https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/10-yil-gecti-ozgecan-aslanin-acisi-hl-taze-1093560057.html

10 yıl geçti: Özgecan Aslan’ın acısı hâlâ taze

10 yıl geçti: Özgecan Aslan’ın acısı hâlâ taze

Sputnik Türkiye

Mersin’in Tarsus ilçesinde, 11 Şubat 2015’te bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, ölümünün 10. yılında anılıyor. Necmittin... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T12:52+0300

2025-02-11T12:52+0300

2025-02-11T12:52+0300

türkiye

özgecan aslan

özgecan aslan cinayeti

kadın cinayeti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015 tarihinde evine gitmek için minibüsüe binen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, şoför Ahmet Suphi Altındöken ve Necmettin Altındöken ile Fatih Gökçe tarafından katledildi. Genç kızı bıçaklayarak öldüren sanıklar, cesedini benzin dökerek yaktıktan sonra Cin Deresi yatağına attı. 13 Şubat sabahı, gösterilen noktada yanmış cesedi bulundu. Özgecan’ın vahşice katledilmesi, kadına yönelik şiddetin sembol olaylarından biri haline geldi ve büyük toplumsal tepki uyandırdı.Özgecan Aslan cinayetinde sanıklar ne ceza aldı?Özgecan Aslan cinayeti davasında yargılanan Ahmet Suphi Altındöken, Necmittin Altındöken ve Fatih Gökçe, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, "kasten öldürme" suçundan verilen cezaları onayladı.Ancak Fatih Gökçe hakkında "cinsel saldırı" suçundan verilen 24 yıl hapis cezası, delil yetersizliği nedeniyle bozuldu. Yeniden görülen davada, Gökçe bu kez 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını onaylayarak cezanın kesinleşmesine hükmetti.Cinayetin faili cezaevinde öldürüldüCinayeti işleyen minibüs şoförü Ahmet Suphi Altındöken, 11 Nisan 2016’da Adana F Tipi Kapalı Cezaevi’nde başka bir mahkûm tarafından silahla vurularak öldürüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Altındöken, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Ailesi, güvenlik gerekçesiyle cenazenin defnedildiği yeri açıklamadı. Öldürülen sanığın cenazesi, ismi gizli tutulan bir mezarlığa gömüldü.Katillerin geçmişiCinayetin baş failleri Ahmet Suphi Altındöken ve babası Necmittin Altındöken, Tarsus’un varlıklı ailelerinden birine mensuptu. Ancak aile, kuyumculuk işinden iflas ettikten sonra minibüs şoförlüğü yapmaya başladı.Baba Necmittin Altındöken, olaydan önce kaçakçılık ve trafik suçu kayıtlarına sahipti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240211/ozgecan-aslan-olumunun-9-yilinda-mezari-basinda-anildi-ozgemden-sonra-5-bin-kadin-olduruldu-1080624882.html

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