https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/hskdan-yeni-kararname-268-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1093432921.html

HSK'dan yeni kararname: 268 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK'dan yeni kararname: 268 hakim ve savcının görev yeri değişti

Sputnik Türkiye

HSK, mazeret kararnamesiyle 268 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi. Kararname kapsamında, idari yargıda 13, adli yargıda 255 atama yapıldı. Çanakkale... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T16:25+0300

2025-02-06T16:25+0300

2025-02-06T16:25+0300

türkiye

hsk

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

kararname

hakim

hakim

savcı

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), mazeret kararnamesi kapsamında 268 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yerini değiştirdi. Atamalar, hakim ve savcıların talepleri doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda gerçekleştirildi.HSK Birinci Dairesi tarafından hazırlanan kararname, Kurulun internet sitesinde yayımlandı. Buna göre; idari yargıda 13, adli yargıda 255 olmak üzere toplam 268 hakim ve savcı yeni görevlerine atandı.Kararnameyle birlikte önemli başsavcılık değişiklikleri de gerçekleşti. Yapılan atamalar şu şekilde:

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hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), kararname, hakim, hakim, savcı