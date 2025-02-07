https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/abdnin-cesitlilik-esitlik-ve-kapsayicilik-programi-ifsa-edildi-transseksuel-fareler-icin-10-milyon-1093475242.html

ABD'nin 'Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık' programı ifşa edildi: Transseksüel fareler için 10 milyon dolar harcanmış

ABD'nin 'Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık' programı ifşa edildi: Transseksüel fareler için 10 milyon dolar harcanmış

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi Mace, 'acı verici ve ölümcül deneyler' içerdiğini ifade ettiği 'Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık'... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T18:37+0300

2025-02-07T18:37+0300

2025-02-07T18:38+0300

dünya

abd

nancy mace

joe biden

donald trump

abd

deney

fare

transeksüel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/02/1050409129_0:84:1200:759_1920x0_80_0_0_fa53b8a7e8ffb2106ee59ddbbf56fb76.jpg

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Nancy Mace, Amerikan vergi mükelleflerinin fonlarından geçen yıl 'transseksüel laboratuar fareleri' kullanılarak yapılan deneyler için yaklaşık 10 milyon dolar harcandığını söyledi. Mace, bu meblağın eski Başkan Joe Biden'ın yönetimi tarafından vergi mükelleflerinin parasının büyük ölçüde kötüye kullanılmasının bir örneği olduğunu ifade etti.Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin 'Transseksüel Laboratuar Fareleri ve Zehirlenmiş Yavru Köpekler' başlıklı oturumunda konuşan Mace, vergi mükelleflerinin fonlarının hayvan araştırmalarında 'cinsiyeti onaylayan bakım' için tahsis edilmesini eleştirdi.Mace konuşmasında, “Federal hükümet neden vergi mükelleflerinin parasını transseksüel hayvanlar yaratmak için harcıyor?” sorusunu sordu.Mace konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Mace, Biden yönetiminin politikalarını eleştirerek, "Beyaz Saray radikal cinsiyet ideolojilerini Amerikan toplumunun her kesimine yaymaya o kadar hevesliydi ki, hayvanların cinsel organlarını cerrahi olarak mutasyona uğratıyorlardı. Vergi mükelleflerinin parası buna gitti" cümlesinin altını çizdi.White Coat Waste Project hesaplamalarına göre, Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin 'transseksüel hayvan deneyleri' için 26 milyon doları şu anda aktif olan projeler olmak üzere en az 240 milyon dolar harcadığı öne sürülmüştü."ABD hükümeti hayvanlar üzerinde deneyler yapmak için yılda 20 milyar dolardan fazla para harcıyor” diyen Mace, “Testosteron tedavisi gören dişi farelerin bir tecavüz ilacını aşırı dozda alma ihtimalinin daha yüksek olup olmadığını öğrenmek için 1 milyon doların üzerinde para harcadık" dedi.Beyaz Saray, Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından bu yana federal hükümet bünyesindeki DEI programlarına karşı politikalar yürütüyor. Trump, Oval Ofis'teki ilk gününde trans bireylere yönelik korumaları geri alan ve DEI girişimlerini sonlandıran emirler imzalamış ve bu çabalarını 'ırk ve cinsiyeti kamusal ve özel yaşamın her alanına sosyal olarak yerleştirme' girişimlerini sona erdirme hamlesi olarak tanımlamıştı.Tüm bunlara ek olarak Trump, ABD ordusunda 'radikal cinsiyet ideolojisini' yasaklayan bir kararname imzalamış ve hizmet üyelerinin görev için fiziksel ve zihinsel uygunluk standartlarına uymaları gerektiğini vurgulamıştı.Trump bu hafta başında da trans kadınların kadın sporlarında yarışmasını yasaklayan bir kararname imzalamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240322/rusya-lgbt-hareketini-teror-orgutleri-listesine-dahil-etti-1081957090.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, nancy mace, joe biden, donald trump, abd, deney, fare, transeksüel