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Kamerun'da Türkiye-Kamerun Dostluk Parkı açıldı
Kamerun'da Türkiye-Kamerun Dostluk Parkı açıldı
Sputnik Türkiye
Kamerun'un ekonomi başkenti Douala'da, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Türkiye-Kamerun Dostluk Parkı yapıldı. Açılış... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T14:02+0300
2025-02-11T14:02+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, kamerun, dostluk, park, douala, tika
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, kamerun, dostluk, park, douala, tika
Kamerun'da Türkiye-Kamerun Dostluk Parkı açıldı
Kamerun'un ekonomi başkenti Douala'da, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Türkiye-Kamerun Dostluk Parkı yapıldı. Açılış törenine yetkili isimlerde dahil olmak üzere birçok davetli katıldı.
© AA / Ahmet Emin Dönmez
Kamerun'un en büyük şehri olan Douala'da kurulan Türkiye-Kamerun Dostluk Parkı, resmi törenle açıldı.
Kamerun'un en büyük şehri olan Douala'da kurulan Türkiye-Kamerun Dostluk Parkı, resmi törenle açıldı.
© AA / Ahmet Emin Dönmez
Açılış törenine Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Douala Belediye Başkanı Roger Mbassa Ndine, TİKA Yaounde Koordinatörü Melih Çağatay Artunay'da dahil olmak üzere davetliler katıldı.
Açılış törenine Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Douala Belediye Başkanı Roger Mbassa Ndine, TİKA Yaounde Koordinatörü Melih Çağatay Artunay'da dahil olmak üzere davetliler katıldı.
© AA / Ahmet Emin Dönmez
Dostluk parkı, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından kuruldu.
Dostluk parkı, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından kuruldu.
© AA / Ahmet Emin Dönmez
Dostluk parkının iki halk arasındaki tarihi ve kültürel bağlarını kuvvetlendirmesi hedefleniyor.
Dostluk parkının iki halk arasındaki tarihi ve kültürel bağlarını kuvvetlendirmesi hedefleniyor.
© AA / Ahmet Emin Dönmez
Halka açık olacak olan dostluk parkı, Kamerun halkının günlük hayatında vakit geçirebileceği, etkinlikler düzenleyebileceği bir alan.
Halka açık olacak olan dostluk parkı, Kamerun halkının günlük hayatında vakit geçirebileceği, etkinlikler düzenleyebileceği bir alan.
© AA / Ahmet Emin Dönmez
Dostluk parkı, TİKA tarafından Kamerun'un başkenti Douala'da kuruldu.
Dostluk parkı, TİKA tarafından Kamerun'un başkenti Douala'da kuruldu.