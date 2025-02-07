https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/promosyon-tutari-27-bin-lirayi-asti-emekliye-en-yuksek-promosyonu-hangi-banka-veriyor-1093459604.html

Promosyon tutarı 27 bin lirayı aştı: Emekliye en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

Promosyon tutarı 27 bin lirayı aştı: Emekliye en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

Sputnik Türkiye

Emekliye en yüksek promosyon veren bankalar güncellendi. Bazı özel bankalarda promosyon tutarı ek fırsatlarla birlikte 27 bin liraya kadar yükseldi. Emekliler... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T12:16+0300

2025-02-07T12:16+0300

2025-02-07T12:19+0300

ekonomi

ziraat bankası

emekli

antalya

sgk

iş bankası

doğu ve güneydoğu

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Emekli banka promosyon ücretleri şubat ayı itibarıyla güncellendi. Peki, emekliye en yüksek hangi banka promosyon veriyor? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?Promosyon tutarı 27 bin lirayı aştıEmekli maaşlarına yeni yılda yapılan zamlar sonrasında, 2025 şubat ayında özel ve kamu bankalar promosyon tutarlarını güncelledi. Bazı bankalarda emekliye promosyon tutarına ek ödemelerle birlikte 27 bin lira ödeme yapılıyor.En yüksek hangi banka promosyon veriyor?Bankaların son açıkladığı emekli maaşı promosyonları ise belli oldu. NTV' haberine göre 2025 şubat ayı itibarıyla bankların güncel promosyon ödemeleri;İş Bankası emekli promosyonuEmekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.Maaş Aralığı0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TLHalkbank emekli promosyonuMaaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.Maaş Tutarı;10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL,15.000 TL - 19.999,99 TL olanlar 10.000 TL20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.Ziraat Bankası emekli promosyonuSGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. Emekli aylıklarını Banka aracılığı ile alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.Maaş tutarı;10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.ING Bank emekli promosyonuEmekli maaşını ING’ye taşıyanlara, 25.000 TL’ye varan nakit promosyon.SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.Akbank emekli promosyonuSGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL’ ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı!SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Şubat – 28 Şubat 2025​​​ tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.Garanti Bankası emekli promosyonu Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon! Emekli promosyon fırsatını kaçırmayın.Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.QNB emekli promosyonu15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü !Denizbank emekli promosyonuEmeklilere 20.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon!Siz de Emekliyseniz, maaşınızı DenizBank‘tan alın 20.000 TL’ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın.12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır.Yapı Kredi emekli promosyonu1 Şubat 2025 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 2.500 TL ek nakit ödül ödenir.Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 2.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.Şekerbank emekli promosyonuŞekerbank’ta maaş aralıklarına göre promosyon kazanma fırsatı sunuyoruz.Buna göre maaş aralığınız:0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;20.000 ve üzeri ise 12.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.TEB emekli promosyonuEmekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden müşteriler toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor.2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.Albaraka emekli promosyonu14 Ekim – 31 Mart tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterilerimize 15.600 TL'ye varan promosyon ve 4.400 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı!Emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 1.400 TL ödül kazanacaktır.Ayrıca müşterilerimizin bankamıza referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL, toplamda 3.000 TL ödül verilecektir.Vakıfbank emekli promosyonuMaaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme!Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.1 aylık emekli maaşı tutarı;10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.İlk Maaş Ödemesi Yapılan Ay: MartHarcama Yapılan Ay: MartEk Nakit Ödemenin Yapılacağı Ay: Nisan

antalya

doğu ve güneydoğu

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