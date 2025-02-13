Çiçekçiler, Sevgililer Günü'ne hazır

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan USAID fonlamalarını anlattı: ‘ABD’de küresel hegemonya araçları çöküyor’
06:43
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Donald Trump, Ukrayna'dan yardımları karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istedi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
TFF eski başkanı Büyükekşi hakkında suç duyurusu
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Nerses Bebek: 'Beyni etkileyen her türlü hadise epilepsi nöbetine yol açabilir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Geçmişten geleceğe uzanan ülkemizdeki geleneksel kutlamalar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Karanlıkta ekrana bakmak miyop riskini artırıyor: ‘Ortamın ışıklı olmasına özen gösterin’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Münih Güvenlik Konferansı'nın ana gündemi: Çok kutupluluk
19:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Pandemi tedbirleri kapsamında getirilen müzik yasağı 13 ay sonra iptal edildi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İliç faciasının birinci yılında dava süreci  
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İstanbul'da 2 milyar TL'lik sahte kanser ilacı operasyonu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Ülkemizdeki geleneksel kutlamalar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
2025 yılında yapay zekayı neler bekliyor
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Çayırhan işçileri anlatıyor: Özelleştirmede ısrar edilirse ne yapacaklar?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/1093641196.html
Çiçekçiler, Sevgililer Günü'ne hazır
Çiçekçiler, Sevgililer Günü'ne hazır
Sputnik Türkiye
Ankara’da çiçekçi esnafı, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazır. Çiçekçiler, rengarenk buketler ve güllerle dolup taştı. 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T17:19+0300
2025-02-13T17:19+0300
multimedya
fotoğraf
14 şubat sevgililer günü
sevgililer günü
çiçek
çiçekçi
çiçekçiler
gül
gül buketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0d/1093639713_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_472e85228f098b3cba5d1e8a8f615110.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0d/1093639713_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_6509acd6832d0534fd44c9da6a75e985.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, 14 şubat sevgililer günü, sevgililer günü, çiçek, çiçekçi, çiçekçiler, gül, gül buketi, çiçekler
фото, fotoğraf, 14 şubat sevgililer günü, sevgililer günü, çiçek, çiçekçi, çiçekçiler, gül, gül buketi, çiçekler

Çiçekçiler, Sevgililer Günü'ne hazır

17:19 13.02.2025
Abone ol
Ankara’da çiçekçi esnafı, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazır. Çiçekçiler, rengarenk buketler ve güllerle dolup taştı.
© AA / Mehmet Futsi

Ankara’da çiçekçi esnafı, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde müşterilerine geniş bir yelpazede ürün sunabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ankara’da çiçekçi esnafı, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde müşterilerine geniş bir yelpazede ürün sunabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor. - Sputnik Türkiye
1/10
© AA / Mehmet Futsi

Ankara’da çiçekçi esnafı, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde müşterilerine geniş bir yelpazede ürün sunabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

© AA / Mehmet Futsi

Sevgisini çiçekle ifade etmek isteyenlerin uğrak yeri olan çiçekçiler; başta gül olmak üzere, orkide, gerbera, begonya, açelya, frezya, papatya ve lisyantus gibi çok sayıda rengarenk çiçekle donatıldı.

Sevgisini çiçekle ifade etmek isteyenlerin uğrak yeri olan çiçekçiler; başta gül olmak üzere, orkide, gerbera, begonya, açelya, frezya, papatya ve lisyantus gibi çok sayıda rengarenk çiçekle donatıldı. - Sputnik Türkiye
2/10
© AA / Mehmet Futsi

Sevgisini çiçekle ifade etmek isteyenlerin uğrak yeri olan çiçekçiler; başta gül olmak üzere, orkide, gerbera, begonya, açelya, frezya, papatya ve lisyantus gibi çok sayıda rengarenk çiçekle donatıldı.

© AA / Mehmet Futsi

Sevgililer Günü, aşkı kutlamak için özel bir gün olarak başladı, ancak günümüzde tüketim çılgınlığının öne çıktığı bir döneme dönüştü.

Sevgililer Günü, aşkı kutlamak için özel bir gün olarak başladı, ancak günümüzde tüketim çılgınlığının öne çıktığı bir döneme dönüştü. - Sputnik Türkiye
3/10
© AA / Mehmet Futsi

Sevgililer Günü, aşkı kutlamak için özel bir gün olarak başladı, ancak günümüzde tüketim çılgınlığının öne çıktığı bir döneme dönüştü.

© AA / Mehmet Futsi

Sevgililer Günü’nün kökeni, Roma Katolik Kilisesi’ne dayanıyor. Efsaneye göre, Aziz Valentin isimli bir rahip, imparatorluk tarafından yasaklanan evlilikleri gizlice kıymış ve bu nedenle öldürülmüş bir tarihi figür.

