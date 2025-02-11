Kamerun'da Türkiye-Kamerun Dostluk Parkı açıldı

Kamerun'un ekonomi başkenti Douala'da, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Türkiye-Kamerun Dostluk Parkı yapıldı. Açılış törenine yetkili isimlerde dahil olmak üzere birçok davetli katıldı.