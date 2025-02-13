https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/yakisikli-guvenlik-ceza-yedi-142-bin-lira-odeyecek-1093625116.html

'Yakışıklı güvenlik' ceza yedi: 142 bin lira ödeyecek

'Yakışıklı güvenlik' ceza yedi: 142 bin lira ödeyecek

Sputnik Türkiye

"Yakışıklı güvenlik" lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Muhammet Sürmeli'ye aracında mevzuata aykırı ışık donanımı bulundurduğu ve usulsüz çakar... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T10:15+0300

2025-02-13T10:15+0300

2025-02-13T10:15+0300

türkiye

güvenlik

trafik cezası

yakışıklı güvenlik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0d/1093624955_0:141:507:426_1920x0_80_0_0_d507ec4c21d895f7803c9f588129590d.png

Sosyal medyada yakışıklı güvenlik orak ünlenen Muhammet Sürmeli'ye 142 bin lira ceza kesildi.Mevzuata aykırıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak'ta bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlattı.İncelemelerde, Esenyurt Pazaryolu Caddesi'nde bir araçta mevzuata aykırı şekilde ışık donanımı bulunduğu tespit edildi.Çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen sürücü Muhammed Sürmeli (32) yakalandı.Logo-çakar-reklam"Yakışıklı güvenlik" lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Sürmeli'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "izinsiz reklam-logo kullanmak", "usulsüz çakar kullanmak", "cam filmi" ve "teknik değişiklik" maddelerinden toplam 142 bin 255 lira idari para cezası kesildi.Sürmeli'nin sürücü belgesine 1 ay süreyle el konulurken aracı da 30 gün boyunca trafikten menedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231203/sosyal-medya-fenomenlerinin-hayran-bulusmasinda-ortalik-karisti-sopalarla-birbirlerine-saldirdilar-1078032686.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güvenlik, trafik cezası, yakışıklı güvenlik