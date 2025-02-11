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Kamerun'da Türkiye-Kamerun Dostluk Parkı açıldı
Kamerun'da Türkiye-Kamerun Dostluk Parkı açıldı
Sputnik Türkiye
Kamerun'un ekonomi başkenti Douala'da, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Türkiye-Kamerun Dostluk Parkı yapıldı. Açılış... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, kamerun, dostluk, park, douala, tika
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, kamerun, dostluk, park, douala, tika

Kamerun'da Türkiye-Kamerun Dostluk Parkı açıldı

14:02 11.02.2025
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Kamerun'un ekonomi başkenti Douala'da, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Türkiye-Kamerun Dostluk Parkı yapıldı. Açılış törenine yetkili isimlerde dahil olmak üzere birçok davetli katıldı.
© AA / Ahmet Emin Dönmez

Kamerun'un en büyük şehri olan Douala'da kurulan Türkiye-Kamerun Dostluk Parkı, resmi törenle açıldı.

Kamerun&#x27;un en büyük şehri olan Douala&#x27;da kurulan Türkiye-Kamerun Dostluk Parkı, resmi törenle açıldı. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Ahmet Emin Dönmez

Kamerun'un en büyük şehri olan Douala'da kurulan Türkiye-Kamerun Dostluk Parkı, resmi törenle açıldı.

© AA / Ahmet Emin Dönmez

Açılış törenine Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Douala Belediye Başkanı Roger Mbassa Ndine, TİKA Yaounde Koordinatörü Melih Çağatay Artunay'da dahil olmak üzere davetliler katıldı.

Açılış törenine Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Douala Belediye Başkanı Roger Mbassa Ndine, TİKA Yaounde Koordinatörü Melih Çağatay Artunay&#x27;da dahil olmak üzere davetliler katıldı. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Ahmet Emin Dönmez

Açılış törenine Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Douala Belediye Başkanı Roger Mbassa Ndine, TİKA Yaounde Koordinatörü Melih Çağatay Artunay'da dahil olmak üzere davetliler katıldı.

© AA / Ahmet Emin Dönmez

Dostluk parkı, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından kuruldu.

Dostluk parkı, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından kuruldu. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Ahmet Emin Dönmez

Dostluk parkı, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından kuruldu.

© AA / Ahmet Emin Dönmez

Dostluk parkının iki halk arasındaki tarihi ve kültürel bağlarını kuvvetlendirmesi hedefleniyor.

Dostluk parkının iki halk arasındaki tarihi ve kültürel bağlarını kuvvetlendirmesi hedefleniyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Ahmet Emin Dönmez

Dostluk parkının iki halk arasındaki tarihi ve kültürel bağlarını kuvvetlendirmesi hedefleniyor.

© AA / Ahmet Emin Dönmez

Halka açık olacak olan dostluk parkı, Kamerun halkının günlük hayatında vakit geçirebileceği, etkinlikler düzenleyebileceği bir alan.

Halka açık olacak olan dostluk parkı, Kamerun halkının günlük hayatında vakit geçirebileceği, etkinlikler düzenleyebileceği bir alan. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Ahmet Emin Dönmez

Halka açık olacak olan dostluk parkı, Kamerun halkının günlük hayatında vakit geçirebileceği, etkinlikler düzenleyebileceği bir alan.

© AA / Ahmet Emin Dönmez

Dostluk parkı, TİKA tarafından Kamerun'un başkenti Douala'da kuruldu.

Dostluk parkı, TİKA tarafından Kamerun&#x27;un başkenti Douala&#x27;da kuruldu. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Ahmet Emin Dönmez

Dostluk parkı, TİKA tarafından Kamerun'un başkenti Douala'da kuruldu.

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