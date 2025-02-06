https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/hskdan-yeni-kararname-268-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1093432921.html
HSK'dan yeni kararname: 268 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK'dan yeni kararname: 268 hakim ve savcının görev yeri değişti
Sputnik Türkiye
HSK, mazeret kararnamesiyle 268 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi. Kararname kapsamında, idari yargıda 13, adli yargıda 255 atama yapıldı. Çanakkale... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T16:25+0300
2025-02-06T16:25+0300
2025-02-06T16:25+0300
türkiye
hsk
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
kararname
hakim
hakim
savcı
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), mazeret kararnamesi kapsamında 268 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yerini değiştirdi. Atamalar, hakim ve savcıların talepleri doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda gerçekleştirildi.HSK Birinci Dairesi tarafından hazırlanan kararname, Kurulun internet sitesinde yayımlandı. Buna göre; idari yargıda 13, adli yargıda 255 olmak üzere toplam 268 hakim ve savcı yeni görevlerine atandı.Kararnameyle birlikte önemli başsavcılık değişiklikleri de gerçekleşti. Yapılan atamalar şu şekilde:
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hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), kararname, hakim, hakim, savcı
hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), kararname, hakim, hakim, savcı
HSK'dan yeni kararname: 268 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK, mazeret kararnamesiyle 268 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi. Kararname kapsamında, idari yargıda 13, adli yargıda 255 atama yapıldı. Çanakkale, Adana ve İzmir’de kritik başsavcılık değişiklikleri gerçekleşti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), mazeret kararnamesi kapsamında 268 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yerini değiştirdi. Atamalar, hakim ve savcıların talepleri doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda gerçekleştirildi.
HSK Birinci Dairesi tarafından hazırlanan kararname, Kurulun internet sitesinde yayımlandı. Buna göre; idari yargıda 13, adli yargıda 255 olmak üzere toplam 268 hakim ve savcı yeni görevlerine atandı.
Kararnameyle birlikte önemli başsavcılık değişiklikleri de gerçekleşti. Yapılan atamalar şu şekilde:
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Adana Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Özkan Gürdoğan, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı oldu.