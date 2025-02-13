https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/yakisikli-guvenlik-ceza-yedi-142-bin-lira-odeyecek-1093625116.html
'Yakışıklı güvenlik' ceza yedi: 142 bin lira ödeyecek
'Yakışıklı güvenlik' ceza yedi: 142 bin lira ödeyecek
Sputnik Türkiye
"Yakışıklı güvenlik" lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Muhammet Sürmeli'ye aracında mevzuata aykırı ışık donanımı bulundurduğu ve usulsüz çakar... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T10:15+0300
2025-02-13T10:15+0300
2025-02-13T10:15+0300
türkiye
güvenlik
trafik cezası
yakışıklı güvenlik
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Sosyal medyada yakışıklı güvenlik orak ünlenen Muhammet Sürmeli'ye 142 bin lira ceza kesildi.Mevzuata aykırıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak'ta bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlattı.İncelemelerde, Esenyurt Pazaryolu Caddesi'nde bir araçta mevzuata aykırı şekilde ışık donanımı bulunduğu tespit edildi.Çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen sürücü Muhammed Sürmeli (32) yakalandı.Logo-çakar-reklam"Yakışıklı güvenlik" lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Sürmeli'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "izinsiz reklam-logo kullanmak", "usulsüz çakar kullanmak", "cam filmi" ve "teknik değişiklik" maddelerinden toplam 142 bin 255 lira idari para cezası kesildi.Sürmeli'nin sürücü belgesine 1 ay süreyle el konulurken aracı da 30 gün boyunca trafikten menedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231203/sosyal-medya-fenomenlerinin-hayran-bulusmasinda-ortalik-karisti-sopalarla-birbirlerine-saldirdilar-1078032686.html
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güvenlik, trafik cezası, yakışıklı güvenlik
güvenlik, trafik cezası, yakışıklı güvenlik
'Yakışıklı güvenlik' ceza yedi: 142 bin lira ödeyecek
"Yakışıklı güvenlik" lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Muhammet Sürmeli'ye aracında mevzuata aykırı ışık donanımı bulundurduğu ve usulsüz çakar kullandığı gerekçesiyle toplam 142 bin 255 lira trafik cezası verildi.
Sosyal medyada yakışıklı güvenlik orak ünlenen Muhammet Sürmeli'ye 142 bin lira ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak'ta bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlattı.
İncelemelerde, Esenyurt Pazaryolu Caddesi'nde bir araçta mevzuata aykırı şekilde ışık donanımı bulunduğu tespit edildi.
Çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen sürücü Muhammed Sürmeli (32) yakalandı.
"Yakışıklı güvenlik" lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Sürmeli'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "izinsiz reklam-logo kullanmak", "usulsüz çakar kullanmak", "cam filmi" ve "teknik değişiklik" maddelerinden toplam 142 bin 255 lira idari para cezası kesildi.
Sürmeli'nin sürücü belgesine 1 ay süreyle el konulurken aracı da 30 gün boyunca trafikten menedildi.