https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/bulasik-makinesinin-omrunu-kisaltan-3-hatayi-uzmanlar-tek-tek-acikladi-onceden-durulamak-zararli-mi-1093521557.html

Bulaşık makinesinin ömrünü kısaltan 3 hatayı uzmanlar tek tek açıkladı: Önceden durulamak zararlı mı?

Bulaşık makinesinin ömrünü kısaltan 3 hatayı uzmanlar tek tek açıkladı: Önceden durulamak zararlı mı?

Sputnik Türkiye

Bulaşık makinenizin uzun yıllar sorunsuz çalışmasını istiyorsanız, bu yaygın hatalardan kaçının! Uzmanlar, makinenin tam dolu çalıştırılmasından, süzgeçlerin... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T09:28+0300

2025-02-10T09:28+0300

2025-02-10T09:28+0300

yaşam

bulaşık

bulaşık deterjanı

bulaşık makinesi

sağlık

tamir

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Evlerin vazgeçilmezi haline gelen bulaşık makineleri, doğru kullanıldığında uzun yıllar sorunsuz çalışabiliyor. Ancak yaygın kullanım hataları, bu cihazların ömrünü kısaltabiliyor. Uzmanlar, bulaşık makinesi kullanıcılarının sıkça yaptığı 3 kritik hatayı açıkladı: tam dolu çalıştırma, süzgeçlerin ihmal edilmesi ve ön durulama.1. Bulaşık makinesini her zaman tam döngüde çalıştırmayınBulaşık makinesinin her zaman tam dolu çalıştırılması gerektiği yanılgısı, cihazın ömrünü olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, makinenin “eko” modu veya daha kısa programlarla çalıştırılmasını öneriyor.2. Süzgeç temizliği: İhmal etmeyinBulaşık makinelerinin düzgün çalışmasını sağlayan süzgeçler, yemek artıkları ve diğer kalıntılar nedeniyle kolayca tıkanabilir. Bu durum, makinenin performansını düşürebilir ve zamanla cihazın arızalanmasına neden olabilir.Düzenli temizlik, makinenin tıkanmasını önler ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.3. Bulaşıkları önceden durulamayınBirçok kişi, bulaşıkları makineye koymadan önce durulamanın cihazı koruyacağını düşünür. Ancak bu yaygın alışkanlık, modern bulaşık makinelerinde tam tersi bir etki yaratabilir.Bulaşık makinesinin ömrünü uzatmak i̇çin altın kurallarCihazınızı uzun süre kullanabilmek için şu önerilere dikkat edin:Bu basit adımlarla, bulaşık makinenizin performansını artırabilir ve cihazınızın ömrünü uzatabilirsiniz.Uzmanlardan son tavsiyeBulaşık makinenizin sağlığını korumak için kullanım kılavuzundaki talimatlara uymak önemlidir. Düzenli bakım ve doğru kullanım, cihazınızın verimli çalışmasını sağlar ve pahalı tamir masraflarından kaçınmanıza yardımcı olur.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/uyanmakta-zorlaniyor-musunuz-kronik-sabah-yorgunlugu-yasiyorsaniz-hemen-dikkate-alin-hangi-1093516296.html

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