Çiçekçiler, Sevgililer Günü'ne hazır

Ankara’da çiçekçi esnafı, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde müşterilerine geniş bir yelpazede ürün sunabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
Ankara’da çiçekçi esnafı, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde müşterilerine geniş bir yelpazede ürün sunabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
Sevgisini çiçekle ifade etmek isteyenlerin uğrak yeri olan çiçekçiler; başta gül olmak üzere, orkide, gerbera, begonya, açelya, frezya, papatya ve lisyantus gibi çok sayıda rengarenk çiçekle donatıldı.
Sevgisini çiçekle ifade etmek isteyenlerin uğrak yeri olan çiçekçiler; başta gül olmak üzere, orkide, gerbera, begonya, açelya, frezya, papatya ve lisyantus gibi çok sayıda rengarenk çiçekle donatıldı.
Sevgililer Günü, aşkı kutlamak için özel bir gün olarak başladı, ancak günümüzde tüketim çılgınlığının öne çıktığı bir döneme dönüştü.
Sevgililer Günü, aşkı kutlamak için özel bir gün olarak başladı, ancak günümüzde tüketim çılgınlığının öne çıktığı bir döneme dönüştü.
Sevgililer Günü’nün kökeni, Roma Katolik Kilisesi’ne dayanıyor. Efsaneye göre, Aziz Valentin isimli bir rahip, imparatorluk tarafından yasaklanan evlilikleri gizlice kıymış ve bu nedenle öldürülmüş bir tarihi figür.
Sevgililer Günü’nün kökeni, Roma Katolik Kilisesi’ne dayanıyor. Efsaneye göre, Aziz Valentin isimli bir rahip, imparatorluk tarafından yasaklanan evlilikleri gizlice kıymış ve bu nedenle öldürülmüş bir tarihi figür.
Bu olaydan sonra Aziz Valentin, aşk ve bağlılığın sembolü olarak anılmaya başlanıyor ve idam tarihi olan 14 Şubat günü onun anısına "Sevgililer Günü" olarak kutlanıyor.
Bu olaydan sonra Aziz Valentin, aşk ve bağlılığın sembolü olarak anılmaya başlanıyor ve idam tarihi olan 14 Şubat günü onun anısına "Sevgililer Günü" olarak kutlanıyor.
14 Şubat, Orta Çağ’da özellikle İngiltere ve Fransa’da romantizmin başlangıç günü olarak kabul görmüş, zamanla dünya genelinde popülerleşmişti. Günümüzde ise tüm dünyada romantik bir kutlama günü olarak benimsendi.
14 Şubat, Orta Çağ’da özellikle İngiltere ve Fransa’da romantizmin başlangıç günü olarak kabul görmüş, zamanla dünya genelinde popülerleşmişti. Günümüzde ise tüm dünyada romantik bir kutlama günü olarak benimsendi.
Sevgililer Günü, çiftler için romantik buluşmalar, sürprizler ve özel anlar planlamak anlamına gelir. Kırmızı gül veya çiçek buketi en çok tercih edilen Sevgililer Günü hediyesi olarak popülerliğini koruyor.
Sevgililer Günü, çiftler için romantik buluşmalar, sürprizler ve özel anlar planlamak anlamına gelir. Kırmızı gül veya çiçek buketi en çok tercih edilen Sevgililer Günü hediyesi olarak popülerliğini koruyor.
ABD’de 2023 yılında bu gün için yapılan harcamalar 26 milyar doları aştı. Çiçekler, çikolatalar, mücevherler ve lüks hediyeler, tüketimin en önemli kalemlerini oluşturuyor.
ABD’de 2023 yılında bu gün için yapılan harcamalar 26 milyar doları aştı. Çiçekler, çikolatalar, mücevherler ve lüks hediyeler, tüketimin en önemli kalemlerini oluşturuyor.
Gül buketlerinin fiyatları ise 700 TL ile 6 bin TL arasında değişiyor.
Gül buketlerinin fiyatları ise 700 TL ile 6 bin TL arasında değişiyor.
Sevgililer Günü yaklaşırken, seralarda adet fiyatı 20 lira olan kırmızı güllerin fiyatı, çiçekçilere ulaştığında dikkat çekici bir şekilde artarak 100 liraya kadar çıktı.
Sevgililer Günü yaklaşırken, seralarda adet fiyatı 20 lira olan kırmızı güllerin fiyatı, çiçekçilere ulaştığında dikkat çekici bir şekilde artarak 100 liraya kadar çıktı.