşılan bir listeyle yeniden gündeme geldi. Listede Hasan Paşa Köfte 66 TL, Kuzu... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
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TBMM lokantasının yemek fiyatları, bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımıyla tartışmalara neden oldu.Bir sosyal medya kullanıcısının TBMM lokantasındaki fiyatları paylaşmasıyla, yemeklerin maliyeti gündem oldu. Paylaşılan listeye göre, Hasan Paşa Köfte 66 TL, Keşkekli Kuzu İncik 72 TL, Izgara Köfte 160 TL, Kuzu Şiş 175 TL, Mevsim Salata 24 TL ve tatlı olarak sunulan Fıstık Şöleni 18 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, dışarıdaki restoranlarda sunulan benzer yemeklerle kıyaslandığında oldukça uygun bulunurken, bazı kullanıcılar kamu kaynaklarıyla desteklenen Meclis lokantasının fiyatlarının düşük kalmasını eleştirdi. Enflasyon nedeniyle birçok lokanta ve restoranda fiyatların hızla yükselmesine rağmen, TBMM lokantasındaki fiyatların görece daha düşük olması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/mahkemeden-yemek-ucreti-karari-ozel-okul-fazladan-aldigi-parayi-faiziyle-odeyecek-1092455565.html
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meclis, tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı, lokanta, yemek, sosyal medya, sosyal medya akımı, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi
meclis, tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı, lokanta, yemek, sosyal medya, sosyal medya akımı, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi

Meclis Lokantası'nda 8 kişi yemek yedi: Bin 82 lira hesap ödedi

18:09 14.02.2025
© AAMeclis Lokantası
Meclis Lokantası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© AA
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Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantasının yemek fiyatları, sosyal medyada paylaşılan bir listeyle yeniden gündeme geldi. Listede Hasan Paşa Köfte 66 TL, Kuzu Şiş 175 TL, Keşkekli Kuzu İncik 72 TL gibi fiyatlarla yer aldı. Meclis lokantasındaki uygun fiyatları paylaşan sosyal medya kullanıcısı tartışmalara neden oldu.
TBMM lokantasının yemek fiyatları, bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımıyla tartışmalara neden oldu.
Bir sosyal medya kullanıcısının TBMM lokantasındaki fiyatları paylaşmasıyla, yemeklerin maliyeti gündem oldu. Paylaşılan listeye göre, Hasan Paşa Köfte 66 TL, Keşkekli Kuzu İncik 72 TL, Izgara Köfte 160 TL, Kuzu Şiş 175 TL, Mevsim Salata 24 TL ve tatlı olarak sunulan Fıstık Şöleni 18 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, dışarıdaki restoranlarda sunulan benzer yemeklerle kıyaslandığında oldukça uygun bulunurken, bazı kullanıcılar kamu kaynaklarıyla desteklenen Meclis lokantasının fiyatlarının düşük kalmasını eleştirdi. Enflasyon nedeniyle birçok lokanta ve restoranda fiyatların hızla yükselmesine rağmen, TBMM lokantasındaki fiyatların görece daha düşük olması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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