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Tefeciden 7.5 milyon TL aldığı iddia edilmişti: Seda Sayan'dan ilk açıklama
Tefeciden 7.5 milyon TL aldığı iddia edilmişti: Seda Sayan'dan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ünlülerin tefecisi olarak bilinen Örfi Bilgin gözaltına alındı. Bilgin’den 7.5 milyon TL... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
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Ünlü sunucu Seda Sayan, tefeci Örfi Bilgin’den 7.5 milyon TL aldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ünlülerin tefecisi olarak bilinen Örfi Bilgin ve 4 kişi gözaltına alınmıştı. Tefeci Bilgin’den program için 7.5 milyon TL borç aldığı iddia edilen Seda Sayan sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. 'Herhangi bir şekilde borç almadım'Tefeciden para aldığı iddialarının algı operasyonu olduğunu belirten ünlü televizyoncu Seda Sayan şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/unlulerin-tefecisinin-defterinden-seda-sayan-cikti-1093336679.html
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seda sayan, tl, para, tefeci, tefecilik operasyonu, sunucu, şarkıcı, polis, polis baskını
seda sayan, tl, para, tefeci, tefecilik operasyonu, sunucu, şarkıcı, polis, polis baskını

Tefeciden 7.5 milyon TL aldığı iddia edilmişti: Seda Sayan'dan ilk açıklama

23:03 04.02.2025
© AASeda Sayan
Seda Sayan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ünlülerin tefecisi olarak bilinen Örfi Bilgin gözaltına alındı. Bilgin’den 7.5 milyon TL aldığı iddia edilen Seda Sayan, ifadesi alınmak üzere çağırıldı. Açıklama yapan Seda Sayan, Örfi Bilgin’in yakın dostu olduğunu belirterek yapılanın algı operasyonu olduğunu söyledi.
Ünlü sunucu Seda Sayan, tefeci Örfi Bilgin’den 7.5 milyon TL aldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ünlülerin tefecisi olarak bilinen Örfi Bilgin ve 4 kişi gözaltına alınmıştı. Tefeci Bilgin’den program için 7.5 milyon TL borç aldığı iddia edilen Seda Sayan sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

'Herhangi bir şekilde borç almadım'

Tefeciden para aldığı iddialarının algı operasyonu olduğunu belirten ünlü televizyoncu Seda Sayan şu ifadeleri kullandı:
Bir kısım görsel medya organlarından, yakın dostum işadamı Örfi Bilgin ile ilgili olarak devam eden soruşturmada ismim kullanılmak suretiyle "ALGI OPERASYONU" yapılmaktadır. Öncelikle, Örfi Bilgin, 20 yıllık yakın dostum ve Star TV' deki gerçekleştirdiğim programda yapımcımdır. Ayrıca ailece görüştüğüm, çok değerli, saygın bir iş adamıdır. Bunun dışında sanat ve iş dünyasında çok sevilen, sayılan, fedakar, yardımsever, dürüst bir insandır. Bugüne kadar da herhangi bir ünlüyle tefecilik ilişkisi olduğuna dair bir duyumum ve görgüm olmadı. Kendisi 2020 ve 2023 yılları arasında, Star TV' de günlük ve canlı olarak yayınlanan programların yapımcısıdır. Bahse konu belgeler, 2023 yılından sonra programın devam etmesi halinde, tarafıma sunulan teklifleri içerir belgelerdir, iş ilişkisi kapsamında tarafıma ödenmesi teklif edilen bedelleri ve sözleşme sürelerini içermekte olup taslak metin, prensip sözleşmesi niteliğindedir. Zaten, 2024 yılından sonra program yapılmadığından ötürü de söz konusu metinler yürürlüğe girmemiştir. Benim Örfi BİLGİN' den 7,5 milyon TL borç almam karşılığında, senet imzalamam söz konusu değildir. Örfi BİLGİN' den herhangi bir şekilde borç almadım, doğal olarak da karşılığında herhangi bir ödeme senedi ve/veya senet imzalamadım. Bu yönde yapılan haberler tamamen gerçeklere ve hukuka aykırıdır. Beni ve yakın dostum Örfi BİLGİN 'i kasıtlı olarak karalamaya yönelik gerçekleştirilen haberler gerçeklere, hukuka aykırı olup, benim ve yakın dostum Örfin BİLGİN' in kişilik değerlerine tecavüz teşkil eden nitelikle olup, Basın Kanunu ve Yayın ilkelerine aykırıdır. Bu konuda İstanbul Emniyet Müdürlüğü' ne gerekli açıklamalar yapılmış olup, gerçeğe ve hukuka aykırı söz konusu haberler için her türlü hukuki yollara başvurma hakkımı saklı tutuyorum.
Seda Sayan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
TÜRKİYE
Ünlülerin tefecisinin defterinden Seda Sayan çıktı
11:36
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