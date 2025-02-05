Kapadokya’da kar büyüsü: Yerli ve yabancı turistler beyaz örtüye hayran kaldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntülere sahne oldu. Yerli ve yabancı turistler, peri bacalarının beyaza büründüğü manzarayı izlemek için bölgeyi ziyaret etti.