https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/elon-musk-reutersa-hedef-kitleleri-yaniltmak-icin-milyonlarca-dolar-odendi-1093638046.html

Elon Musk: Reuters’a hedef kitleleri yanıltmak için milyonlarca dolar ödendi

Elon Musk: Reuters’a hedef kitleleri yanıltmak için milyonlarca dolar ödendi

Sputnik Türkiye

ABD'li iş insanı Elon Musk, Reuters haber ajansına hedef kitlelerini yanıltması için ABD hükümeti tarafından milyonlarca dolar ödendiğini belirtti. 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T16:10+0300

2025-02-13T16:10+0300

2025-02-13T16:10+0300

dünya

abd

elon musk

reuters

abd hükümet verimliliği bakanlığı (doge)

musk

associated press (ap)

the new york times (nyt)

abd savunma bakanlığı (pentagon)

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ABD’li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk, Reuters’ı eleştirerek ABD hükümeti tarafından ajansa hedef kitleleri yanıltması için milyonlarca dolar ödeme yapıldığını ifade etti.ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Reuters’a ‘sosyolojik’ projeler için 9 milyon dolar ödediğine dikkat çeken bir sosyal medya kullanıcısının bu yöndeki sorusunu yanıtlayan Musk, “ABD hükümeti ‘büyük çaplı kamuoyu yanıltması’ için milyonlarca dolar ödüyordu. Anlaşmada tam olarak söylenen de budur” ifadelerini kullandı.ABD’li iş insanı ayrıca ajans hakkında ‘tam bir sahtekarlık’ ifadelerini kullanmaktan da çekinmedi.Musk, daha önce New York Times’ı da ABD Anayasası’nın Birinci Değişikliği ile güvence altına alınan ifade özgürlüğüne saldırmakla suçlamıştı.Reuters ve Associated Press gibi haber ajanslarını da eleştiren Musk, Reuters’i ‘dünyanın geleneksel medyasının en kötüsü’ olarak tanımlamış, ayrıca Tesla’nın ekonomik ve yatırım faaliyetleriyle ilgili haberlerin kalitesinden memnun olmadığını dile getirmişti.Associated Press’i ise ‘aşırı solcu bir propaganda makinesi’ olarak nitelendiriren Musk, Joe Biden’ın kamuoyu önündeki bazı olaylarla ilgili bilgileri inkar etme çabalarını da eleştirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/elon-musk-iflas-edebiliriz-demisti-abd-butcesi-ocakta-129-milyar-dolar-acik-verdi-1093617192.html

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abd, elon musk, reuters, abd hükümet verimliliği bakanlığı (doge), musk, associated press (ap), the new york times (nyt), abd savunma bakanlığı (pentagon)