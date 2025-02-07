https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/mahkemeden-eski-manken-deniz-akkayayi-sevindiren-haber-1093472110.html

Mahkemeden eski manken Deniz Akkaya'yı sevindiren haber

Mahkemeden eski manken Deniz Akkaya'yı sevindiren haber

Sputnik Türkiye

Eski manken Deniz Akkaya, hakkında sosyal medyadan hakime hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada verilen ev hapsi kaldırıldı. 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T16:55+0300

2025-02-07T16:55+0300

2025-02-07T16:55+0300

yaşam

deniz akkaya

ev hapsi

yargılama

tutuksuz yargılama

mahkeme

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Sosyal medya üzerinden hakime hareket ve tehdit ettiği iddiasıyla 5 yıl 11 aya kadar hapis istemiyle yargılanan eski manken Deniz Akkaya davasında yeni bir gelişme yaşandı. Akkaya hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Yurt dışı çıkış yasağı sürecekEski manken Deniz Akkaya hakkında kamu görevlisine hakaret etme suçuyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını ve hakime hakaret kastı olmadığını söyleyen Akkaya hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı. Akkaya'nın yurt dışı çıkış yasağı ile sürecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/unlu-manken-deniz-akkaya-13-yil-4-ay-hapis-cezasina-carptirildi-1092790371.html

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deniz akkaya, ev hapsi, yargılama, tutuksuz yargılama, mahkeme