https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/2-dunya-savasinin-en-buyuk-hava-saldirilarindan-dresden-bombardimaninin-80-yil-donumu-1093667862.html

2. Dünya Savaşı’nın en büyük hava saldırılarından Dresden bombardımanının 80. yıl dönümü

2. Dünya Savaşı’nın en büyük hava saldırılarından Dresden bombardımanının 80. yıl dönümü

Sputnik Türkiye

2. Dünya Savaşı’nın en büyük hava saldırılarından biri olarak bilinen Dresden bombardımanı, tam 80 yıl önce yapıldı. 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T17:22+0300

2025-02-14T17:22+0300

2025-02-14T17:22+0300

multimedya

infografik

2. dünya savaşı

dresden

nazi almanyası

almanya

hitler almanyası

sscb

abd

britanya

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13-14 Şubat 1945'te Amerikan ve İngiliz savaş uçaklarının Almanya’nın Dresden kentine düzenlediği bombardıman sonucu şehrin tarihi merkezi tamamen yok edildi, on binlerce sivil öldü. Avrupa tarihinin en vahşi intikamı olarak tarihteki yerini alan Dresden bombardımanına dair bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

dresden

nazi almanyası

almanya

sscb

britanya

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