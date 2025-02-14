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2. Dünya Savaşı’nın en büyük hava saldırılarından Dresden bombardımanının 80. yıl dönümü
2. Dünya Savaşı’nın en büyük hava saldırılarından Dresden bombardımanının 80. yıl dönümü
Sputnik Türkiye
2. Dünya Savaşı’nın en büyük hava saldırılarından biri olarak bilinen Dresden bombardımanı, tam 80 yıl önce yapıldı. 14.02.2025, Sputnik Türkiye
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13-14 Şubat 1945'te Amerikan ve İngiliz savaş uçaklarının Almanya’nın Dresden kentine düzenlediği bombardıman sonucu şehrin tarihi merkezi tamamen yok edildi, on binlerce sivil öldü. Avrupa tarihinin en vahşi intikamı olarak tarihteki yerini alan Dresden bombardımanına dair bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, 2. dünya savaşı, dresden, nazi almanyası, almanya, hitler almanyası, sscb, abd, britanya, инфографика

2. Dünya Savaşı’nın en büyük hava saldırılarından Dresden bombardımanının 80. yıl dönümü

17:22 14.02.2025
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2. Dünya Savaşı’nın en büyük hava saldırılarından biri olarak bilinen Dresden bombardımanı, tam 80 yıl önce yapıldı.
13-14 Şubat 1945'te Amerikan ve İngiliz savaş uçaklarının Almanya’nın Dresden kentine düzenlediği bombardıman sonucu şehrin tarihi merkezi tamamen yok edildi, on binlerce sivil öldü. Avrupa tarihinin en vahşi intikamı olarak tarihteki yerini alan Dresden bombardımanına dair bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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