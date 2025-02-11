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10 yıl geçti: Özgecan Aslan’ın acısı hâlâ taze
10 yıl geçti: Özgecan Aslan’ın acısı hâlâ taze
Sputnik Türkiye
Mersin’in Tarsus ilçesinde, 11 Şubat 2015’te bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, ölümünün 10. yılında anılıyor. Necmittin... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T12:52+0300
2025-02-11T12:52+0300
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özgecan aslan
özgecan aslan cinayeti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015 tarihinde evine gitmek için minibüsüe binen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, şoför Ahmet Suphi Altındöken ve Necmettin Altındöken ile Fatih Gökçe tarafından katledildi. Genç kızı bıçaklayarak öldüren sanıklar, cesedini benzin dökerek yaktıktan sonra Cin Deresi yatağına attı. 13 Şubat sabahı, gösterilen noktada yanmış cesedi bulundu. Özgecan’ın vahşice katledilmesi, kadına yönelik şiddetin sembol olaylarından biri haline geldi ve büyük toplumsal tepki uyandırdı.Özgecan Aslan cinayetinde sanıklar ne ceza aldı?Özgecan Aslan cinayeti davasında yargılanan Ahmet Suphi Altındöken, Necmittin Altındöken ve Fatih Gökçe, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, "kasten öldürme" suçundan verilen cezaları onayladı.Ancak Fatih Gökçe hakkında "cinsel saldırı" suçundan verilen 24 yıl hapis cezası, delil yetersizliği nedeniyle bozuldu. Yeniden görülen davada, Gökçe bu kez 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını onaylayarak cezanın kesinleşmesine hükmetti.Cinayetin faili cezaevinde öldürüldüCinayeti işleyen minibüs şoförü Ahmet Suphi Altındöken, 11 Nisan 2016’da Adana F Tipi Kapalı Cezaevi’nde başka bir mahkûm tarafından silahla vurularak öldürüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Altındöken, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Ailesi, güvenlik gerekçesiyle cenazenin defnedildiği yeri açıklamadı. Öldürülen sanığın cenazesi, ismi gizli tutulan bir mezarlığa gömüldü.Katillerin geçmişiCinayetin baş failleri Ahmet Suphi Altındöken ve babası Necmittin Altındöken, Tarsus’un varlıklı ailelerinden birine mensuptu. Ancak aile, kuyumculuk işinden iflas ettikten sonra minibüs şoförlüğü yapmaya başladı.Baba Necmittin Altındöken, olaydan önce kaçakçılık ve trafik suçu kayıtlarına sahipti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240211/ozgecan-aslan-olumunun-9-yilinda-mezari-basinda-anildi-ozgemden-sonra-5-bin-kadin-olduruldu-1080624882.html
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10 yıl geçti: Özgecan Aslan’ın acısı hâlâ taze

12:52 11.02.2025
© AP Photo / Burhan OzbiliciÖzgecan Aslan
Özgecan Aslan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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Mersin’in Tarsus ilçesinde, 11 Şubat 2015’te bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, ölümünün 10. yılında anılıyor. Necmittin Altındöken ve Fatih Gökçe tarafından katledilen genç kızın acısı, aradan geçen yıllara rağmen hafızalardaki tazeliğini koruyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015 tarihinde evine gitmek için minibüsüe binen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, şoför Ahmet Suphi Altındöken ve Necmettin Altındöken ile Fatih Gökçe tarafından katledildi. Genç kızı bıçaklayarak öldüren sanıklar, cesedini benzin dökerek yaktıktan sonra Cin Deresi yatağına attı. 13 Şubat sabahı, gösterilen noktada yanmış cesedi bulundu. Özgecan’ın vahşice katledilmesi, kadına yönelik şiddetin sembol olaylarından biri haline geldi ve büyük toplumsal tepki uyandırdı.

Özgecan Aslan cinayetinde sanıklar ne ceza aldı?

Özgecan Aslan cinayeti davasında yargılanan Ahmet Suphi Altındöken, Necmittin Altındöken ve Fatih Gökçe, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, "kasten öldürme" suçundan verilen cezaları onayladı.
Ancak Fatih Gökçe hakkında "cinsel saldırı" suçundan verilen 24 yıl hapis cezası, delil yetersizliği nedeniyle bozuldu. Yeniden görülen davada, Gökçe bu kez 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını onaylayarak cezanın kesinleşmesine hükmetti.

Cinayetin faili cezaevinde öldürüldü

Cinayeti işleyen minibüs şoförü Ahmet Suphi Altındöken, 11 Nisan 2016’da Adana F Tipi Kapalı Cezaevi’nde başka bir mahkûm tarafından silahla vurularak öldürüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Altındöken, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ailesi, güvenlik gerekçesiyle cenazenin defnedildiği yeri açıklamadı. Öldürülen sanığın cenazesi, ismi gizli tutulan bir mezarlığa gömüldü.

Katillerin geçmişi

Cinayetin baş failleri Ahmet Suphi Altındöken ve babası Necmittin Altındöken, Tarsus’un varlıklı ailelerinden birine mensuptu. Ancak aile, kuyumculuk işinden iflas ettikten sonra minibüs şoförlüğü yapmaya başladı.
Baba Necmittin Altındöken, olaydan önce kaçakçılık ve trafik suçu kayıtlarına sahipti.
Özgecan Aslan kabri başında anıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2024
TÜRKİYE
Özgecan Aslan ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı: 'Özgemden sonra 5 bin kadın öldürüldü'
11 Şubat 2024, 15:05
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