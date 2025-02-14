https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/fransiz-liselerine-ceza-yagdi-tek-fiyat-uyguladiklari-ortaya-cikti-1093672250.html

Fransız liselerine ceza yağdı: Tek fiyat uyguladıkları ortaya çıktı

Fransız liselerine ceza yağdı: Tek fiyat uyguladıkları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Rekabet Kurulu, Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint-Michel Fransız Lisesi... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T15:02+0300

2025-02-14T15:02+0300

2025-02-14T15:02+0300

türkiye

ceza

rekabet kurulu

fransa

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İstanbul’da faaliyet gösteren Fransa menşeili özel eğitim kurumlarından Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint-Michel Fransız Lisesi, Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’nin birlikte okul kayıt ücretlerinin tespitini yapmak ve öğretmen ücretlerini belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.Habertürk'ün haberine göre, Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint-Michel Fransız Lisesi ve Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi'nin okul fiyatları konusunda aralarında anlaşarak tek fiyat uyguladıkları tespit edildi.Hangi okula ne kadar ceza kesildi?Bu kapsamda;4054 saylı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ile Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’e göre,- Özel Saint-Joseph Fransız Lisesine 3.339.516,51 TL,- Özel Saint Benoît Fransız Lisesine 3.279.720,74 TL,- Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesine 2.532.943,46 TL,- Özel Saint-Michel Fransız Lisesine 1.745.532,89 TL,- Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesine 1.897.231,86 TL idari para cezası verildi.Bunun yanında bahsi geçen liselerin Türk öğretmen ücretlerini de beraber belirlediği saptandı.Bu sebeple de;- Özel Saint-Joseph Fransız Lisesine 2.226.344,34 TL,- Özel Saint Benoît Fransız Lisesine 2.186.480,49 TL,- Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesine 1.688.628,97 TL,- Özel Saint-Michel Fransız Lisesine 1.163.688,59 TL- Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesine 1.264.821,24 TL idari para cezası verilmesine karar verildi.Bahsi geçen liselere, okul kayıt ücretlerini ve Türk öğretmen ücretlerini beraber belirlemeleri sebebiyle toplamda 21,3 milyon TL para cezası verildi.Fransız Liselerinin 2024-2025 ücretleriFransız liselerinin 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öğrenim ücretleri 1 milyon TL'ye yaklaştı. Fiyatlar şöyle;Hazırlık sınıfı:Saint-Joseph Fransız Lisesi (peşin fiyatı): 920.250 TL ; (taksitli fiyatı): 982.335 TLÖzel Saint Benoît Fransız Lisesi (taksitli fiyatı): 890.000 TLÖzel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi (peşin fiyatı): 895.000 TL ; (taksitli fiyatı): 953.180 TLÖzel Saint-Michel Fransız Lisesi (taksitli fiyatı): 833.000 TLÖzel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi (taksitli fiyatı): 862.000 TL

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