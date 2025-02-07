https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/deprem-uzmani-sener-usumezsoy-anlamiyorum-diyen-sunucuyu-azarladi-al-ahmet-ercani-anlatsin-o-zaman-1093472509.html

Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy, 'anlamıyorum' diyen sunucuyu azarladı: 'Al Ahmet Ercan'ı anlatsın o zaman'

Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy, 'anlamıyorum' diyen sunucuyu azarladı: 'Al Ahmet Ercan'ı anlatsın o zaman'

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Üşümezsoy katıldığı programda kendisini 'basit anlatmıyorsun' diyen sunucuyu azarladı. Prof. Dr. Üşümezsoy, sunucuya 'beni dinlemiyorsun' derken... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T17:12+0300

2025-02-07T17:12+0300

2025-02-07T17:13+0300

türkiye

şener üşümezsoy

ahmet ercan

celal şengör

ege denizi

deprem

deprem fırtınası

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Türkiye, Ege Denizi'nde devam eden deprem hareketliliğini yakından takip ederken uzmanlar da televizyon programlarına katılarak değerlendirmelerde bulunuyor. Bir televizyon programına katılan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da değerlendirmelerini yaparken sunucunun 'Ben anlamadım mesela vatandaş nasıl anlayacak. Ben dediğinizi anlamıyorum, ben değil kimse anlamıyor' sözlerine tepki gösterdi. 'Net bir şey söyle' diyen sunucuyu azarlayan Prof. Dr. Üşümezsoy, "Kesmeden dinle lütfen anlayacaksın. Git sen Ahmet Ercan'ı al veya birini al anlatsın. 5 dakikamız gitti boşu boşuna" yanıtını verdi. Gerginlik 'net bir cümle söylesene' ile başladıProf. Dr. Şener Üşümezsoy, Beyaz TV ekranlarında Türker Akıncı'nın konuğu olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Ege Denizi'ndeki depremlere ilişkin yorumlarda bulundu. Programın ilerleyen dakikalarında, Akıncı araya girerek Üşümezsoy'dan konuyu daha basit anlatmasını istedi ve "Net bir cümle söylesene yanardağ patlamaz patlasa bile ufak bir patlama olur..." ifadesini kaydetti.'Karşında Celal Şengör varmış gibi anlatıyorsun'Bunun üzerine ikili arasında gerginlik yaşandı ve Üşümezsoy, "Söylüyorum bin defa söylüyorum..." ifadesiyle Akıncı’ya yanıt verdi. Akıncı ise, "Ama söylemen lazım hocam vatandaş anlamıyor. Sen karşında Celal Şengör varmış gibi anlatıyorsun. Ama vatandaş var hocam, Hakkari'de oturan Ahmet amcanın bunu anlaması lazım, Trabzon'daki veli amcamın alması lazım hocam" ifadelerini kullandı. Akıncı'nın bu sözleri üzerine tartışma daha da büyürken Üşümezsoy, "Ne diyor vatandaş. Bırak Hakkari dinlemesin. Girme şuna en sevmediğim laf bu ya. Ben bunu çok iyi bilip anlatıyorum." yanıtını verdi. Git sen Ahmet Ercan'ı al veya birini al anlatsınAkıncı ise bu sözlerin üzerine "Ben anlamadım mesela vatandaş nasıl anlayacak. Ben dediğinizi anlamıyorum, ben değil kimse anlamıyor" dediğinde ise Prof. Dr. Üşümezsoy Akıncı'yı dinlememekle suçladı ve "Sen dinlemiyorsun da ondan. Boyuna soru sorayım diyorsun... Dinlemiyorsun, dinlesen anlayacaksın. Kesmeden dinle lütfen anlayacaksın. Git sen Ahmet Ercan'ı al veya birini al anlatsın. 5 dakikamız gitti boşu boşuna" diyerek konuyu anlatmaya devam etti. Akıncı ise bu anlarda "La ilahe illallah ya" diyerek tepki gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/ibb-sehircilik-grubu-baskani-ali-kurt-acikladi-istanbuldaki-yapi-stokunun-yuzde-70i-riskli-1093469611.html

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şener üşümezsoy, ahmet ercan, celal şengör, ege denizi, deprem, deprem fırtınası