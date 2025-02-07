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Mahkemeden eski manken Deniz Akkaya'yı sevindiren haber
Mahkemeden eski manken Deniz Akkaya'yı sevindiren haber
Sputnik Türkiye
Eski manken Deniz Akkaya, hakkında sosyal medyadan hakime hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada verilen ev hapsi kaldırıldı. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
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yaşam
deniz akkaya
ev hapsi
yargılama
tutuksuz yargılama
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Sosyal medya üzerinden hakime hareket ve tehdit ettiği iddiasıyla 5 yıl 11 aya kadar hapis istemiyle yargılanan eski manken Deniz Akkaya davasında yeni bir gelişme yaşandı. Akkaya hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Yurt dışı çıkış yasağı sürecekEski manken Deniz Akkaya hakkında kamu görevlisine hakaret etme suçuyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını ve hakime hakaret kastı olmadığını söyleyen Akkaya hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı. Akkaya'nın yurt dışı çıkış yasağı ile sürecek.
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deniz akkaya, ev hapsi, yargılama, tutuksuz yargılama, mahkeme
deniz akkaya, ev hapsi, yargılama, tutuksuz yargılama, mahkeme

Mahkemeden eski manken Deniz Akkaya'yı sevindiren haber

16:55 07.02.2025
© Fotoğraf : Twitter Deniz Akkaya
Deniz Akkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© Fotoğraf : Twitter
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Eski manken Deniz Akkaya, hakkında sosyal medyadan hakime hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada verilen ev hapsi kaldırıldı.
Sosyal medya üzerinden hakime hareket ve tehdit ettiği iddiasıyla 5 yıl 11 aya kadar hapis istemiyle yargılanan eski manken Deniz Akkaya davasında yeni bir gelişme yaşandı. Akkaya hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

Yurt dışı çıkış yasağı sürecek

Eski manken Deniz Akkaya hakkında kamu görevlisine hakaret etme suçuyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını ve hakime hakaret kastı olmadığını söyleyen Akkaya hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı. Akkaya'nın yurt dışı çıkış yasağı ile sürecek.
Eski manken Deniz Akkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
YAŞAM
Ünlü manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
17 Ocak, 15:30

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