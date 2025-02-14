Market fiyatı uygulamasında ortaya çıktı: Aynı ürüne iki katı fiyat
10:24 14.02.2025 (güncellendi: 10:25 14.02.2025)
Sanayi Bakanlığı market
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın market fiyatlarını karşılaştıran uygulaması fırsatçılık yapan işletmeleri ortaya çıkarttı. Uygulama ile aynı semtte faaliyet gösteren zincir marketler arasında iki kata varan fiyat farkları tespit edildi. Tüketici dernekleri, bu durumun önüne tavsiye fiyat uygulamasıyla geçilebileceğini ifade etti.
Fahiş fiyatlarla mücadele için yeni bir adım atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK, market fiyatlarının karşılaştırıldığı "marketfiyati.org.tr" platformunu kullanıma açtı. 50 bine yakın ürün fiyatının yer aldığı platform ile fiyat oyunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Anlık ürün sorgulama
Tüketiciler, site üzerinden meyve, sebze, et, tavuk, balık, temel gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün fiyatını anlık olarak sorgulayabiliyor.
Seçilen ürünün en uygun fiyatının hangi markette bulunduğu da görüntülenebiliyor.
Seçilen ürünün en uygun fiyatının hangi markette bulunduğu da görüntülenebiliyor.
Aynı ürüne iki ayrı fiyat
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre uygulama tüketiciler için büyük kolaylık sağlarken, marketler arasındaki fahiş fiyat artışlarını da ortaya çıkarttı.
Bir markette 129 lira, diğerinde 265 lira
Aynı semtte iki farklı marketin aynı ürünü iki kat fazla fiyata sattığı belirlendi. Bir zincir markette X markalı temizlik ürününü fiyatı 129 lira iken, aynı semtte hizmet veren bir başka zincir markette aynı ürünün fiyatının 265 lira olduğu görüldü.
market fiyatı
market fiyatı
Mutlaka şikayet olmalı
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, uygulamanın çok yararlı olduğunu belirterek, "Tüketiciler, pahalı satan mağazalara gitmeyerek, en büyük güçlerini kullanmış olacaklar." dedi.
Yüksek fiyatla satış yapmayı hedefleyen işletmelerin önemli ölçüde ciro kaybına uğrayacağını dile getiren Ağaoğlu, "Bilinçli tüketiciler mutlaka buradaki fiyatları kontrol etmeli. Tüketiciler sistemde marketler arasında eşit fiyat ya da fahiş fiyat görmeleri durumunda, ilgili mercilere bunu bildirsin, şikâyet etsin." ifadelerini kullandı.
Yüksek fiyatla satış yapmayı hedefleyen işletmelerin önemli ölçüde ciro kaybına uğrayacağını dile getiren Ağaoğlu, "Bilinçli tüketiciler mutlaka buradaki fiyatları kontrol etmeli. Tüketiciler sistemde marketler arasında eşit fiyat ya da fahiş fiyat görmeleri durumunda, ilgili mercilere bunu bildirsin, şikâyet etsin." ifadelerini kullandı.
'Marketfiyatı' uygulamasında hangi marketler var?
Market Fiyatı, A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik, ve ŞOK Marketler gibi büyük zincir marketlerin fiyatlarını karşılaştırmakta.