https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/rusya-kazakistan-ulastirma-bakanliginin-raporunda-ucak-kazasinin-nedenlerine-iliskin-sonuclar-yer-1093385567.html
Rusya: Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı’nın raporunda uçak kazasının nedenlerine ilişkin sonuçlar yer almıyor
Rusya: Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı’nın raporunda uçak kazasının nedenlerine ilişkin sonuçlar yer almıyor
Sputnik Türkiye
Rus havacılık otoritesi Rosaviatsiya, Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı’nın AZAL uçağının Aktau’da düşmesine ilişkin raporunda kazanın nedenlerine ilişkin... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T14:12+0300
2025-02-05T14:12+0300
2025-02-05T15:12+0300
dünya
rusya
rosaviatsiya
rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya)
kazakistan
ulaştırma bakanlığı
aktau
uçak kazası
mahaçkale
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Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı’nın Azerbaijan Airlines'a ait yolcu uçağının Aktau kentinde düşmesine ilişkin raporunda kazanın nedenlerine ilişkin herhangi bir sonuca yer verilmediğini duyurdu.Uçakta dış etki sonucu oluşmuş hasarlar bulunduğuna dikkat çeken Rosaviatsiya, raporda Kazakistan tarafının yabancı cisimler tespit ettiğine dair herhangi bir bilginin yer almadığını, mevzubahis unsurların Rusya’ya ekspertiz için gönderilmediğini vurguladı.Uçak mürettebatınn iniş için alternatif havalimanı olarak Aktau’yu kendi seçtiği dile getirilen açıklamada, pilotların ayrıca, Rus sevk görevlilerinin alternatif olarak önerdikleri Mahaçkale ve Mineralnye Vody havaalanlarını, uçağı kabul etmek için teknik olarak hazır olmalarına rağmen kullanmadıklarının altı çizildi.Rosaviatsiya, uçağa kuşların çarptığı ve oksijen tüpünün patladığı yönündeki ihbarın uçaktaki pilotlardan geldiğine de dikkat çekti, komisyonun çalışmaları devam edeceği ve yaşananlara ilişkin sonuçların nihai raporda sunulacağı bilgisi verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/dusen-azerbaycan-ucaginin-on-sorusturma-raporu-yayimlandi-murettebat-aktauya-ucmaya-karar-verdi-1093356878.html
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rusya, rosaviatsiya, rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya), kazakistan, ulaştırma bakanlığı, aktau, uçak kazası, mahaçkale
rusya, rosaviatsiya, rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya), kazakistan, ulaştırma bakanlığı, aktau, uçak kazası, mahaçkale
Rusya: Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı’nın raporunda uçak kazasının nedenlerine ilişkin sonuçlar yer almıyor
14:12 05.02.2025 (güncellendi: 15:12 05.02.2025)
Rus havacılık otoritesi Rosaviatsiya, Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı’nın AZAL uçağının Aktau’da düşmesine ilişkin raporunda kazanın nedenlerine ilişkin herhangi bir sonuca yer verilmediğini bildirdi.
Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı’nın Azerbaijan Airlines'a ait yolcu uçağının Aktau kentinde düşmesine ilişkin raporunda kazanın nedenlerine ilişkin herhangi bir sonuca yer verilmediğini duyurdu.
Uçakta dış etki sonucu oluşmuş hasarlar bulunduğuna dikkat çeken Rosaviatsiya, raporda Kazakistan tarafının yabancı cisimler tespit ettiğine dair herhangi bir bilginin yer almadığını, mevzubahis unsurların Rusya’ya ekspertiz için gönderilmediğini vurguladı.
Uçak mürettebatınn iniş için alternatif havalimanı olarak Aktau’yu kendi seçtiği dile getirilen açıklamada, pilotların ayrıca, Rus sevk görevlilerinin alternatif olarak önerdikleri Mahaçkale ve Mineralnye Vody havaalanlarını, uçağı kabul etmek için teknik olarak hazır olmalarına rağmen kullanmadıklarının altı çizildi.
Rosaviatsiya, uçağa kuşların çarptığı ve oksijen tüpünün patladığı yönündeki ihbarın uçaktaki pilotlardan geldiğine de dikkat çekti, komisyonun çalışmaları devam edeceği ve yaşananlara ilişkin sonuçların nihai raporda sunulacağı bilgisi verildi.