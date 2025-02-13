Çiçekçiler, Sevgililer Günü'ne hazır

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Sevgililer Günü’nün kökeni, Roma Katolik Kilisesi’ne dayanıyor. Efsaneye göre, Aziz Valentin isimli bir rahip, imparatorluk tarafından yasaklanan evlilikleri gizlice kıymış ve bu nedenle öldürülmüş bir tarihi figür.