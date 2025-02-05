Kapadokya’da kar büyüsü: Yerli ve yabancı turistler beyaz örtüye hayran kaldı

Nevşehir'de gece başlayan kar yağışının ardından, turizm merkezi Kapadokya'daki peribacaları beyaz örtüyle kaplandı. Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan turizm cenneti Kapadokya, kar yağışıyla birlikte masalsı bir görünüme kavuştu.
Nevşehir'de gece başlayan kar yağışının ardından, turizm merkezi Kapadokya'daki peribacaları beyaz örtüyle kaplandı. Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan turizm cenneti Kapadokya, kar yağışıyla birlikte masalsı bir görünüme kavuştu.
Peri bacaları, vadiler ve tarihi kaya otelleri beyaz örtüyle kaplanırken, manzarayı görmek isteyen yerli ve yabancı turistler bölgeye yoğun ilgi gösterdi.
Peri bacaları, vadiler ve tarihi kaya otelleri beyaz örtüyle kaplanırken, manzarayı görmek isteyen yerli ve yabancı turistler bölgeye yoğun ilgi gösterdi.
Peribacalarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi şapel ve kiliseleri, yeraltı yerleşim alanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya bölgesi, kar yağışın ardından karla kaplandı.
Peribacalarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi şapel ve kiliseleri, yeraltı yerleşim alanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya bölgesi, kar yağışın ardından karla kaplandı.
Fotoğraf tutkunları, Avanos, Göreme ve Uçhisar gibi turistik noktalarda manzaranın keyfini çıkarırken, bazı turistler ATV turlarıyla Kapadokya’nın karlı vadilerini keşfe çıktı.
Fotoğraf tutkunları, Avanos, Göreme ve Uçhisar gibi turistik noktalarda manzaranın keyfini çıkarırken, bazı turistler ATV turlarıyla Kapadokya’nın karlı vadilerini keşfe çıktı.
Kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, turistlerin ilgisinin artarak süreceği öngörülüyor. Kapadokya, dört mevsim sunduğu benzersiz manzaralarla ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.
Kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, turistlerin ilgisinin artarak süreceği öngörülüyor. Kapadokya, dört mevsim sunduğu benzersiz manzaralarla ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.