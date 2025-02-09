https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/israil-ordusu-netzarim-koridorundan-cekildi-1093505993.html

İsrail ordusu, Netzarim Koridoru’ndan çekildi

İsrail ordusu, Netzarim Koridoru’ndan çekildi

Sputnik Türkiye

İsrail güçlerinin Hamas ile varılan ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirerek Gazze Şeridi’nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran... 09.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-09T13:51+0300

2025-02-09T13:51+0300

2025-02-09T13:51+0300

dünya

israil

israil ordusu

israil savunma kuvvetleri (idf)

israil-filistin sorunu

gazze şeridi

çekilme

ateşkes anlaşması

hamas

israil kamusal yayın kuruluşu (kan)

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İsrail Kamusal Yayın Kuruluşu’nun (KAN) bildirdiği üzere İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirerek, Gazze Şeridi’nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim Koridoru’ndan tamamen çekildi.Habere göre, böylece Filistinliler bundan böyle Gazze Şeridi’nin içinde engelsiz bir şekilde hareket edebilecek, İsrail güçleri ise Mısır ile sınır bölgesinde, Refah Sınır Kapısı’nın da bulunduğu bölgede ve Gazze’nin etrafındaki tampon bölgesinde konuşlanmış olacak.KAN, İsrail güçlerinin Netzarim Koridou’ndan çekilmesinin anlaşma maddeleri hayata geçirildikçe kademeli olarak devam ettiğini ve cumartesi günü tamamlandığını belirtti.Bu arada IDF, Gazze’deki stratejik noktalardan askerlerinin çekilmesine ilişkin herhangi bir resmi açıklamada bulunmadı.

israil

gazze şeridi

gazze

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