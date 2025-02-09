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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/israil-ordusu-netzarim-koridorundan-cekildi-1093505993.html
İsrail ordusu, Netzarim Koridoru’ndan çekildi
İsrail ordusu, Netzarim Koridoru’ndan çekildi
Sputnik Türkiye
İsrail güçlerinin Hamas ile varılan ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirerek Gazze Şeridi’nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran... 09.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-09T13:51+0300
2025-02-09T13:51+0300
dünya
israil
israil ordusu
israil savunma kuvvetleri (idf)
israil-filistin sorunu
gazze şeridi
çekilme
ateşkes anlaşması
hamas
israil kamusal yayın kuruluşu (kan)
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İsrail Kamusal Yayın Kuruluşu’nun (KAN) bildirdiği üzere İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirerek, Gazze Şeridi’nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim Koridoru’ndan tamamen çekildi.Habere göre, böylece Filistinliler bundan böyle Gazze Şeridi’nin içinde engelsiz bir şekilde hareket edebilecek, İsrail güçleri ise Mısır ile sınır bölgesinde, Refah Sınır Kapısı’nın da bulunduğu bölgede ve Gazze’nin etrafındaki tampon bölgesinde konuşlanmış olacak.KAN, İsrail güçlerinin Netzarim Koridou’ndan çekilmesinin anlaşma maddeleri hayata geçirildikçe kademeli olarak devam ettiğini ve cumartesi günü tamamlandığını belirtti.Bu arada IDF, Gazze’deki stratejik noktalardan askerlerinin çekilmesine ilişkin herhangi bir resmi açıklamada bulunmadı.
israil
gazze şeridi
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israil, israil ordusu, israil savunma kuvvetleri (idf), israil-filistin sorunu, gazze şeridi, çekilme, ateşkes anlaşması, hamas, israil kamusal yayın kuruluşu (kan), gazze, ortadoğu
israil, israil ordusu, israil savunma kuvvetleri (idf), israil-filistin sorunu, gazze şeridi, çekilme, ateşkes anlaşması, hamas, israil kamusal yayın kuruluşu (kan), gazze, ortadoğu

İsrail ordusu, Netzarim Koridoru’ndan çekildi

13:51 09.02.2025
© Getty Images / NurPhoto/Majdi FathiFilistinliler evlerine dönüyor
Filistinliler evlerine dönüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2025
© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi
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İsrail güçlerinin Hamas ile varılan ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirerek Gazze Şeridi’nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim Koridoru’ndan tamamen çekildiği bildirildi.
İsrail Kamusal Yayın Kuruluşu’nun (KAN) bildirdiği üzere İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirerek, Gazze Şeridi’nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim Koridoru’ndan tamamen çekildi.
Habere göre, böylece Filistinliler bundan böyle Gazze Şeridi’nin içinde engelsiz bir şekilde hareket edebilecek, İsrail güçleri ise Mısır ile sınır bölgesinde, Refah Sınır Kapısı’nın da bulunduğu bölgede ve Gazze’nin etrafındaki tampon bölgesinde konuşlanmış olacak.
KAN, İsrail güçlerinin Netzarim Koridou’ndan çekilmesinin anlaşma maddeleri hayata geçirildikçe kademeli olarak devam ettiğini ve cumartesi günü tamamlandığını belirtti.
Bu arada IDF, Gazze’deki stratejik noktalardan askerlerinin çekilmesine ilişkin herhangi bir resmi açıklamada bulunmadı.
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