Sevgililer Günü’nün kökeni, Roma Katolik Kilisesi’ne dayanıyor. Efsaneye göre, Aziz Valentin isimli bir rahip, imparatorluk tarafından yasaklanan evlilikleri gizlice kıymış ve bu nedenle öldürülmüş bir tarihi figür. - Sputnik Türkiye
4/10
© AA / Mehmet Futsi

Sevgililer Günü’nün kökeni, Roma Katolik Kilisesi’ne dayanıyor. Efsaneye göre, Aziz Valentin isimli bir rahip, imparatorluk tarafından yasaklanan evlilikleri gizlice kıymış ve bu nedenle öldürülmüş bir tarihi figür.

© AA / Mehmet Futsi

Bu olaydan sonra Aziz Valentin, aşk ve bağlılığın sembolü olarak anılmaya başlanıyor ve idam tarihi olan 14 Şubat günü onun anısına "Sevgililer Günü" olarak kutlanıyor.

Bu olaydan sonra Aziz Valentin, aşk ve bağlılığın sembolü olarak anılmaya başlanıyor ve idam tarihi olan 14 Şubat günü onun anısına &quot;Sevgililer Günü&quot; olarak kutlanıyor. - Sputnik Türkiye
5/10
© AA / Mehmet Futsi

Bu olaydan sonra Aziz Valentin, aşk ve bağlılığın sembolü olarak anılmaya başlanıyor ve idam tarihi olan 14 Şubat günü onun anısına "Sevgililer Günü" olarak kutlanıyor.

© AA / Mehmet Futsi

14 Şubat, Orta Çağ’da özellikle İngiltere ve Fransa’da romantizmin başlangıç günü olarak kabul görmüş, zamanla dünya genelinde popülerleşmişti. Günümüzde ise tüm dünyada romantik bir kutlama günü olarak benimsendi.

14 Şubat, Orta Çağ’da özellikle İngiltere ve Fransa’da romantizmin başlangıç günü olarak kabul görmüş, zamanla dünya genelinde popülerleşmişti. Günümüzde ise tüm dünyada romantik bir kutlama günü olarak benimsendi. - Sputnik Türkiye
6/10
© AA / Mehmet Futsi

14 Şubat, Orta Çağ’da özellikle İngiltere ve Fransa’da romantizmin başlangıç günü olarak kabul görmüş, zamanla dünya genelinde popülerleşmişti. Günümüzde ise tüm dünyada romantik bir kutlama günü olarak benimsendi.

© AA / Mehmet Futsi

Sevgililer Günü, çiftler için romantik buluşmalar, sürprizler ve özel anlar planlamak anlamına gelir. Kırmızı gül veya çiçek buketi en çok tercih edilen Sevgililer Günü hediyesi olarak popülerliğini koruyor.

Sevgililer Günü, çiftler için romantik buluşmalar, sürprizler ve özel anlar planlamak anlamına gelir. Kırmızı gül veya çiçek buketi en çok tercih edilen Sevgililer Günü hediyesi olarak popülerliğini koruyor. - Sputnik Türkiye
7/10
© AA / Mehmet Futsi

Sevgililer Günü, çiftler için romantik buluşmalar, sürprizler ve özel anlar planlamak anlamına gelir. Kırmızı gül veya çiçek buketi en çok tercih edilen Sevgililer Günü hediyesi olarak popülerliğini koruyor.

© AA / Mehmet Futsi

ABD’de 2023 yılında bu gün için yapılan harcamalar 26 milyar doları aştı. Çiçekler, çikolatalar, mücevherler ve lüks hediyeler, tüketimin en önemli kalemlerini oluşturuyor.

ABD’de 2023 yılında bu gün için yapılan harcamalar 26 milyar doları aştı. Çiçekler, çikolatalar, mücevherler ve lüks hediyeler, tüketimin en önemli kalemlerini oluşturuyor. - Sputnik Türkiye
8/10
© AA / Mehmet Futsi

ABD’de 2023 yılında bu gün için yapılan harcamalar 26 milyar doları aştı. Çiçekler, çikolatalar, mücevherler ve lüks hediyeler, tüketimin en önemli kalemlerini oluşturuyor.

© AA / Mehmet Futsi

Gül buketlerinin fiyatları ise 700 TL ile 6 bin TL arasında değişiyor.

Gül buketlerinin fiyatları ise 700 TL ile 6 bin TL arasında değişiyor. - Sputnik Türkiye
9/10
© AA / Mehmet Futsi

Gül buketlerinin fiyatları ise 700 TL ile 6 bin TL arasında değişiyor.

© AA / Mehmet Futsi

Sevgililer Günü yaklaşırken, seralarda adet fiyatı 20 lira olan kırmızı güllerin fiyatı, çiçekçilere ulaştığında dikkat çekici bir şekilde artarak 100 liraya kadar çıktı.

Sevgililer Günü yaklaşırken, seralarda adet fiyatı 20 lira olan kırmızı güllerin fiyatı, çiçekçilere ulaştığında dikkat çekici bir şekilde artarak 100 liraya kadar çıktı. - Sputnik Türkiye
10/10
© AA / Mehmet Futsi

Sevgililer Günü yaklaşırken, seralarda adet fiyatı 20 lira olan kırmızı güllerin fiyatı, çiçekçilere ulaştığında dikkat çekici bir şekilde artarak 100 liraya kadar çıktı.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала