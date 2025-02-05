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Kapadokya’da kar büyüsü: Yerli ve yabancı turistler beyaz örtüye hayran kaldı
Kapadokya’da kar büyüsü: Yerli ve yabancı turistler beyaz örtüye hayran kaldı
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntülere sahne oldu. Yerli ve yabancı turistler, peri bacalarının... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, kapadokya, nevşehir, peri bacaları, kar yağışı
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, kapadokya, nevşehir, peri bacaları, kar yağışı

Kapadokya’da kar büyüsü: Yerli ve yabancı turistler beyaz örtüye hayran kaldı

15:46 05.02.2025
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntülere sahne oldu. Yerli ve yabancı turistler, peri bacalarının beyaza büründüğü manzarayı izlemek için bölgeyi ziyaret etti.
© AA / Behçet Alkan

Nevşehir'de gece başlayan kar yağışının ardından, turizm merkezi Kapadokya'daki peribacaları beyaz örtüyle kaplandı. Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan turizm cenneti Kapadokya, kar yağışıyla birlikte masalsı bir görünüme kavuştu.

Nevşehir&#x27;de gece başlayan kar yağışının ardından, turizm merkezi Kapadokya&#x27;daki peribacaları beyaz örtüyle kaplandı. Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan turizm cenneti Kapadokya, kar yağışıyla birlikte masalsı bir görünüme kavuştu. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Behçet Alkan

Nevşehir'de gece başlayan kar yağışının ardından, turizm merkezi Kapadokya'daki peribacaları beyaz örtüyle kaplandı. Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan turizm cenneti Kapadokya, kar yağışıyla birlikte masalsı bir görünüme kavuştu.

© AA / Behçet Alkan

Peri bacaları, vadiler ve tarihi kaya otelleri beyaz örtüyle kaplanırken, manzarayı görmek isteyen yerli ve yabancı turistler bölgeye yoğun ilgi gösterdi.

Peri bacaları, vadiler ve tarihi kaya otelleri beyaz örtüyle kaplanırken, manzarayı görmek isteyen yerli ve yabancı turistler bölgeye yoğun ilgi gösterdi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Behçet Alkan

Peri bacaları, vadiler ve tarihi kaya otelleri beyaz örtüyle kaplanırken, manzarayı görmek isteyen yerli ve yabancı turistler bölgeye yoğun ilgi gösterdi.

© AA / Behçet Alkan

Peribacalarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi şapel ve kiliseleri, yeraltı yerleşim alanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya bölgesi, kar yağışın ardından karla kaplandı.

Peribacalarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi şapel ve kiliseleri, yeraltı yerleşim alanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya bölgesi, kar yağışın ardından karla kaplandı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Behçet Alkan

Peribacalarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi şapel ve kiliseleri, yeraltı yerleşim alanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya bölgesi, kar yağışın ardından karla kaplandı.

© AA / Behçet Alkan

Fotoğraf tutkunları, Avanos, Göreme ve Uçhisar gibi turistik noktalarda manzaranın keyfini çıkarırken, bazı turistler ATV turlarıyla Kapadokya’nın karlı vadilerini keşfe çıktı.

Fotoğraf tutkunları, Avanos, Göreme ve Uçhisar gibi turistik noktalarda manzaranın keyfini çıkarırken, bazı turistler ATV turlarıyla Kapadokya’nın karlı vadilerini keşfe çıktı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Behçet Alkan

Fotoğraf tutkunları, Avanos, Göreme ve Uçhisar gibi turistik noktalarda manzaranın keyfini çıkarırken, bazı turistler ATV turlarıyla Kapadokya’nın karlı vadilerini keşfe çıktı.

© AA / Behçet Alkan

Kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, turistlerin ilgisinin artarak süreceği öngörülüyor. Kapadokya, dört mevsim sunduğu benzersiz manzaralarla ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.

Kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, turistlerin ilgisinin artarak süreceği öngörülüyor. Kapadokya, dört mevsim sunduğu benzersiz manzaralarla ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Behçet Alkan

Kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, turistlerin ilgisinin artarak süreceği öngörülüyor. Kapadokya, dört mevsim sunduğu benzersiz manzaralarla ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.

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