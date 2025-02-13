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Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?
Sputnik Türkiye
Ramazan ayının ilk orucu, 2025 yılı imsakiye bilgilerine göre 1 Mart'ta tutulacak. Ramazan İmsakiyesi 2025'e göre bu yıl Adana'da ilk iftar 18.39'da... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
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Ramazan Bayramı tarihi ile birlikte ilk oruç tarihi merak konusu olmaya devam ediyor. İlk oruç ne zaman 2025?Ramazan ayının ilk orucu, 2025 yılı imsakiye bilgilerine göre 1 Mart'ta tutulacak. İlk sahur ne zaman?28 Şubat Cuma gününü 1 Mart'a bağlayan gece ilk sahura kalkacak olan Müslümanlar, 29 gün boyunca niyet edecek. Ramazan Bayramı ne zaman?Ramazan Bayramı ise 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan tarihinde sona erecek. Böylece Ramazan ayı sona ermiş olacak. Peki, 2025 imsakiye bilgilerine göre iftar ve sahur saatleri illere göre nasıl şekillenecek, bayram tatili kaç gün? İşte, o detaylarRamazan İmsakiyesi 2025 İllere göre iftar ve sahur saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Buna göre ilk gün içinİstanbul'da sahur 06.07'de, iftar 19.01'de,Ankara'da sahur 05.52'de, iftar 18.47'de,Bursa'da sahur 06.07'de, iftar 19.02'de,İzmir'de sahur 06.16'da, iftar 19.11'de,Adana'da sahur 05.44'te, iftar 18.39'da gerçekleşecek.Diğer illerin tüm günleri kapsayan iftar ve sahur saatleri ise şu şekilde;Ramazan tatili hangi gün?Tüm illerin ramazan imsakiyesini ve illere göre iftar, sahur ve teravih namazı saatlerini aşağıdaki linke tıkladıktan sonra ilinizi seçerek kolayca takvim olarak görüntüleyebilirsiniz.
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Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

10:42 13.02.2025
© AARamazan
Ramazan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AA
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Ramazan ayının ilk orucu, 2025 yılı imsakiye bilgilerine göre 1 Mart'ta tutulacak. Ramazan İmsakiyesi 2025'e göre bu yıl Adana'da ilk iftar 18.39'da gerçekleşecek. 2025'in son iftarı ise 19.05'e denk gelecek. Peki, oruç ne zaman başlayacak ve Ramazan ayının son günü ya da diğer bir deyişle Ramazan Bayramı ne zaman gerçekleşecek?
Ramazan Bayramı tarihi ile birlikte ilk oruç tarihi merak konusu olmaya devam ediyor.

İlk oruç ne zaman 2025?

Ramazan ayının ilk orucu, 2025 yılı imsakiye bilgilerine göre 1 Mart'ta tutulacak.

İlk sahur ne zaman?

28 Şubat Cuma gününü 1 Mart'a bağlayan gece ilk sahura kalkacak olan Müslümanlar, 29 gün boyunca niyet edecek.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı ise 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan tarihinde sona erecek. Böylece Ramazan ayı sona ermiş olacak.
Peki, 2025 imsakiye bilgilerine göre iftar ve sahur saatleri illere göre nasıl şekillenecek, bayram tatili kaç gün? İşte, o detaylar

Ramazan İmsakiyesi 2025

İllere göre iftar ve sahur saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Buna göre ilk gün için
İstanbul'da sahur 06.07'de, iftar 19.01'de,
Ankara'da sahur 05.52'de, iftar 18.47'de,
Bursa'da sahur 06.07'de, iftar 19.02'de,
İzmir'de sahur 06.16'da, iftar 19.11'de,
Adana'da sahur 05.44'te, iftar 18.39'da gerçekleşecek.Diğer illerin tüm günleri kapsayan iftar ve sahur saatleri ise şu şekilde;

Ramazan tatili hangi gün?

Tüm illerin ramazan imsakiyesini ve illere göre iftar, sahur ve teravih namazı saatlerini aşağıdaki linke tıkladıktan sonra ilinizi seçerek kolayca takvim olarak görüntüleyebilirsiniz.
Ramazan Bayramı 2025

30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı (1. Gün)

31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı (2. Gün)

01 Nisan 2025 Salı

Ramazan Bayramı (3. Gün)

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